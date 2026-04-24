Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 25 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: чемпионская гонка в АПЛ, Кубок Гагарина, РПЛ и «Финикс» — «Оклахома»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 апреля 2026 года
Комментарии
Мощное 25 апреля: «Монреаль» — «Тампа» и «Магнитка» — «Ак Барс», матчи «Барсы» и «Ман Сити», Суперкубок России по регби и снукер!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 апреля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли «Монреаль» вперёд в серии с фаворитом?

«Канадиенс» подошли к серии с «Тампой» в роли аутсайдера. Несмотря на это, в обоих матчах «Хабс» навязывали ожесточённую борьбу «молниям», доводя дело до овертайма. В первом случае удалось вырвать победу, но во втором «Лайтнинг» оказались сильнее. Тем не менее «Монреаль» показал, что команда Никиты Кучерова ему по зубам.

Статистика плей-офф НХЛ
Хотя Куч принёс победу своей команде в последнем матче:
«Засуха» Кучерова в плей-офф НХЛ окончена! Спас «Тампу» и помог ей сравнять счёт в серии
🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: время Тейтума и Брауна

Новичок Эджкомб отгрузил 30 очков во втором матче серии. Ему хорошо помогли Макси и Джордж, а «Филадельфия» обескуражила «Бостон» на домашнем паркете. Серия переехала в Пенсильванию, где преимущество площадки будет уже на стороне «Сиксерс». «Кельты» сделали выводы из ошибок?

Статистика плей-офф НБА
Яркий второй матч серии:
Новичок отгрузил «Бостону» 30 очков. Эджкомб повторил редкий рекорд в плей-офф НБА
🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: когда, если не сейчас?

«Хьюстон», будучи явным фаворитом в серии, проиграл два первых матча в Лос-Анджелесе. Если в первой игре не было Дюранта, то даже его появление во второй особо не помогло «Рокетс». «Лейкерс» без Дончича и Ривза просто великолепны. Леброн с кучей ролевиков оказался сильнее сильного состава. Но когда, если не в домашней встрече, просыпаться «Хьюстону»?

Статистика плей-офф НБА
Гениальный Леброн!
Леброн прижал «Хьюстон»! «Лейкерс» ведут 2-0 даже без Дончича и Ривза
🏒 5:00: «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «утки» сенсационно обыграют Макдэвида?

Серия между «Анахаймом» и «Эдмонтоном» пока выходит самой увлекательной. В каждом матче соперники отрываются и догоняют друг друга, так что ничья после двух игр не удивляет. Однако «Дакс» становятся для «нефтяников» довольно серьёзной проблемой. Неужели Коннор Макдэвид и компания вылетят уже в первом раунде?

Статистика плей-офф НХЛ
У канадского гения есть российский везунчик:
Чудо-пас от Подколзина в плей-офф НХЛ! Благодаря ему «Эдмонтон» вырвал победу в концовке
🏀 5:30: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что ждёт фаворита без Вембаньямы?

Сотрясение головы произошло не только у Вембаньямы во втором матче серии с «Портлендом», но и у фанатов «Сан-Антонио» после того, как их клуб проиграл эту самую встречу. А затем и вовсе оказалось, что Виктор, возможно, пропустит несколько противостояний. «Трэйл Блэйзерс» перехватили инициативу или же «Спёрс» соберутся?

Статистика плей-офф НБА
Всё про травмы в плей-офф НБА:
От Дончича до Вембаньямы: кто из звёзд НБА рискует пропустить решающие матчи плей-офф
🏆 🏉 12:00: «Стрела-Ак Барс» — «Динамо», Суперкубок России, финал

Суперкубок России . Финал
25 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Стрела-Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто заберёт первый трофей нового сезона?

Сезон в российском регби по доброй традиции стартует с Суперкубка. Делить трофей будут «Стрела-Ак Барс», собравшая на российской арене все трофеи в 2025 году, и московское «Динамо», неожиданно для многих прорвавшееся к серебряным медалям чемпионата страны. Казанцы выглядят фаворитами встречи в Монино, но кто знает, в какой форме лидеры обеих команд в апреле. Возможно, «Динамо» в лучшем состоянии подошло к старту этого игрового года и сможет преподнести всем сюрприз.

