«Реал» окончательно самоуничтожился в гонке с «Барсой». Пропустили на последних секундах!

Можно ли отыграть девять очков за шесть туров? Крайне сомнительно, тем более когда в соперниках «Барселона». Но считать расклады в чемпионской гонке теперь уж точно бессмысленно, поскольку «Реал» заодно не победил «Бетис». Ещё и упустив результат на последних секундах.

Альваро Арбелоа впервые с начала апреля выпустил в старте Питарча. Там же оказался и другой не самый частый гость основы Менди – прямо под вернувшегося после дисквалификации Антони. Бывший манчестерский гений поначалу в острых эпизодах замечен не был. В отличие от Вальверде и Винисиуса. На 17-й минуте Федерико фирменно пальнул издали, и Вини результативно выскочил на добивание. А началось всё с высокого прессинга, из-за которого случился вратарский вынос.

Предголевой прессинг «Реала» Фото: Кадр из трансляции

До этого вполне могла сработать и другая мадридская связка Трент – Мбаппе. Первый всё сделал для этого шикарной закидушкой издали, да второй запустил мяч в небеса. Неплохой шанс загубил и Беллингем. Но разводить руки Арбелоа заставил другой эпизод: судья зафиксировал офсайд у Джуда, хотя его не было, после чего Родригес рукой остановил удар Браима. VAR не вмешался. Другой негатив – быстрая вынужденная замена «Бетиса» Бартры на Льоренте.

Ещё Хёйсен грубо срубил Антони и, увидев его катания по газону, показал жестом: не нужно плакать. Бразилец ответил красотой и после потери Питарча закрутил из-за штрафной в правую шестёрку с… коварным рикошетом от обидчика. Случись гол, получилось бы по-голливудски. Особенно если вингер «Бетиса» показал бы ответный жест. Лунин был против. А вскоре разобрался заодно с выходом один на один Бакамбу и выстрелом того же Антони под перекладину.

Рубрика «как стать лучшим игроком тайма за пару минут». Севильцы будто спали всю первую половину, а под её финиш неожиданно плотно придавили мадридцев и должны были сравнивать счёт. Если бы не вратарь.

В начале второго тайма Мбаппе всё-таки забил с ассиста Трента. Причём эффектным ударом «ножницами». Но офсайд всё перечеркнул. А Лунин продолжил спасать, вытащив из-под перекладины после удара Кучо с ближней дистанции. И вновь ошибся Питарч. К 69-й минуте статистика ожидаемых голов была даже немного в пользу «Бетиса»: 0,81 против 0,71 xG. При соотношении ударов 14:7.

Мбаппе такое явно не нравилось, и он, качнув Бельерина, проверил реакцию Вальеса. Та оказалась в порядке. «Бетис» вышли спасать Ло Чельсо и Иско. Угловой первого привёл к опасному, но неточному заряду Натана. Вальверде по-геройски протащил мяч мимо троих и не прошил низом Вальеса. Вдобавок Мбаппе захромал и уступил место на поле Гонсало Гарсии. Плюс концовку провёл 22-летний капитан «Кастильи» Моран.

Винисиус накрутил всех в чужой штрафной, а вот удар у него совсем не получился. Теперь он долго будет прокручивать в голове тот момент, ведь «Реал» всё-таки пропустил! На 90+4-й минуте! Антони легонько потянул за руку Менди. Тот мог продолжить борьбу, однако упал как подкошенный. Далее бразилец обыгрался в стенку с Бельерином и прострелил. Рюдигер вынес прямо на Бельерина, и Эктор с ходу зарядил в ближний угол. Стадион накрыло сумасшествие.

«Бетис» празднует гол «Реалу» Фото: Fran Santiago/Getty Images

«Бетис» заслужил эту ничью. Если бы не Лунин, счёт стал бы равным задолго до последних секунд. Можно рассуждать сколько угодно: «Барселоне» скоро играть с «Хетафе» без травмированного до конца сезона Ямаля и пока ещё не выздоровевшего Рафиньи, в 35-м туре пройдёт «класико». Только чемпионская гонка уже ни на чём не держится.