Топ-события субботы: чемпионская гонка в АПЛ, Кубок Гагарина, РПЛ и «Финикс» — «Оклахома»

Мощное 25 апреля: «Монреаль» — «Тампа» и «Магнитка» — «Ак Барс», матчи «Барсы» и «Ман Сити», Суперкубок России по регби и снукер!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: выйдет ли «Монреаль» вперёд в серии с фаворитом?

«Канадиенс» подошли к серии с «Тампой» в роли аутсайдера. Несмотря на это, в обоих матчах «Хабс» навязывали ожесточённую борьбу «молниям», доводя дело до овертайма. В первом случае удалось вырвать победу, но во втором «Лайтнинг» оказались сильнее. Тем не менее «Монреаль» показал, что команда Никиты Кучерова ему по зубам.

🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: время Тейтума и Брауна

Новичок Эджкомб отгрузил 30 очков во втором матче серии. Ему хорошо помогли Макси и Джордж, а «Филадельфия» обескуражила «Бостон» на домашнем паркете. Серия переехала в Пенсильванию, где преимущество площадки будет уже на стороне «Сиксерс». «Кельты» сделали выводы из ошибок?

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: когда, если не сейчас?

«Хьюстон», будучи явным фаворитом в серии, проиграл два первых матча в Лос-Анджелесе. Если в первой игре не было Дюранта, то даже его появление во второй особо не помогло «Рокетс». «Лейкерс» без Дончича и Ривза просто великолепны. Леброн с кучей ролевиков оказался сильнее сильного состава. Но когда, если не в домашней встрече, просыпаться «Хьюстону»?

🏒 5:00: «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: «утки» сенсационно обыграют Макдэвида?

Серия между «Анахаймом» и «Эдмонтоном» пока выходит самой увлекательной. В каждом матче соперники отрываются и догоняют друг друга, так что ничья после двух игр не удивляет. Однако «Дакс» становятся для «нефтяников» довольно серьёзной проблемой. Неужели Коннор Макдэвид и компания вылетят уже в первом раунде?

🏀 5:30: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: что ждёт фаворита без Вембаньямы?

Сотрясение головы произошло не только у Вембаньямы во втором матче серии с «Портлендом», но и у фанатов «Сан-Антонио» после того, как их клуб проиграл эту самую встречу. А затем и вовсе оказалось, что Виктор, возможно, пропустит несколько противостояний. «Трэйл Блэйзерс» перехватили инициативу или же «Спёрс» соберутся?

🏆 🏉 12:00: «Стрела-Ак Барс» — «Динамо», Суперкубок России, финал

Интрига: кто заберёт первый трофей нового сезона?

Сезон в российском регби по доброй традиции стартует с Суперкубка. Делить трофей будут «Стрела-Ак Барс», собравшая на российской арене все трофеи в 2025 году, и московское «Динамо», неожиданно для многих прорвавшееся к серебряным медалям чемпионата страны. Казанцы выглядят фаворитами встречи в Монино, но кто знает, в какой форме лидеры обеих команд в апреле. Возможно, «Динамо» в лучшем состоянии подошло к старту этого игрового года и сможет преподнести всем сюрприз.

🏒 14:00: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии мастодонтов Востока?

Обе команды довольно спокойно шагнули в полуфинальную серию Кубка Гагарина. «Ак Барс» в четырёх матчах разобрался с минским «Динамо», а «Металлург» позволил «Торпедо» забрать всего одну встречу. И всё же эти противостояния не стали лакмусовой бумажкой – понять, кто в какой форме находится, практически невозможно. Поэтому победа в этом матче, как и в целом в серии, может достаться каждой из команд.

🎾 14:00*: Мирра Андреева (Россия, 9) — Далма Галфи (Венгрия, Q), Мадрид, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра Андреева со второй подряд соперницей из Венгрии?

Мирра Андреева успешно провела старт на «тысячнике» в Мадриде, одолев лаки-лузера из Венгрии Панну Удварди. Теперь за место в четвёртом круге 18-летняя россиянка сыграет с ещё одной представительницей этой страны — Далмой Галфи. Девушки ранее друг с другом не встречались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Лаура Самсон — Анна Бондарь.

⚽️ 14:30: «Ростов» — «Оренбург», РПЛ, 27-й тур

Интрига: переломят ли гости статистику?

