Первая игра Черчесова-тренера против «Зенита». От составов у вас могут навернуться слёзы

В воскресенье «Зенит» примет «Ахмат» – один из важнейших матчей «золотой» гонки. В нынешней Станислав Черчесов не участвует, но в 2007 году практически сделал «Спартак» чемпионом. В том числе за счёт победы над петербуржцами. Многие эпизоды той игры стали классикой РПЛ. Вспоминаем их и драматичный ход того сезона, где всё решалось в последнем туре.

Черчесов дождался осечек Федотова и выдал победную серию

В апреле 2006-го «Спартак» уволил Александра Старкова. Болельщики со стажем точно помнят, как латвийского тренера перед этим публично «казнил» Дмитрий Аленичев: «Старков – тупик для «Спартака». Технический директор красно-белых Евгений Смоленцев рекомендовал Леониду Федуну присмотреться к Черчесову. А освободившуюся должность вновь подхватил Владимир Федотов: так уже случалось в 2003-м в 2004-м.

Предполагалось, что Федотов – кратковременная опция. Тем не менее команда при нём заиграла: забила с отрывом больше всех голов в сезоне-2006 (60 против 47 у ЦСКА и «Локомотива») и набрала столько же очков, сколько и чемпионы армейцы. Заодно раскрылась уйма молодых талантов: Роман Шишкин, Алексей Ребко, Дмитрий Торбинский, Александр Прудников, Артём Дзюба. Черчесова же компромиссом назначили спортивным директором.

Молодёжь – это ещё и про нестабильность. В мае 2007-го «Спартак» уступил в полуфинале Кубка России «Локомотиву» и не мог победить в пяти турах РПЛ кряду. В том числе «сгорел» 0:3 «Химкам», за которые отдал два ассиста Андрей Тихонов. Начинающий комментатор Константин Генич констатировал: «Команды на поле не было». Потом «Спартак» не смог обыграть дома Нальчик (2:2) и уступил «Москве» (0:2). До первого места не хватало всего трёх очков, однако Черчесов всё равно сместил Федотова и спустился с трибуны поближе к полю. Рокировка сработала.

Станислав Черчесов и Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Результат тут же вернулся: «Спартак» одолел в ряд «Сатурн», «Ростов» и «Амкар». Егор Титов намекал на улучшение атмосферы: «Заметно, что у нас есть команда. Теперь в ней нет обиженных – и это самое главное». Иронично, что год спустя Черчесов после 1:5 в дерби с ЦСКА убрал в дубль как раз Титова – вместе с Сантосом Моцартом и Максимом Калиниченко. Но именно летом 2007-го всё было сказочно.

С «Зенитом» предстояло играть в 17-м туре. «Спартак» к тому моменту приподнялся на второе место и отставал от первого на одно очко. Его занимал будущий соперник.

«Наверное, особый настрой у нас был при встречах с питерцами. Один футболист «Спартака» в прошлом выступал за «Зенит» и против бывшей команды неизменно играет с удвоенной энергией», – намекал на Владимира Быстрова и предвкушал новый матч Титов. – Вообще, «Зенит» уже давно стал для нас принципиальным соперником. Его игроки на «Спартак» тоже настраиваются по-особому. Вот и выходят у нас, как правило, красивые и интересные матчи. В последние два года «Спартак» именно с «Зенитом» сыграл лучшие встречи. Видимо, соперник нам подходит».

«Зенит» тотально закупился и как раз разогнался к середине чемпионата

Перед сезоном-2007 «Зенит» конкретно обозначил чемпионские амбиции и, порадовав Дика Адвоката, впервые капитально зашёл на трансферный рынок: выложил суммарно € 39 млн. За Анатолия Тимощука отдали «Шахтёру» € 14,5 млн. До рекорда РПЛ не хватило самую малость: за пару лет до этого «Динамо» брало Манише из «Порту» за € 16 млн. Но если португалец в России провалился, то украинец моментально зацементировал центр поля и быстро подхватил капитанскую повязку.

Переехавшего в «Севилью» Александра Кержакова заменил спартаковский воспитанник, пятимиллионный Павел Погребняк из «Томи» – ранее за россиян столько не платили. Также атаку усилили звезда «Рубина» Алехандро Домингес и Фатих Текке из «Трабзонспора». Второй взял 61-й номер и амбициозно пообещал за пару лет забить соответствующее числе голов. Обещание он в итоге не сдержал, но всё равно стал легендой «Зенита». Чего только стоит ассист в финале Кубка УЕФА – 2007/2008 Константину Зырянову.

