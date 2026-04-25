«Топил за этот трансфер». Челестини не признаёт, что в ЦСКА есть форвард сильнее Гонду

Помните, о чём общественность говорила в январе, когда шла дискуссия об обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева? Самый популярный нарратив – это идеальный вариант для всех. Первым сезоном в России аргентинец убедил, что умеет забивать. 10 голов в 23 матчах Мир РПЛ – сильный показатель. Однако в следующем розыгрыше аргентинец перестал выходить. И кому-то это казалось несправедливым. Так что в головах многих ЦСКА вытаскивал голеадора из золотой клетки, а в ответ отдавал защитника, которого можно было заменить.

Прошло три с половиной месяца. Гонду всё больше напоминает элитный автомобиль, который не приемлет московский трафик. Всего один гол в семи матчах РПЛ. Для сравнения, у парня столько же удалений. При том что в каждой из этих встреч аргентинец выходил в стартовом составе. Дивеев же, в свою очередь, спокойно стал основным в «Зените» и обходится без грубых ошибок. Если, конечно, вычеркнуть странный пенальти за игру рукой в игре «Локо» (0:0). Но сейчас – не про россиянина. Попробуем разобраться, что же не так пошло у главной надежды ЦСКА в нападении.

Именно Челестини хотел Гонду. Но «разблокировался» игрок только в апреле

С первых же дней главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал понять: Гонду будет первым выбором в атаке. В принципе, сомнений в этом почти не было. Ведь зимой из нападающих в ЦСКА остался только Тамерлан Мусаев, который в первой части сезона совсем не впечатлял. Да и до этого объективно – тоже. Да, это крепкий нападающий, но не особо забивной. Актуальные цифры в ЦСКА: 16 голов в 67 матчах РПЛ. Совсем не круто. Плюс зимой добавился Максим Воронов – 18-летний мальчишка без опыта игры на таком уровне. Так что выбор Челестини трудно осуждать.

Тем более Гонду, исходя из его рассуждений уже после зимних сборов ЦСКА, – именно тот футболист, которого клуб долго искал.

Фабио Челестини главный тренер ЦСКА «Нам был нужен нападающий, способный быть эффективным при плотной защите. Лучи очень качественно играет вверху, но ему нравится и завязывать атаки, играть за пределами штрафной. Да, Гонду не самый быстрый, но он объёмный и прессингующий игрок. Того, что уже даёт Гонду, у нас не было в первой части сезона. Это игрок, который очень хотел в ЦСКА, он провёл уже полтора года в России — ему не нужна адаптация. Ну и всё-таки на замену он выходил — нельзя сказать, что у Лучи совсем не было практики. Поэтому Гонду — лучшая опция среди тех, которые были доступны ЦСКА. Я очень топил за его трансфер».



Согласитесь, цитата просто провоцирует на то, чтобы нападающий сразу стал забивать. А потом мы открываем статистику аргентинца в первых трёх матчах РПЛ за новый клуб: 0 голов и голевых моментов, всего три удара (ни одного в створ), одна красная карточка и 15 действий в штрафной. Уже в марте появились первые вопросы, а не ошиблись ли вы с выбором? Но Челестини уверенно повторял, что нет и парню требуется время.

В своём четвёртом матче за ЦСКА – с «Акроном» – Гонду впервые забил. А следом сделал хет-трик в Фонбет Кубке России, унизив и без того тонущие «Крылья Советов». Казалось бы – вот то самое возрождение. А один из идеологов трансфера даже заявил: «Лусиано разблокировался». Правда, продлилось это недолго.

Открываем статистику следующих трёх встреч РПЛ. И она удивительно дублирует всё то, о чём писали выше, о тех самых трёх дебютных играх за армейцев: 0 голов, 0 моментов, три удара и ни одного – в створ. Вообще, за семь матчей чемпионата аргентинец бил в створ только с «Акроном». Целых два раза. Итоговая статистика после всех встреч после возобновления чемпионата: 10 ударов, два – в створ и один гол. И 34% выигранных единоборств. Разве такого нападающего хотели в ЦСКА всё это время?

Так что же теперь делать ЦСКА?

Грандиозного выбора нет. Если учитывать абсолютную веру Челестини именно в Гонду, играть при этом тренере, вероятно, будет именно аргентинец. При этом интересный факт: у Лусиано после перехода в ЦСКА 494 минуты в РПЛ, но всего один гол. А у его первого сменщика Тамерлана Мусаева за это время – 295 минут, однако при этом два забитых мяча. Так что россиянин в этом компоненте просто эффективнее – у него и голов вдвое больше, и на поле он провёл в полтора раза меньше времени. Но в основе в весенней части Мусаев вышел всего дважды – когда Лусиано заработал дисквалификацию и раз – вместе с конкурентом.

При этом Челестини в феврале хвалил Мусаева: «Ему немного проще играть с командами, которые дают пространство. Хотя Мус – невероятный игрок, который принесёт ЦСКА ещё много пользы». Если брать только цифры, то Мусаев, возможно, мог бы быть полезнее Гонду. Но для этого нужно чаще играть.

А есть ещё и Максим Воронов. Он словно последователь Лусиано. Всего один удар по воротам за 111 минут в РПЛ. У кого-то могут возникнуть мысли, что вопросы в таком случае нужно задавать полузащите, которая не доставляет мячи вперёд. С другой стороны, есть нападающие, которые создают себе моменты сами из ничего и как минимум лупят по воротам из любых подходящих для этого ситуаций. Но таких форвардов ЦСКА пока не нашёл.

Так или иначе, ЦСКА при Челестини, видимо, пока ничего не остаётся, кроме как верить в Лусиано. И что он наконец сверкнёт не только в двух матчах с соперниками из Самарской области. По решениями тренера мы видим: он не признаёт, что у Мусаева с голами лучше. А ведь контракт аргентинца действует до лета 2030 года. Однако в случае длительного отсутствия голов у Гонду выгодно расстаться с ним едва ли получится.