«Стрела» — новый доминатор:
В российском регби — новый чемпион! Казанская «Стрела-Ак Барс» собрала все трофеи сезона

🏒 14:00: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в серии мастодонтов Востока?

Обе команды довольно спокойно шагнули в полуфинальную серию Кубка Гагарина. «Ак Барс» в четырёх матчах разобрался с минским «Динамо», а «Металлург» позволил «Торпедо» забрать всего одну встречу. И всё же эти противостояния не стали лакмусовой бумажкой – понять, кто в какой форме находится, практически невозможно. Поэтому победа в этом матче, как и в целом в серии, может достаться каждой из команд.

Статистика плей-офф КХЛ
Казанцы сенсационно выбьют фаворита?
«Металлург» Разина — клиент «Ак Барса» Гатиятулина? Казань выглядит мощнее Магнитогорска
🎾 14:00*: Мирра Андреева (Россия, 9) — Далма Галфи (Венгрия, Q), Мадрид, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи

Интрига: справится ли Мирра Андреева со второй подряд соперницей из Венгрии?

Мирра Андреева успешно провела старт на «тысячнике» в Мадриде, одолев лаки-лузера из Венгрии Панну Удварди. Теперь за место в четвёртом круге 18-летняя россиянка сыграет с ещё одной представительницей этой страны — Далмой Галфи. Девушки ранее друг с другом не встречались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Лаура Самсон — Анна Бондарь.

Россиянка довольна своим стартом в испанской столице:
«Пух летал везде, даже попал мне в глаза и рот». Мирра — после первой победы в Мадриде
Эксклюзив
«Пух летал везде, даже попал мне в глаза и рот». Мирра — после первой победы в Мадриде

⚽️ 14:30: «Ростов» — «Оренбург», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: переломят ли гости статистику?

«Ростов» – крайне неудобный соперник для «Оренбурга»: пять последних личных встреч принесли пять поражений. Оренбуржцы в последнем туре победили прямого конкурента в борьбе за выживание в РПЛ «Пари НН». Но случилось это на домашней синтетике, тогда как по статистике выездных игр команда находится на 14-м месте – шесть очков против пяти у махачкалинского «Динамо» и «Крыльев». Оба фактора – не в пользу «Оренбурга». Однако нахождение в зоне вылета мотивирует исправить положение.

Статистика РПЛ
Чудо-камбэк оренбуржцев на последних минутах:
Огненный камбэк в битве за выживание! Бразилец вытащил «Оренбург» дублем за две минуты
Видео
⚽️ 16:30: «Майнц» — «Бавария», Бундеслига, 31-й тур

Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: побережёт ли силы чемпион Германии?

«Бавария» уже стала чемпионом Германии. Впереди у неё – выезд в Париж к «ПСЖ». Но сначала нужно сыграть в Бундеслиге с «Майнцем». Поберегут ли баварцы силы перед значительно более важным матчем? В этом году они уже уступали «Аугсбургу», когда намечалась игра с ПСВ. А перед ответной встречей с «Аталантой» команда Венсана Компани поделила очки с «Байером». Возможно, теперь повезёт «Майнцу»? В первом круге, к слову, он и так вырвал у гегемона ничью 2:2. Даже вёл в счёте до 87-й минуты.

Статистика Бундеслиги
Настоящие короли Бундеслиги:
Это чемпионство «Баварии» — особенное. От количества рекордов кружится голова
⚽️ 17:00: «Крылья Советов» — «Локомотив», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстит ли фаворит за поражение в Кубке?

В марте команды встречались в полуфинале Пути регионов Кубка России, и «Крылья» затащили серию пенальти. Да и в первом круге РПЛ самарцы устроились на ничью в Москве, хотя уступали 0:2. Настала ли пора мести? Далеко не факт, поскольку «Крылья Советов» хоть и сражаются за выживание, три последних домашних матча свели к мировой. А ведь соперники им попались не самые простые: кусачие «Рубин» и «Ахмат», пусть и проблемный, но сильный составом ЦСКА. «Локомотив» своё тоже не заберёт?