«Ростов» – крайне неудобный соперник для «Оренбурга»: пять последних личных встреч принесли пять поражений. Оренбуржцы в последнем туре победили прямого конкурента в борьбе за выживание в РПЛ «Пари НН». Но случилось это на домашней синтетике, тогда как по статистике выездных игр команда находится на 14-м месте – шесть очков против пяти у махачкалинского «Динамо» и «Крыльев». Оба фактора – не в пользу «Оренбурга». Однако нахождение в зоне вылета мотивирует исправить положение.

⚽️ 16:30: «Майнц» — «Бавария», Бундеслига, 31-й тур

Интрига: побережёт ли силы чемпион Германии?

«Бавария» уже стала чемпионом Германии. Впереди у неё – выезд в Париж к «ПСЖ». Но сначала нужно сыграть в Бундеслиге с «Майнцем». Поберегут ли баварцы силы перед значительно более важным матчем? В этом году они уже уступали «Аугсбургу», когда намечалась игра с ПСВ. А перед ответной встречей с «Аталантой» команда Венсана Компани поделила очки с «Байером». Возможно, теперь повезёт «Майнцу»? В первом круге, к слову, он и так вырвал у гегемона ничью 2:2. Даже вёл в счёте до 87-й минуты.

⚽️ 17:00: «Крылья Советов» — «Локомотив», РПЛ, 27-й тур

Интрига: отомстит ли фаворит за поражение в Кубке?

В марте команды встречались в полуфинале Пути регионов Кубка России, и «Крылья» затащили серию пенальти. Да и в первом круге РПЛ самарцы устроились на ничью в Москве, хотя уступали 0:2. Настала ли пора мести? Далеко не факт, поскольку «Крылья Советов» хоть и сражаются за выживание, три последних домашних матча свели к мировой. А ведь соперники им попались не самые простые: кусачие «Рубин» и «Ахмат», пусть и проблемный, но сильный составом ЦСКА. «Локомотив» своё тоже не заберёт?

⚽️ 17:00: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 34-й тур

Интрига: оторвётся ли «Ливерпуль» в борьбе за зону ЛЧ?

Мерсисайдцы прервали чёрную полосу и обыграли «Фулхэм» с «Эвертоном», плотно закрепившись в топ-5. Так себе достижение, если учитывать высокие амбиции клуба, но хоть что-то. Ближайший преследователь, а теперь это «Брайтон», позади на пять очков и к тому же сыграл на матч больше. Нужно увеличивать отрыв и заканчивать сезон без нервотрёпки. Даже с третьим вратарём Фредди Вудманом, пока Алисон и Георгий Мамардашвили травмированы. Правда, есть загвоздка: «Кристал Пэлас» не уступает в четырёх турах кряду, да и в Лиге конференций сыграет через четыре дня, так что сильно беречься едва ли будет.

⚽️ 17:15: «Хетафе» — «Барселона», Примера, 32-й тур

Интрига: как каталонцам играть без Ямаля?

«Барселона» буднично одолела «Сельту», но при этом до конца сезона из-за травмы лишилась Ламина Ямаля. Рафинья тоже пока не выздоровел и должен вернуться к тренировкам на следующей неделе. «Барса» потеряла фланговую мощь. Воспользуется ли этим одна из самых надёжных команд Ла Лиги «Хетафе»? У неё всего 32 пропущенных гола за 32 тура. Средний показатель вычислить несложно, да. Меньше, по 30 мячей, пропустили только «Реал» и как раз «Барселона».

⚽️ 19:15: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон», Кубок Англии, 1/2 финала

Интрига: «Саутгемптон» точно нельзя списывать со счетов

«Манчестер Сити» монструозен: за последний месяц выдаёт исключительно победы, в том числе две – над «Арсеналом» в АПЛ и финале Кубка лиги. Первое место в Премьер-лиге возвращено. А тут ещё и есть возможность зацепить другой трофей, причём дорогу в решающий матч преграждает представитель Чемпионшипа. Только вот «Саутгемптон» набрал прекрасный ход и с середины января никому не проигрывает. Он долго болтался вдалеке от зоны плей-офф, а сейчас претендует на прямое повышение в классе. Ну и прошёл «Арсенал» заодно. Не хороните этих парней раньше времени.