К слову, о нынешнем боссе клуба. Зырянов вылетел из РПЛ с «Торпедо» и по звёздности заметно уступал другим зенитовским новичкам. Но именно он стал лучшим игроком сезона.

Новички Зенита перед сезоном-2007: Погребняк, Тимощук и Зырянов Фото: fc-zenit.ru

Несмотря на масштабное усиление, петербуржцы выдали не самый уверенный старт. Да, разгромили «Динамо» (3:0), но за 13 туров добыли всего пять побед. Заодно проиграли «Спартаку» и в чемпионате, и в Кубке. Как раз тогда Погребняк исполнил легендарное: «Вы посмотрите, как, ****, «Спартак» работает с судьями, *****! Он переплюнул нас в этом, *****! Только в одном: он отлично, *****, с судьями работает. Как судил Егоров, *****, как сейчас Сухина. Это просто ******, *****!»

Андрей Аршавин уже тогда смело критиковал зенитовский стиль: «С выходом из обороны и началом атаки у нас просто катастрофа. Думаю, ни один футболист не получает удовольствия с начала сезона. Разве что Тимощук – исключение: он любит борьбу».

Тем не менее постепенно дела наладились. С конца июня по середину июля зенитовцы поочерёдно огорчили нальчикский «Спартак», «Москву» и «Ростов». Причём москвичам засчитали технические 0:3 за участие незаявленного Романа Губника, да только «Зенит» был сильнее и на поле (2:1). Конкуренты тоже были совсем не безупречны, так что серия привела к лидерству.

Аршавин выбивал мяч из рук Плетикосы, Быстров помог Малафееву удалиться, Баженов забивал рукой

Вот в каких составах команды сыграли. Осторожно, крайне вероятен безумный приступ ностальгии.

У «Спартака» с первых минут появились: Стипе Плетикоса, Мартины Йиранек и Штранцль, Флорин Шоавэ, Радослав Ковач, Сантос Моцарт, Владимир Быстров, Дмитрий Торбинский, Егор Титов, Роман Павлюченко и Никита Баженов.

У «Зенита»: Вячеслав Малафеев, Мартин Шкртел, Эрик Хаген, Александр Анюков, Радек Ширл, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Фернандо Риксен, Алехандро Домингес, Андрей Аршавин и Фатих Текке.

На замену вышли: Сергей Паршивлюк, Максим Калиниченко и Александр Прудников у москвичей, Игорь Денисов, Камил Чонтофальски и Павел Погребняк – у петербуржцев. Да, в этом списке есть вратарь. Но обо всём по порядку.

«Спартак» начал острее, и это привело к первому голу: на 28-й минуте будущий нападающий «Тоттенхэма» Павлюченко с подачи Торбинского перепрыгнул будущего защитника «Ливерпуля» Шкртела и вонзил головой.

Ответ получился неоднозначным. Под конец первого тайма мяч спокойно катился к Плетикосе. Хорватский вратарь едва его поднял обеими руками, как Аршавин тут же выбил из рук и катнул в пустые. Стипе объяснял: «Я зафиксировал мяч обеими руками, приподнял его от земли и уже смотрел, кому из партнёров сделать передачу. В этот момент ко мне подбежал Аршавин и прямой ногой выбил мяч из рук. Причём зенитовец попал не только по мячу, но и по пальцам». Андрей отвечал: «Мне показалось, что Плетикоса решил попижонить и аккуратно перенести мяч через мою ногу. На мой взгляд, зафиксировать его он не успел, хотя спокойно мог это сделать».

Как Аршавин выбил мяч из рук Плетикосы Фото: Кадры из трансляции

Судья Александр Гончар спорно не усмотрел нарушения. Дальше он, впрочем, не увидел куда более серьёзную ошибку в обратную сторону. В начале второго тайма Текке запорол выход один на один. Вскоре последовала расплата: Быстров на скорости вырвался один на один с Малафеевым и оказался им сбит. Вердикт – пенальти и удаление вратаря. Адвокат не зря хватался за голову. Павлюченко переиграл поднявшегося с лавки Чонтофальски и реализовал подход к «точке» – 2:1.