Статистика РПЛ
«Локомотиву» не хватило самую малость для победы над «Зенитом»:
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
Видео
⚽️ 17:00: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 34-й тур

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оторвётся ли «Ливерпуль» в борьбе за зону ЛЧ?

Мерсисайдцы прервали чёрную полосу и обыграли «Фулхэм» с «Эвертоном», плотно закрепившись в топ-5. Так себе достижение, если учитывать высокие амбиции клуба, но хоть что-то. Ближайший преследователь, а теперь это «Брайтон», позади на пять очков и к тому же сыграл на матч больше. Нужно увеличивать отрыв и заканчивать сезон без нервотрёпки. Даже с третьим вратарём Фредди Вудманом, пока Алисон и Георгий Мамардашвили травмированы. Правда, есть загвоздка: «Кристал Пэлас» не уступает в четырёх турах кряду, да и в Лиге конференций сыграет через четыре дня, так что сильно беречься едва ли будет.

Статистика АПЛ
Жаркое расписание выходных:
Суперматч в Италии, полуфинал «Сити» и мясорубка для «Барсы». Главные игры выходных
Рейтинг
⚽️ 17:15: «Хетафе» — «Барселона», Примера, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 32-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как каталонцам играть без Ямаля?

«Барселона» буднично одолела «Сельту», но при этом до конца сезона из-за травмы лишилась Ламина Ямаля. Рафинья тоже пока не выздоровел и должен вернуться к тренировкам на следующей неделе. «Барса» потеряла фланговую мощь. Воспользуется ли этим одна из самых надёжных команд Ла Лиги «Хетафе»? У неё всего 32 пропущенных гола за 32 тура. Средний показатель вычислить несложно, да. Меньше, по 30 мячей, пропустили только «Реал» и как раз «Барселона».

Статистика Примеры
Дни Маркуса Рашфорда в Каталонии сочтены?
Форвард Рашфорд на грани ухода из «Барселоны» — Cadena SER

⚽️ 19:15: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон», Кубок Англии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Англии . 1/2 финала
25 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Саутгемптон» точно нельзя списывать со счетов

«Манчестер Сити» монструозен: за последний месяц выдаёт исключительно победы, в том числе две – над «Арсеналом» в АПЛ и финале Кубка лиги. Первое место в Премьер-лиге возвращено. А тут ещё и есть возможность зацепить другой трофей, причём дорогу в решающий матч преграждает представитель Чемпионшипа. Только вот «Саутгемптон» набрал прекрасный ход и с середины января никому не проигрывает. Он долго болтался вдалеке от зоны плей-офф, а сейчас претендует на прямое повышение в классе. Ну и прошёл «Арсенал» заодно. Не хороните этих парней раньше времени.

Статистика Кубка Англии
Случается ведь такое:
Сенсационный вылет «Арсенала»! Слили команде из Чемпионшипа и упустили ещё один трофей
⚽️ 19:30: «Рубин» — ЦСКА, РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА продолжит тонуть?

Армейцам после мощной зимней трансферной кампании предрекали большие успехи. А они за всю весну победили в РПЛ всего два раза. И вот «Рубин» с седьмого места уже дышит в спину. Как раз с ним и предстоит сыграть ЦСКА. В случае победы казанцев разрыв сократится до трёхочкового. А команда Франка Артиги умеет собирать скальпы топ-соперников: весной оказались повержены «Краснодар», «Локомотив» и московское «Динамо». Удивится ли кто-то очередному? Точно нет.

Статистика РПЛ
Реально мучения, иначе не скажешь:
Мучения ЦСКА и Челестини продолжаются! Теперь спаслись от поражения с «Ростовом»
⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсеналу» пора просыпаться

Как упустить отрыв в девять очков? Легко, если ты тренируешь «Арсенал». Пусть и речь о потерянных очках, ведь у «Манчестер Сити» был матч в запасе. Ошибаться больше нельзя. Банально? Да. Но по факту. Более того, понадобится много голов, поскольку судьбу чемпионства вполне может решить их разница. Лондонцы неплохо смотрелись в последнем матче с «Сити» – и всё равно уступили. Теперь придётся выжимать максимум.

