Лига 1 сняла документальный фильм про Сафонова. Что там показали?

Теперь во Франции знают про математическую олимпиаду «Кенгуру» и победу Матвея в шахматы над Галицким.

Матвей Сафонов превратился в одну из звёзд «ПСЖ». Естественно, на это повлияла уверенная игра россиянина. А разобраться в феномене Матвея решила Лига 1. YouTube-канал чемпионата Франции снял мини-фильм о голкипере. В нём Сафонов, его родители и бывшие тренеры рассказывают о способностях вратаря в детстве, воспитании в системе «Краснодара» и даже показывают грамоту математического конкурса «Кенгуру».

В начале ролика показывается Краснодар. А первым слово взял Евгений Сафонов, отец голкипера: «В первом ребёнке родители, наверное, хотят выразить всё, что не получилось у них самих. И сделать из него супермена».

Далее реплика самого Матвея: «Родители очень много времени посвятили тому, чтобы я развивался в детстве. Показывали мне книги, цифры». «У него всегда было желание заниматься. Ему нравилось читать книжки и делать задания, которые в них были. Иногда даже слишком. Приходилось отбиваться от него», – сказала Лидия Сафонова, мама вратаря «ПСЖ».

Папа Матвея также отметил, что тот «начал читать раньше, чем разговаривать». Сафонов-младший подтвердил это: «Я начал разговаривать достаточно поздно. Позже трёх лет. И я знаю, что уже начал понимать буквы и слова. Возможно, я мог прочитать «папа», но при этом ещё не говорил. В школу пошёл раньше. Мне не нужно было сидеть и ждать ещё год».

«Когда он пошёл в школу, учитель математики не понимала, что происходит. Она давала задания, а Матвей – сразу ответ», – добавил папа футболиста. Сам футболист отметил, что из-за этого у него были проблемы: «Я получал плохие оценки, потому что не рассказывал, как получаю ответ. У меня он просто был, но непонятно откуда. То ли я списал, то ли неизвестно, как до него дошёл».

Далее в видео показана грамота Сафонова за участие в математическом конкурсе «Кенгуру». Матвей в апреле 2011 года набрал 83 балла и занял второе место в школе и 59-е – по Краснодарскому краю.

«Он у нас был призёром районной олимпиады по математике. Мы ему прочили дорогу программирования», – отметила Надежда Ржевская, бывшая учительница Матвея.

Сафонов считает, что мог бы работать в сфере, где нужна математика: «Сейчас есть много профессий, связанных с математикой и счётом. Думаю, что моя голова позволяла в тот момент (если ушёл в эту сферу) дойти до успехов». Далее интервьюер спросил Матвея: «Если скажут, что ты – вундеркинд. Что ответишь?» Сафонов ответил: «С вундеркиндом я не соглашусь. Интеллектуальный, наверное, да».

Затем в ролике рассказывают, что Матвей пробовал себя в разных видах спорта. Как и его отец, он играл в баскетбол. А также занимался гимнастикой и плаванием. После чего в кадре появляется директор академии «Краснодара» Арам Фундукян. Он поведал о необычной легенде про Матвея и историю про шахматный турнир:

«Такая легенда есть, что до прихода в «Краснодар» он ни разу не бил ногой [по мячу]. Обязательно в школьной программе у нас уроки шахмат. Они развивают логику, дисциплину, стратегию и тактику. В конце года проводился турнир на 15 досках: 15 лучших игроков играли против президента [Сергея Галицкого]. Да, Матвей был одним из тех, кто одержал над ним победу».

«У нас был урок шахмат, где мы играли и проходили теоретическую часть. Я даже ездил на соревнования в Краснодаре», – сказал Сафонов.

Александра Горбачёва, тренер академии «Краснодара» назвала важное качество Матвея и его уникальный результат в одном из упражнений: «Любознательность. Он постоянно задавал дотошные вопросы по технике. На батуте было упражнение с прыжком на 180 градусов из сидячего положения. После 10-го прыжка большинство устают, но Матвей сделал 83 раза? Да, было такое. Достаточно весёлое упражнение».

Также комментарий дал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, работавший с Сафоновым ещё в академии. Специалист отметил, что Матвей очень скрупулёзно подходил к тренировочному процессу.

«Постоянно был анализ. Как я поставил опорную ногу, оттянул носок или нет. Почему тут не смог поднять мяч, а здесь – слишком».



«Если мне дают какое-то упражнение на поле, я должен понимать, зачем его делаю. У меня другое восприятие. Я должен понимать, что делаю. И начинаю лучше заниматься, так как понимаю ситуацию», – объяснил футболист.

Ещё один тренер академии «Краснодара» Самуэль Дидье Бианг рассказал, что Сафонов в юном возрасте показывал невероятные результаты в вводе мяча рукой: «После тренировки он начал бросать руками, учиться выводить мяч. И он говорил, что может кинуть от ворот за центр поля. Ему 15-16 лет, а он бросал руками на 60 метров!»

Далее в фильме вспомнили, что Сафонов – спец по пенальти. Сначала одну из историй вспомнил тренер Бианг: «Я подошёл к вратарям после тренировки и сказал, что забью каждому по пять. А Матвей мне в ответ заявил, что я этого точно не сделаю. Первые три удара он просто стоял, после чего он пытается поймать бьющего на движении».

«Считаю, что можно показывать, куда бить. Можно предугадывать, куда ударят. Нужно, чтобы нападающий поверил, что, допустим, мы толкаемся вправо. А мы в последний момент меняем движение. Тонкие грани, это всё происходит в доли секунды», – поделился секретом Сафонов.

В заключении Матвей рассказал, что его брат также оказался в академии «Краснодара» и играет на воротах: «Младший брат пошёл по моим стопам. Он сейчас в академии «Краснодара». Хочет быть вратарём. Я его отговаривал, но он не послушал».