⚽️ 19:30: «Рубин» — ЦСКА, РПЛ, 27-й тур

Интрига: ЦСКА продолжит тонуть?

Армейцам после мощной зимней трансферной кампании предрекали большие успехи. А они за всю весну победили в РПЛ всего два раза. И вот «Рубин» с седьмого места уже дышит в спину. Как раз с ним и предстоит сыграть ЦСКА. В случае победы казанцев разрыв сократится до трёхочкового. А команда Франка Артиги умеет собирать скальпы топ-соперников: весной оказались повержены «Краснодар», «Локомотив» и московское «Динамо». Удивится ли кто-то очередному? Точно нет.

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 34-й тур

Интрига: «Арсеналу» пора просыпаться

Как упустить отрыв в девять очков? Легко, если ты тренируешь «Арсенал». Пусть и речь о потерянных очках, ведь у «Манчестер Сити» был матч в запасе. Ошибаться больше нельзя. Банально? Да. Но по факту. Более того, понадобится много голов, поскольку судьбу чемпионства вполне может решить их разница. Лондонцы неплохо смотрелись в последнем матче с «Сити» – и всё равно уступили. Теперь придётся выжимать максимум.

🎦 ⚽️ 20:00: «Анже» — «ПСЖ», Лига 1, 31-й тур

Интрига: ждём новый «сухарь» Сафонова?

Матвей Сафонов давно стал основным вратарём «ПСЖ» и отказывается часто пропускать, в семи последних матчах, позволив соперникам отличиться всего три раза. Причём засушил два «сухаря» в противостоянии с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Анже» – одна из самых менее забивных команд Лиги 1 с 26 голами в 30 турах. Забьёт ли она парижанам с русской стеной? «Гавру» и «Ренну» по разу смогла, но это совсем иной уровень. «Лион» вот отзащищался как надо.

🏀 20:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

«Детройт» сделал выводы из ошибок и забрал второй матч, тем самым сравняв счёт в серии (1-1). Следующая встреча пройдёт на домашнем паркете «Орландо». Обычно третья игра является одной из самых определяющих в противостоянии. Кому удастся выйти вперёд?

🎱 21:00: Джон Хиггинс (Шотландия) — Ронни О’Салливан (Англия), ЧМ-2026, 1/8 финала

Интрига: первая серьёзная проверка для Ронни О’Салливана на ЧМ-2026

Гонка Ронни за рекордным, восьмым титулом чемпиона мира – один из главных сюжетов мирового снукера в последние четыре года. Ракета нестабилен, играет всё реже, однако порой творит у стола такие чудеса, что даже его критики открывают рты в изумлении. ЧМ-2026 Ронни начал с бодрой победы над Хэ Гоцяном, но Джон Хиггинс – куда более грозный соперник. Битва двух звёзд «Класса 92», семикратный чемпион мира против четырёхкратного – это в любом случае будет очень круто!

🏒 22:00: «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: «Каролина» завершит серию в четырёх матчах?

«Харрикейнз» не без труда, но всё же обыгрывают «сенаторов» в ходе серии. Два матча завершились с разницей в одну шайбу, ещё один – в два гола. Не менялось только одно – победа доставалась «Каролине». Неужели «Оттава» не сумеет забрать ни одной? Это будет разочаровывающее выступление от «Сенаторз».

🎦 ⚽️ 22:05: «Тулуза» — «Монако», Лига 1, 31-й тур

Интрига: чем порадует Головин?

Александр Головин оправился от травмы и отбегал 12 минут в матче с «Осером». Вполне вероятно, на игру с «Тулузой» он выйдет в старте. Что будет крайне своевременно, поскольку «Монако» спустился на седьмое место и должен нагнать четырёхочковое отставание от третьего или четвёртого за оставшиеся четыре тура. С ним составе монегаски в противостоянии с этим соперником вполне успешны: пять побед и одна ничья при отсутствии поражений.

🏀 22:30: «Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: травма одного из лидеров повлияет на шансы?

Во втором матче этой серии Джейлен Уильямс получил повреждение и выбыл на неопределённый срок. Форвард делал очень много работы на обеих сторонах паркета. Хоть «Оклахома» обладает очень приличным составом, но сумеет ли клуб компенсировать такую потерю? Кажется, лучший шанс для «Финикса» выиграть встречу на домашней площадке.