«Зенит» ждёт катастрофа перед ЦСКА, а Евсеев помешает «Краснодару»? Интриги тура РПЛ

В Мир Российской Премьер-Лиге только-только состоялся 26-й тур, а впереди – уже 27-й! Встречи распределены на три дня – с 25 по 27 апреля. Интриг – море: тут и продолжение чемпионской гонки, и борьба за бронзу, а также битва за выживание.

Чего ожидать в 27-м туре? Кто его пропустит из-за травм и дисквалификаций? А кто «висит» на карточках? Обо всём этом – ниже.

Стартует тур матчем в Ростове-на-Дону. «Оренбург» после победы над «Пари НН» выпрыгнул из зоны прямого вылета. «Ростов» же занимает 10-е место, но всё ещё рискует оказаться в стыках (отрыв от 13-й строчки – четыре очка). В предстоящей встрече команда Джонатана Альбы может решить все свои вопросы. Победа на 99% гарантирует ростовчанам спокойный финиш сезона. «Оренбург» же в случае успеха может выбраться из зоны стыков. Команда Ильдара Ахметзянова показывает симпатичный футбол весной, поэтому не заслуживает вылета. Теперь же нужно подкрепить стиль результатами.

Правда, у «Оренбурга» не лучшая история матчей с «Ростовом». В последний раз южане уступили уральскому сопернику в РПЛ аж в апреле 2019 года – семь лет назад. А в гостях «Оренбург» не обыгрывал «Ростов» с октября 2018-го. Прервётся ли внушительная серия?

В предстоящей встрече оренбуржцы не смогут рассчитывать на основного голкипера Богдана Овсянникова. В прошлом туре он получил четвёртую жёлтую карточку во встрече с «Пари НН», поэтому пропускает игру с «Ростовом». У дончан же из-за травм отсутствуют вратари Рустам Ятимов и Хидает Ханкич. А на риске дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек «висят» Андрей Лангович, Роналдо («Ростов»), Анри Чичинадзе, Фахд Муфи, Хорди Томпсон и Алексей Татаев («Оренбург»). Отметим, что в 28-м туре ростовчане сыграют с махачкалинским «Динамо», оренбуржцы – с «Сочи».

«Крылья Советов» и «Локомотив» находятся на диаметрально противоположных местах в РПЛ. Москвичи идут третьими, самарцы – 14-ми. Команда Михаила Галактионова борется за бронзу и сейчас на три очка опережает «Балтику». Железнодорожники весной показывают нестабильные результаты и одержали всего три победы в восьми турах. Поэтому в предстоящем матче критически важно выиграть, чтобы не дать шанса преследователям.

«Крылья» же не побеждали в РПЛ с 8 марта. Далее – три ничьих и три поражения, а также падение в зону стыков. И всего одно очко до зоны вылета. Ситуация если не катастрофическая, то очень близкая к этому. В предстоящей встрече «Крыльям» важно зацепиться хотя бы за ничью, иначе есть риск свалиться вовсе на 15-е место. Хорошая новость – результаты очных матчей с «Локо» дома. В Самаре «Крылья» не уступали москвичам уже в четырёх встречах подряд (с учётом Фонбет Кубка России). А в прошлом сезоне и вовсе разгромили гостей со счётом 5:1.

Однако в предстоящей встрече тренер самарцев Сергей Булатов не сможет рассчитывать сразу на нескольких футболистов. Сергей Бабкин и Томас Гальдамес пропустят матч из-за удалений, полученных в прошлой игре с «Сочи». Также из-за перебора жёлтых карточек не сыграет защитник Роман Евгеньев. А ещё под вопросом выход на поле форварда Джеффри Чинеду (травма).

У «Локо» же из-за перебора карточек мы точно не увидим форварда Александра Руденко. Не исключено, что и защитник Лукас Фассон не выйдет на поле из-за повреждения. А кто находится под риском дисквалификации? Следующая карточка может стать четвёртой для Егора Погостнова, Жерзино Ньямси и Максима Ненахова («Локомотив»), а также для Химми Марина, Владимира Хубулова, Кирилла Печенина и Амара Рахмановича («Крылья Советов»). Далее самарцев ждёт матч со «Спартаком», а «Локо» встретится с московским «Динамо».

Кризис ЦСКА продолжается. В прошлом туре москвичи сыграли вничью с «Ростовом»: теперь отставание от третьего места составляет уже пять очков. За четыре встречи до финиша сезона нивелировать отрыв будет почти нереально. Но и бросать играть тоже не стоит. Вокруг ЦСКА сложился негативный фон, поэтому нужно хоть немного улучшить настроение победами.