Статистика АПЛ
Подсчитали расклады вплоть до дополнительных показателей:
Расклады в чемпионской гонке «Сити» и «Арсенала». Дойдёт до дополнительных показателей?
🎦 ⚽️ 20:00: «Анже» — «ПСЖ», Лига 1, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Анже
Анже
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём новый «сухарь» Сафонова?

Матвей Сафонов давно стал основным вратарём «ПСЖ» и отказывается часто пропускать, в семи последних матчах, позволив соперникам отличиться всего три раза. Причём засушил два «сухаря» в противостоянии с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Анже» – одна из самых менее забивных команд Лиги 1 с 26 голами в 30 турах. Забьёт ли она парижанам с русской стеной? «Гавру» и «Ренну» по разу смогла, но это совсем иной уровень. «Лион» вот отзащищался как надо.

Статистика Лиги 1
Видели, что сотворил Хвича Кварацхелия?
У Сафонова — новый «сухарь» за «ПСЖ»! Но как же гениально забил Хвича. Видео
🏀 20:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

«Детройт» сделал выводы из ошибок и забрал второй матч, тем самым сравняв счёт в серии (1-1). Следующая встреча пройдёт на домашнем паркете «Орландо». Обычно третья игра является одной из самых определяющих в противостоянии. Кому удастся выйти вперёд?

Статистика плей-офф НБА
Долгожданный успех клуба:
«Детройт» положил конец унылой серии в плей-офф. 18 лет мучений позади
🎱 21:00: Джон Хиггинс (Шотландия) — Ронни О’Салливан (Англия), ЧМ-2026, 1/8 финала

Интрига: первая серьёзная проверка для Ронни О’Салливана на ЧМ-2026

Гонка Ронни за рекордным, восьмым титулом чемпиона мира – один из главных сюжетов мирового снукера в последние четыре года. Ракета нестабилен, играет всё реже, однако порой творит у стола такие чудеса, что даже его критики открывают рты в изумлении. ЧМ-2026 Ронни начал с бодрой победы над Хэ Гоцяном, но Джон Хиггинс – куда более грозный соперник. Битва двух звёзд «Класса 92», семикратный чемпион мира против четырёхкратного – это в любом случае будет очень круто!

Ронни ещё умеет удивлять:
«Мне это приснилось?» Ронни О'Салливан набрал 153 очка и опять переписал историю снукера
«Мне это приснилось?» Ронни О'Салливан набрал 153 очка и опять переписал историю снукера

🏒 22:00: «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Каролина» завершит серию в четырёх матчах?

«Харрикейнз» не без труда, но всё же обыгрывают «сенаторов» в ходе серии. Два матча завершились с разницей в одну шайбу, ещё один – в два гола. Не менялось только одно – победа доставалась «Каролине». Неужели «Оттава» не сумеет забрать ни одной? Это будет разочаровывающее выступление от «Сенаторз».

Статистика плей-офф НХЛ
О последней победе «Каролины»:
Видео
🎦 ⚽️ 22:05: «Тулуза» — «Монако», Лига 1, 31-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 22:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем порадует Головин?

Александр Головин оправился от травмы и отбегал 12 минут в матче с «Осером». Вполне вероятно, на игру с «Тулузой» он выйдет в старте. Что будет крайне своевременно, поскольку «Монако» спустился на седьмое место и должен нагнать четырёхочковое отставание от третьего или четвёртого за оставшиеся четыре тура. С ним составе монегаски в противостоянии с этим соперником вполне успешны: пять побед и одна ничья при отсутствии поражений.

Статистика Лиги 1
Слышали, что Дзагоева тоже звали в «Монако»? Он сам нам об этом рассказал:
«В ЦСКА шутили: «Твоё фото рядом с портретом Гинера повесили». Новая жизнь Дзагоева
Эксклюзив
🏀 22:30: «Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: травма одного из лидеров повлияет на шансы?

Во втором матче этой серии Джейлен Уильямс получил повреждение и выбыл на неопределённый срок. Форвард делал очень много работы на обеих сторонах паркета. Хоть «Оклахома» обладает очень приличным составом, но сумеет ли клуб компенсировать такую потерю? Кажется, лучший шанс для «Финикса» выиграть встречу на домашней площадке.

Статистика плей-офф НБА
Всё о плей-офф НБА:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android