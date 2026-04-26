Лорьян — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Пари Нижний Новгород — Спартак: онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ, где смотреть, составы, Краснодар, Зенит, 26 апреля 2026

«Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» играют в один день! Большой день в РПЛ! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
Онлайн 27-го тура РПЛ
Всё самое важное — в нашем онлайне.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Спасибо, Мир РПЛ, что интриги в нашем чемпионате меньше не становится! Три с половиной тура до финиша, а мы можем лишь гадать, кто станет чемпионом, как распределятся места с третьего по шестое, кто вылетит сразу и кто попадёт в стыки. Цените момент!

Сегодня, если что, точно не узнаем. Но многое может проясниться – играют и два фаворита в борьбе за золото, и «Спартак», который бежим за топ-3, и претенденты на вылет. Начнётся день в Нижнем Новгороде: «Пари НН», у которого сложнейший календарь на конец сезона, сразится со «Спартаком». Для большинства болельщиков тут всё очевидно: гости – железобетонные фавориты. Но «Пари» ещё играть с «Ахматом» на выезде, с ЦСКА – дома – и снова на выезде с «Рубином». Просто тяжелейший календарь для клуба, который идёт на 15-м месте. «Умирать» Нижнему нужно в каждом матче, пусть и с фаворитами.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
В 17.00 – сразу две встречи. В этом онлайне мы подробнее остановимся на игре «Краснодара» – всё-таки это лидер РПЛ. В соперниках – очень неуступчивая Махачкала. Ситуация у команды Евсеева получше, чем у «Пари НН», но вряд ли хозяевам будет просто. Параллельно в Москве «Динамо» сыграет с «Сочи». Ролану Гусеву нужна уверенная победа, а «Сочи» внезапно увидел свет в конце туннеля после трёх побед в последних трёх матчах. Онлайн-трансляция этой игры будет доступна здесь.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Завершаем воскресенье (но не тур) в Санкт-Петербурге. Семак против Черчесова – «Зенит» против «Ахмата». В любом другом сезоне можно было бы спокойно предсказать победу хозяев, ведь команда из Грозного уже ни за что не борется. Но не сейчас. Черчесову нужен максимум, и пока у «Ахмата» есть математическая возможность подняться в таблице выше – клуб будет биться. Называть матч ключевым в борьбе за чемпионство не будем, сейчас так стоит говорить о каждой игре «Зенита». Так что просто не пропускаем эту битву.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Подключайтесь к нашему онлайну и ничего не пропустите!

«Зенит» ждёт катастрофа перед ЦСКА, а Евсеев помешает «Краснодару»? Интриги тура РПЛ