«Рубин» же проводит крутую весну. Под руководством Франка Артиги казанцы одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и всего раз уступили. «Рубин» занимает седьмое место, а если разберётся ещё и с ЦСКА, то сократит отставание от армейцев до трёх очков. Можно тогда побороться за топ-6! Ещё одна мотивация для казанцев – матч в первом круге. Тогда ЦСКА разнёс «Рубин» (5:1), хотя гости показали неплохой по качеству футбол (ещё под руководством Рашида Рахимова).

В предстоящей встрече Фабио Челестини не сможет рассчитывать на лидера – Матвея Кисляка. Полузащитник пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек. Также на поле не выйдут Матвей Лукин и Кирилл Глебов (травмы), под вопросом участие Игоря Акинфеева и Матеуса Рейса. У казанцев же из-за повреждений матч пропустят Угочукву Иву, Антон Швец и Урош Дрезгич.

А что по риску дисквалификаций? В случае получения жёлтой карточки следующий тур пропустят: Жоао Виктор (ЦСКА, в 28-м туре сыграют с «Зенитом»), а также Дмитрий Кабутов, Илья Рожков, Игор Вуячич и Дардан Шабанхаджай («Рубин», ждёт матч с «Балтикой»).

«Спартак» в 26-м туре обидно уступил дома «Краснодару». Хотя команда Хуана Карлоса Карседо была ярче и создала больше моментов. Из-за этой осечки москвичи отстают от идущего третьим «Локомотива» на четыре очка, от «Балтики» – на одно. «Спартаку» нужно побеждать в четырёх оставшихся встречах и надеяться на осечки конкурентов. Только так можно взять бронзу.

«Пари НН» же после поражения от «Оренбурга» упал в зону прямого вылета. Но внизу таблицы всё настолько плотно, что любая победа позволит подняться наверх. От 11-го до 15-го места – два очка разницы. Поэтому команде Алексея Шпилевского никак нельзя сдаваться. Нужно биться даже с грандами РПЛ.

Только вот история встреч у «Пари НН» со «Спартаком» печальная. За всё время нижегородцы всего лишь раз обыграли москвичей – в самом первом очном матче в 2021 году. Далее – 12 безуспешных встреч. И при такой серии «Пари НН» жизненно важна победа для продолжения борьбы за выживание.

В предстоящем матче Шпилевский не сможет рассчитывать на Александра Эктова (травмирован с начала сезона), также под вопросом участие Хуана Кастильо (получил повреждение во встрече с «Оренбургом»). У «Спартака» же продолжает восстановление после «крестов» Срджан Бабич. Также никак не вернётся в состав Тео Бонгонда (отсутствует в заявке с матча 21-го тура с «Зенитом»).

Под риском дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек находятся Наиль Умяров («Спартак», в 28-м туре встретятся с «Крыльями Советов»), а также Никита Ермаков, Даниил Лесовой, Ренальдо Сефас и Адриан Бальбоа («Пари НН», ждёт матч с «Ахматом»).

«Краснодар» несётся ко второму золоту РПЛ подряд! После осечки с «Балтикой» (2:2) команда Мурада Мусаева перевернула гостевой матч со «Спартаком». Пропустив первыми, южане забили дважды в ответ и набрали три очка. И благодаря осечке «Зенита» с «Локомотивом» (0:0) краснодарцы вернулись на первое место.

Чтобы удержаться в статусе лидера, «Краснодару» необходима победа над махачкалинским «Динамо». Команда Вадима Евсеева занимает 12-е место и находится в относительной безопасности. Но отрыв от зоны стыков – всего одно очко. Да и в последних пяти турах дагестанцы остались без побед.

В прошлом году «Краснодар» в 26-м туре обыграл «Динамо» в Каспийске с героическим взятым Станиславом Агкацевым пенальти на 90+11-й минуте. Та победа стала невероятно важной для команды Мусаева и во многом предопределила итог «золотой» гонки. Теперь «Краснодар» снова может сделать большой шаг по итогам встречи с «Динамо».

