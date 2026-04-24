«Неправильно сравнивать пенальти «Спартаку» с рукой Оласы». Судейство в 26-м туре РПЛ

В Мир РПЛ отгремел чужеродный для наших реалий будний тур — между привычными футбольными выходными уместились матчи во вторник, среду и четверг. Как ни странно, на рабочие дни выпали чуть ли не самые интересные встречи. Две из них проходили в Москве и во многом определили расклады в чемпионской гонке. А аутсайдеры тем временем рубились за выживание. Как вы уже поняли, судьям легко не было. Справились ли они со своей работой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 26-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

«Сочи» — «Крылья Советов» — 2:1

Всё плохо у Москалёва, к сожалению. Он арбитр ФИФА, получает не так много назначений, но почему-то не может самостоятельно разбираться в простых моментах.

На 45+2-й минуте ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Даже я по трансляции не понял, что он что-то назначил. Произошло падение, игроки «Сочи» выстроились на границе штрафной, футболисты «Крыльев Советов» вообще куда-то ушли. Вмешался VAR в лице Казарцева. И правильно он сделал, что позвал, потому что инициатором контакта был игрок «Крыльев Советов» — это его фол. Ошибка Москалёва в простом моменте, со своей позиции он был обязан принимать самостоятельное решение.

На 82-й минуте ошибочно показал вторую жёлтую карточку Бабкину за срыв перспективной атаки. Никакой грубости там не было. Игрок «Крыльев Советов» находился на своей половине поля в окружении соперников, перспективы в атаке не было.

На 90+5-й минуте ошибочно показал жёлтую Гальдамесу. После вмешательства VAR Москалёв поменял решение, но здесь вопрос в том, что со своей позиции и с учётом самого единоборства он должен был определить, что это серьёзное нарушение правил. Даже если бы касания не было, Москалёв был обязан показать красную. Высоко поднятая нога, попадание в голову — есть все критерии для удаления.

Арбитр ФИФА, арбитр РПЛ не получает назначений. Департамент на него не рассчитывает. Но когда второй тур подряд дают назначение, нужно же достать внутренние резервы и доказать, что тебе зря не доверяли. У Москалёва это не получилось. Наверное, департамент должен поднять вопрос, нужен им такой арбитр или нет. Из списка ФИФА его точно надо убирать, это понятно. Но это, возможно, и не уровень РПЛ. А убирать в ФНЛ тоже смысла особого нет.

Оценка Москалёва — 6,9.

Владимир Москалёв Фото: ФК «Крылья Советов»

ЦСКА — «Ростов» — 1:1

Если говорить в общем, отработал Абросимов – и отработал. По деталям вопросы есть, в первую очередь по трактовке единоборств. Не показал очевидные жёлтые за грубую игру Мусаеву на пятой минуте и Мелёхину – на 79-й. Но если в целом, то я никогда не видел Абросимова, который орёт на игроков. Это защитная реакция, когда арбитр не вошёл в игру и пытается как-то компенсировать ошибки. Абросимов никогда не славился строгой манерой. И по игре эта тактика не сработала.

Оценка Абросимова — 8,2. Но по судейству — не очень.

«Оренбург» — «Пари НН» — 2:1

Кукуяна вернули на VAR. Логично, что он теперь получил назначение на следующий тур. В поле же работал Фролов. Несложная игра для него. Момент, о котором можно всерьёз говорить, 11-метровый в ворота «Оренбурга» на 40-й минуте. Фролов назначил его самостоятельно, и это правильное решение. Открытый, простой момент: Сефас прокинул мяч, а вратарь не сыграл в мяч. Фролов разобрался: 11-метровый и жёлтая Овсянникову за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч.

На 63-й минуте — сложная игровая ситуация, но я бы в ней продолжил игру. Ноги Кирша и Савельева шли навстречу друг другу. Да, игрок «Оренбурга» больше выставлял ногу в сторону, но на скорости это было невозможно понять. Фролов показал красную Киршу, но вмешался VAR: Кукуян правильно позвал арбитра к монитору, и тот поменял решение. А если бы продолжил игру, то и VAR не пришлось бы вмешиваться, и никто бы об этом моменте не вспомнил даже. Тем не менее оценка за это решение не снижается — сложная ситуация, которая в динамике могла выглядеть иначе.