Малафеев после игры сказал: «Я сделал всё, чтобы увернуться от столкновения, а Быстров – всё, чтобы на меня наткнуться. Лично мне кажется, что такие матчи должен обслуживать судья из другой страны. Хотя бы для того, чтобы в значительной степени исключить обсуждение его работы и ошибок».

На то были основания. Окончательный счёт установил Баженов, добив за ударом Павлюченко в штангу… рукой. Гончар ничего неладного не заподозрил. А VAR пока не придумали. Тимощук негодовал: «Что можно сказать, если в тот момент, когда в наши ворота влетал третий гол, арбитр стоял рядом со мной, но при этом я видел, что человек забивает рукой, а он – нет? Кстати, главный судья сразу начал смотреть на бокового. А что тот может ему подсказать? Ведь с 50 метров действительно можно не разглядеть, забивал футболист рукой или нет. Но если судья стоял рядом, он должен был этот момент видеть».

Адвокат никак не стал комментировать судейство и обошёлся четырьмя словами: «Арбитр был очень хорош». Черчесов же красовался с четырьмя победами в четырёх матчах.

– Игра была принципиальной, если учесть отношения с «Зенитом».

– Отношения у меня только с женой.

– Видели ли вы баннер, на котором дрессировщик укрощает льва в форме «Зенита»? Есть ли у вас опыт взаимоотношений с тиграми?

– Тигров вы сегодня видели на поле. Они меня боятся, потому что я лев.

«Спартак» вырвался в лидеры и упустил чемпионство, возможно, из-за принципиальности Черчесова

«Спартак» снова переиграл «Зенит». Но лишь в сражении, а не в войне. Петербуржцы скатали нулевую ничью с «Амкаром» и уступили «Динамо», в то время как «Спартак» Черчесова пёр напролом и до 22-го тура разве что провёл мировую во Владивостоке с «Лучом-Энергией». Что вообще не зазорно, если учитывать дальность выезда.

Только «Зенит» мобилизовался и исполнил образцовый финиш, выиграв в 9 из 10 последних туров. Тогда как «Спартак» уступил «Рубину» с «Локомотивом» и скатал ничью с ЦСКА – армейский Давид Янчик забил на 90+4-й минуте. Красно-белые тем не менее всё равно сохраняли первую строчку вплоть до 28-го тура. Пока всё не заруинило опоздание Торбинского на тренировку. Отсутствие в конце сезона лучшего ассистента не могло не сказаться. Случилось оно из-за принципиальности Черчесова.

Станислав Черсечов и Дмитрий Торбинский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Павлюченко вспоминал: «В последних турах того сезона мы играли без Торбинского. Димка проспал установку, опоздал на несколько минут, а Саламыч – гордый максималист – не поставил его в состав. Мы сыграли вничью в Раменском, «Зенит» победил – и всё! Нас опередили. Мы слегка злились на Саламыча. Тем составом команда много побеждала, шла к чемпионству, а из-за отсутствия Димки нить прервалась, схема нарушилась. Саламыч мог закрыть на это глаза за два тура до конца, и, если сейчас у него спросить, возможно, он бы и не убрал Димку, одного из лучших левых полузащитников лиги, который отдавал много голевых передач. Понятно, ему мы этого не говорили, но, когда ехали из Раменского на базу, сидели с Димкой на заднем ряду и обсуждали: «Как же обидно получилось».

Без принципиально отозванного Торбинского «Спартак» скатал нули с «Сатурном» в 28-м туре, и «Зенит» этим воспользовался. Одолев тех же раменчан в последнем туре и впервые взяв чемпионат России. Гол Ширла с рикошетом, «вознесение святого Домингеса» – в Раменском петербуржцам тоже было непросто, но они вырвали результат – и это главное. После чего Погребняк передал «привет Вове Быстрову, которого очень любят в Питере».

Спустя полгода тот «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. На пути стояли недавний полуфиналист Лиги чемпионов «Вильярреал», «Марсель» (он ранее прошёл «Спартак»), «Байер», могучая «Бавария» и «Рейнджерс». Чуть погодя – и Суперкубок УЕФА, где в соперниках оказался «Манчестер Юнайтед». Возможно, тогда спартаковским болельщикам стало легче: всё-таки отдали чемпионство одной из лучших команд Европы.