Встречу в Краснодаре из-за перебора жёлтых карточек пропустит защитник махачкалинцев Темиркан Сундуков. Из-за травм на поле не выйдут Виктор Са, Сергей Петров и Дуглас Аугусто ( «Краснодар»), а также Идар Шумахов («Динамо» Мх). А на жёлтых карточках «висит» большая группа игроков. У «Краснодара» под риском дисквалификации перед матчем с «Акроном» находятся Эдуард Сперцян, Диего Коста, Валентин Пальцев и Джованни Гонсалес, у «Динамо» – Гамид Агаларов, Джемал Табидзе, Никита Глушков, Мохаммад Хоссейннежад и Абдулпаша Джабраилов (далее – игра с «Ростовом»).

Одна из самых неожиданных историй финиша сезона – ренессанс «Сочи». Безнадёжный аутсайдер одержал три победы подряд и вернул себе шансы на спасение. Да, отрыв от 14-го места всё ещё составляет внушительные пять очков. Но победа над «Динамо» откроет перед сочинцами отличную возможность остаться в РПЛ (хотя бы через стыки).

Москвичи заканчивают сезон с одной целью – выиграть Кубок. «Динамо» ждёт ответная встреча финала Пути РПЛ с «Краснодаром» (первый матч – 0:0) в гостях. Именно об этой игре наверняка думают примерно все в клубе. В чемпионате же нужно просто достойно финишировать. Именно поэтому «Сочи» способен выиграть даже в гостях. Мотивации у команды Игоря Осинькина куда больше, чем у «Динамо».

Из-за перебора жёлтых карточек предстоящую встречу пропустят Николас Маричаль («Динамо») и Вячеслав Литвинов («Сочи»). Также у москвичей по-прежнему травмированы Рубенс, Бактиёр Зайнутдинов и Роберто Фернандес. Под риском дисквалификации находятся Александр Кутицкий, Иван Сергеев и Бителло («Динамо», перед дерби с «Локо»), Антон Зиньковский и Артём Макарчук («Сочи», в 28-м туре сыграют с «Оренбургом»).

«Зенит» всего один тур продержался на первом месте в РПЛ. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Локомотивом» и пропустила «Краснодар» вперёд. Теперь петербуржцам нужны четыре победы на финише и осечка краснодарцев.

В 27-м туре «Зенит» примет дома «Ахмат». Грозненцы находятся в середине таблицы, и глобальных задач на финиш сезона у них нет. Но проблема с мотивацией у команды Станислава Черчесова вряд ли возникнет. А с учётом не лучшего футбола в исполнении «Зенита» у гостей есть шансы на очки. Но петербуржцы обязаны побеждать не только ради сохранения интриги. В первом круге «Ахмат» обыграл команду Семака дома (1:0). Нужно брать реванш!

В предстоящем матче в составе обоих клубов есть важные потери. У «Зенита» из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Максим Глушенков, у «Ахмата» дисквалифицирован Усман Ндонг. Также Семак по-прежнему не может рассчитывать на травмированного Густаво Мантуана. А на карточках у «Зенита» «висит» большая группа игроков: Джон Джон, Александр Соболев, Вендел, Ванья Дркушич и Вильмар Барриос. И всё это – перед матчем с ЦСКА! У «Ахмата» под риском дисквалификации трое – Георгий Мелкадзе, Турпал-Али Ибишев и Мануэл Келиану (далее – «Пари НН»).

27-й тур закроется в понедельник вечером в Калининграде. «Балтика» остаётся в гонке за бронзу, хотя в последних четырёх матчах команда сыграла вничью. Отставание от «Локомотива» – три очка. В гости к калининградцам едет борющийся за выживание «Акрон». Тольяттинцы опережают зону стыков на одно очко, зону вылета – на два. Безвыигрышная серия команды Заура Тедеева составляет уже 10 встреч. Ситуация не очень приятная.

«Балтика» – большой фаворит матча. В нынешнем сезоне команда ни разу не уступила дома, одержав семь побед при пяти ничьих. И это с учётом того, что в Калининград уже приезжали «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Получится ли у «Акрона» совершить небольшое чудо и увезти три очка с выезда? Интересно, что тольяттинцы из пяти побед в сезоне четыре одержали в гостях.

Предстоящий матч из-за дисквалификации пропустит полузащитник «Балтики» Илья Петров. У «Акрона» же травмирован Кристиян Бистрович. Под риском дисквалификации находятся Иван Беликов, Николай Титков, Элдар Чивич, Сергей Варатынов и Брайан Хиль («Балтика», в 28-м туре ждёт матч с «Рубином»), а также Хетаг Хосонов, Стефан Лончар и Йомар Роча («Акрон», сыграют далее с «Краснодаром»).