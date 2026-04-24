Спасители «Зенита» и «Краснодара» или герои «Оренбурга». Кто лучший в 26-м туре РПЛ?

Ещё не успели отдохнуть от 25-го тура Мир РПЛ, как уже посреди недели команды отыграли 26-й, чтобы в субботу открыть 27-й. Пока он не состоялся, в ускоренном темпе выбираем главного героя последних матчей. Очевидного кандидата нет, так что будет непросто.
Марсело Алвес («Сочи»)
За три последних тура «Сочи» сделал то, чего не мог за предыдущие 23 – собрал три победы! Клуб уже давно отправили обратно в Первую лигу, а он показал внезапную жизнеспособность и теперь отстаёт на пять очков от зоны стыков! Сочинцы нанесли по воротам «Крыльев» 21 удар. А голевыми стали два от центрального защитника Марсело Алвеса! Бразилец не забивал с августа 2024 года, а тут воспользовался случайной самострельной скидкой Максима Витюгова и уже на 90+9-й минуте замкнул навес Антона Зиньковского. Как же вовремя у него проснулись бомбардирские качества. Да и в целом у Марсело четыре выигранных единоборства из пяти на чужой половине.
Жубал («Краснодар»)
Кто такой джокер? Тот, кто редко играет, но в нужный момент выходит на поле и делает результат. Ну или, если сокращённо, Жубал. Центральный защитник в прошлом туре вышел додавливать «Балтику» на 90-й минуте – и сравнял счёт. Со «Спартаком» он оказался в старте, хотя не появлялся там в РПЛ с сентября. Но не изменил привычке и под занавес матча высоко выпрыгнул под подачу Джованни Гонсалеса – есть 2:1! «Краснодар» взял три очка в принципиальной игре и вновь опередил в таблице «Зенит». Если первым он и закончит, Жубал станет одним из главных героев чемпионской гонки наряду с Джоном Кордобой и Эдуардом Сперцяном.
Кристофер Мартинс («Спартак»)
«Спартак» уступил «Краснодару». Но в первом тайме играл значительно лучше, и во многом этому способствовал Кристофер Мартинс. Полузащитник не пользовался доверием Хуана Карседо и больше месяца не выходил в старте на матчи РПЛ. Теперь это, скорее всего, изменится. Люксембуржец выиграл верх в четырёх случаях из пяти, успевал вообще везде и наказал Станислава Агкацева за ошибку на выходе, подправив в ворота бедром то ли удар, то ли прострел Руслана Литвинова. «Спартак» пропустил со спорного пенальти. А когда Мартинс покинул поле, соперник забил и во второй раз.
Денис Адамов («Зенит»)
Статусный матч «Локомотива» с «Зенитом» прошёл без голов. Впервые аж с августа 2020 года. Во многом это заслуга Дениса Адамова. Если Антон Митрюшкин сделал всего одно спасение, то зенитовская стена – сразу пять. Главное, конечно, – в самом конце добавленного времени, когда Николай Комличенко исполнял спорный пенальти за игру рукой Игоря Дивеева. Адамов прыгнул вправо и выручил, после чего напомнил о родной академии: «Комличенко – краснодарский, я их знаю хорошо. Кроме пенальти, моментов особо и не было». На самом деле, Денис чуть приукрасил: он тащил и опасный дальний выстрел Зелимхана Бакаева, и другой удар низом от Комличенко.
Алешандре Жезус («Оренбург»)
Центральные нападающие выглядели слабым звеном вполне боеспособного «Оренбурга». До 26-го тура Максим Савельев и Гедеон Гузина на двоих забили всего лишь четыре гола, тогда как Алешандре Жезус – вообще ни одного. Бразилец не попадал в старт на матчи РПЛ с октября, да и во встрече с «Пари НН» Ильдар Ахметзянов отправил его спасать положение на 67-й минуте при счёте 0:1. Сработало, и как! Дважды за пару минут высоко выпрыгнуть при угловых и идеально кивнуть головой? Есть, 2:1! Оренбуржцы подали аж 10 угловых. Результативными те стали только с выходом Жезуса, который полностью всё перевернул. Машина завелась?
