«Приказ вневременной». Главное о принятии нового лимита на легионеров в РПЛ

Сегодня состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярёва с руководством клубов Мир РПЛ, на которой стороны обсуждали лимит на легионеров в российском чемпионате. По её итогам был подписан приказ об изменении правила со следующего сезона. Иностранцев в нашем футболе будет меньше. Действующий лимит, при котором каждому клубу разрешено заявлять на сезон 13 легионеров и одновременно выпускать на поле восьмерых, сократят на одного человека. Теперь в заявке не может быть более 12 зарубежных игроков, а на поле – максимум семеро (по сути, это формат 7+5).

Дегтярёв сообщил об изменении лимита на легионеров в своём телеграм-канале, написав, в частности, о мотивах принятого решения:

«Государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ – более 120 млрд рублей. Несмотря на то что и среди этих средств 70-80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд рублей – 6%. Это данные РПЛ. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70%. Тут мы опираемся на открытые данные.

В связи с этим мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге бóльшего количества элитных игроков среди собственных воспитанников. Мы обсуждали это в течение года, ни для кого в отрасли это не сюрприз.

В планах Минспорта постепенное доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течение предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решения исходя из этого. Наша общая задача — сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат».

Михаил Дегтярёв Фото: РИА Новости

Тема ужесточения лимита на легионеров в РПЛ обсуждалась с лета прошлого года. Ещё в августе 2025-го Дегтярёв заявил, что оптимальный, по его мнению, формат – «пять на поле, 10 – в заявке». К этому лимиту Минспорта и будет подводить клубы. Вопрос упирался только в сроки его введения. Нужно учитывать, что у клубов многолетние контракты с иностранными футболистами.

Встреча Дегтярёва с руководителями клубов РПЛ должна была состояться в сентябре, однако её перенесли. Тогда же РФС озвучил свою позицию: существующий лимит – оптимальный. Его ужесточение может привести к тому, что у игроков, которым платят за паспорт, не будет мотивации прогрессировать. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов напомнил: в футбольной истории России «есть целые поколения очень талантливых игроков, которые стали жертвами жёсткого лимита». А 13 апреля Минспорта опубликовало проект нового формата, утверждённого после сегодняшней встречи Дегтярёва с представителями РПЛ.

Максим Митрофанов генеральный секретарь РФС «Совместно с лигой мы озвучили основные выводы за последние 15-20 лет с момента установления лимита. Говорили, что необходимо внимательно относиться к влиянию лимита на показатели в футболе. Доводы от имени клубов министром были услышаны, он дал поручение взять их в работу. Министр подписал приказ, дальше есть процедура регистрации. Договорились, что будем встречаться не реже чем раз в год. Любое дальнейшее обсуждение лимита нужно проводить только после анализа влияния предыдущего формата. Приказ вневременной».



Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что для встречи министр спорта официально попросил клубы РПЛ высказать свою позицию по этой теме. У всех 16 участников чемпионата единое мнение: действующий лимит – эффективный, а изменения – нецелесообразны. По словам Алаева, клубы РПЛ выдвинули два предложения:

в случае возвращения к международным соревнованиям должна быть возможность вернуться к существующему лимиту с 13 легионерами в заявке и восемью на поле;

оценить влияние нового лимита в перспективе двух-трёх лет, прежде чем вносить дальнейшие изменения.

За последние месяцы в ходе дискуссии о лимите на легионеров высказывались по теме и российские тренеры, значимые фигуры для нашего футбола. Звучали мнения как за ужесточение, так и против. Вот некоторые из них:

Леонид Слуцкий, бывший главный тренер сборной России: «У меня был один пример, я не буду называть футболиста, но это был игрок ЦСКА. И я ему говорю: «Слушай, ты сначала проигрывал конкуренцию Влашичу, который стоил € 20 млн, потом ты проигрывал конкуренцию Эджуке, который стоил € 10 млн, а в конце концов они брали бесплатного Зделара, и ты всё равно проигрывал ему конкуренцию»… Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня. И даже не самого высокого качества иностранные игроки в клубах, которые борются за выживание, всё равно вытесняют из состава российских футболистов, к огромному сожалению. Я за лимит. Потому что, на мой взгляд, если мы искусственно не поможем в такие времена, пока нет еврокубков, их задушат даже бесплатные Зделары».

Юрий Сёмин, бывший главный тренер сборной России: «Количество легионеров в заявке может быть меньше 13. Но игроки команды имеют равные права – ни у кого нет никаких льгот. Ни у россиян, ни у иностранцев – кто лучше, того тренер и выпускает в основном составе. Это даст конкуренцию, которую сейчас наши футболисты не совсем выдерживают, мягко говоря. А должны соревноваться с иностранцами или между собой каждый день, на каждой тренировке. Тогда будет главенствовать спортивный принцип – играет сильнейший. Ни у кого не должно быть привилегий – я за такой принцип».

Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборной России: «Как вы помните, в 2015 году лимит считался по находившимся на поле футболистам: шесть иностранцев и пятеро россиян, а не по заявке клуба на сезон. Моя позиция по этому вопросу не меняется уже очень давно. Я всегда говорил, что лучше бы было не пять или шесть иностранцев на поле, а восемь легионеров в заявке. И сейчас я придерживаюсь такого же мнения – в команде должна быть соответствующая конкуренция. Можно сделать переходный период – восемь, крайний случай девять в заявке на сезон. Это уже на четыре легионера меньше, чем сейчас. При этом, естественно, все могут играть».

Валерий Карпин, главный тренер сборной России: «Я против лимита на легионеров? Ничего не изменилось. Я уже всё сказал в 2008 году. Конкуренция – двигатель прогресса. Идеальная формула лимита – вообще никакого. Играют лучшие, невзирая на паспорт, как это происходит в Англии. У них там ограничения, типа якобы он должен сыграть за сборную сколько-то процентов матчей, но потом, когда время прошло, уже не нужно. Ну, якобы они защищают свой рынок, но играет один англичанин, не в одной команде, в большинстве. Как они защищают свой рынок тогда? Никак».

Стоит добавить, что игроки из стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана) по-прежнему не будут считаться легионерами в российском чемпионате.

В материале использованы цитаты из интервью для «Московского комсомольца», YouTube-каналов «Это футбол, брат!» и «Коммент.Шоу».