На 30-й минуте не показал жёлтую Гюрлюку за грубую игру.

Оценка Фролова — 8,3.

Антон Фролов Фото: ФК «Оренбург»

«Динамо» — «Рубин» — 0:1

Хорошая работа Карасёва. На 23-й минуте не показал жёлтую Рикардо за срыв перспективной атаки. Надо было показывать карточку. Она была бы не только непосредственно за нарушение, но и носила бы управленческий характер. Хоть у Карасёва не было с этим проблем, однако всё равно наказать игрока «Динамо» стоило.

На 65-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Рука защитника находилась внизу, близко к телу, она в данном случае ненаказуемая. Простой момент.

Оценка Карасёва — 8,3.

«Локомотив» — «Зенит» — 0:0

Матч повышенной сложности, базовая оценка тут 8,5. Говорить надо только об эпизоде на 90+5-й минуте. Много споров, разговоров он вызвал. А если бы «Локомотив» забил — было бы ещё больше. Первый вопрос: влиял ли Комличенко на Дивеева. По повтору видно, что нет. Комличенко сыграл головой, а Дивеев в это время поднимал руку снизу вверх. Произошёл контакт мяча с кистью. Он был, никто не отрицает. А если контакт был, то неважно, изменил он траекторию полёта мяча или нет. Касание было — это 11-метровый.

На 24-й минуте надо было показывать жёлтую Пруцеву за грубую игру. Но Сухой не показал.

Оценка Сухого — 8,4.

Алексей Сухой и игроки «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Акрон» — «Динамо» Махачкала — 1:1

Простая игра для Иванова. Не показал жёлтую Мрезигу за срыв перспективной атаки. Игрок «Акрона» прокинул мяч в сторону штрафной, его сбили. Иванов правильно зафиксировал фол, но не показал жёлтую — а за такое нужно наказывать. Карточка здесь не только говорила бы о том, что нельзя так делать, но и носила бы управленческий характер. Чтобы защитники понимали, что за такое получат не только первую, но и вторую карточку. Это дисциплинирует.

Оценка Иванова — 8,3.

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2

Тактика Чистякова была понятна изначально: давать бороться, терпеть и стремиться не давать жёлтые. Хотя на 12-й минуте надо было наказывать Жедсона за грубую игру — тот шипами попал сопернику в бедро. И на 32-й минуте следовало наказать за грубую игру Черникова. Хоть футболист «Краснодара» и сыграл в мяч, манера отбора, скорость и агрессия тянули на карточку. Это прямо очевидные моменты. Остальное в целом можно отдать на управление. Во втором тайме Чистяков начал показывать карточки, все они были правильные, нормальные. Его тактика — хорошая, приемлемая и понятная. Не было драки, как у «Локомотива» с «Зенитом», футболисты играли.

Все говорят, что этот момент на 42-й минуте — ключевой. Чистяков назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через VAR. Со своей позиции он не мог увидеть руку Умярова — Кордоба своим телом перекрывал обзор. Почему это игра рукой? Потому что Умяров после борьбы с Кордобой начал двигаться к воротам и рука в этот момент уже была отставлена, хоть мяча рядом ещё не было. Игрок «Спартака» остался один, мяч попал в руку, которая увеличивала площадь тела. И сравнивать это с моментом Оласы в матче «Краснодара» и «Балтики» — неправильно. Там была другая игровая ситуация — был ещё игрок, была борьба за позицию. Здесь же правильное решение Чистякова после вмешательства VAR — 11-метровый в ворота «Спартака» за игру рукой.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ахмат» — «Балтика» — 1:1

Здесь можно говорить только о моменте на 90+2-й минуте. Игрок «Ахмата» пробил в сторону ворот, мяч попал Бевееву в колено, а затем, возможно, отскочил ему в отставленную руку. В трансляции момент показали так, что можно только додумывать. Но, даже если мяч попал в руку, это всё равно не фол. Было блокирование мяча, и в руку он отскочил от колена. Кукуляк продолжил игру, всё правильно.

Оценка Кукуляка — 8,4.