Вендел («Зенит»)
Из «Зенита» в сборную Бразилии вызываются двое футболистов. Вендел не в их числе. А если оценить игру исключительно в РПЛ, как будто должно быть наоборот. Полузащитника часто ругали за отсутствие дисциплины. Особенно после очередных опозданий на сборы. Но на поле он демонстрирует массу контраргументов. Показательно, как на 67-й минуте матча с «Локомотивом» Вендел за несколько секунд добежал от чужой штрафной до своей и прервал острый пас Алексея Батракова на Зелимхана Бакаева. Тут же убежав от троих и сконструировав опасный контрвыпад. Бразилец в очередной раз проделал колоссальный объём работы: 92% точности передач, 90% удачных действий в целом, 18 возвратов мяча, 70% успешных единоборств, два отбора, столько же ключевых передач, по три перехвата и заработанных фола.
Хорди Томпсон («Оренбург»)
Автор дубля в ворота «Пари НН» Алешандре Жезус – точно главный герой «Оренбурга» в 26-м туре. Но как не отметить того, кто исполнил два угловых, ставших голевыми? Хорди Томпсон теперь входит в топ-25 РПЛ по «гол+пас» (5+4). Более результативного футболиста среди оренбуржцев попросту нет. Хотя это первые его голевые действия с начала ноября. Кроме как двумя ассистами, чилийский правый вингер огорошил нижегородцев 82% точных передач вперёд (14 из 17) и двумя выигранными верховыми единоборствами из двух. Именно Томпсон сделал больше всех точных навесов в весенней части чемпионата – 10.
Сесар Монтес («Локомотив»)
«Зенит» в матче с «Локомотивом» наиграл всего лишь на 0,46 ожидаемого гола. И всего в третий раз за сезон РПЛ ничего не забил: первые два случились в Калининграде (0:0) и Грозном (0:1) ещё до середины сентября. Луис Энрике, Максим Глушенков и набравший отличную форму Александр Соболев? У «Локо» нашёлся отличный контраргумент – надёжность Сесара Монтеса. Мексиканский защитник выиграл аж восемь из девяти верховых единоборств, а ещё сделал 10 перехватов, по семь подборов и выносов, заблокировал два удара. В СМИ писали, что после ЧМ-2026 Сесар, возможно, покинет Россию. Если так и случится, будет безумно жаль.
Лучшим стал кто-то другой
Возможно, для кого-то мы напрасно не сделали отдельную номинацию. Если вы так считаете, смело кликайте на данный вариант. Мохаммад Хоссейннежад забил «Акрону» и помог махачкалинскому «Динамо» разжиться очком в Самаре. Владислав Тороп красивым спасением на последних минутах не позволил «Ростову» обыграть ЦСКА. У самих же ростовчан хороший матч провели Роналдо и Алексей Миронов. Бразилец и голом отметился. Много остроты принёс «Рубину» Назми Грипши во встрече с московским «Динамо». Кого незаслуженно не отметили? Пишите в комментариях.
Жак-Жюльен Сиве («Рубин»)
«Рубину» очень не хватало Мирлинда Даку. Албанский нападающий в начале апреля залечил травму, однако пока не набрал форму и к тому же перебрал жёлтых карточек. В матче с московским «Динамо» за центр нападения казанцев отвечал Жак-Жюльен Сиве. И воспользовался шансом, забив в РПЛ впервые с сентября! Сначала он пристрелялся ударом в падении через себя. А затем убежал по левому краю и технично вторым касанием прокинул мимо выбежавшего ему навстречу Игоря Лещука. Это и решило исход. «Рубин» действовал острее москвичей и опередил их в таблице, вернувшись на седьмое место.
Иван Беликов («Балтика»)
«Балтика» играла острее «Ахмата», но долго не могла взломать его. Помог выход Ивана Беликова в перерыве. Полузащитник удачно вступил в отбор вблизи чужой штрафной и, обыгравшись с Андреем Менделем, покатил Дерику Ласерде под расстрел с близкого расстояния. Калининградцы не увезли из Грозного три очка из-за двух невезений: убойного промаха Николая Титкова и автогола Кевина Андраде. Тем не менее Беликов сделал всё для победы: помимо ассиста, речь о трёх отборах, двух перехватах, выносе и заблокированном ударе плюс всех пяти успешных воздушных дуэлях.
Роберто Фернандес («Акрон»)
После поражения от московского «Динамо» на последних минутах Артём Дзюба сказал, что «Акрон» проклят. Возможно, так и есть, ведь «привоз» Ифета Джаковаца лишил тольяттинцев победы над махачкалинским «Динамо». Но вот к Роберто Фернандесу никаких претензий быть не должно. Левый защитник катил под опасный удар Максиму Болдыреву, а вскоре и сам прошил дальний угол. Сделал пять выносов и выиграл четыре из пяти единоборств плюс три воздушные дуэли из четырёх, четыре раза удачно шёл в обводку и заработал два фола.