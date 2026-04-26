Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
РПЛ-2026: Зенит — Ахмат, первый матч Черчесова-тренера против Зенита: Зенит и Спартак в 2007 году, составы, результат

Первая игра Черчесова-тренера против «Зенита». От составов у вас могут навернуться слёзы
Георгий Илющенко
Первая игра Черчесова-тренера против «Зенита»
Возвращаем 2007 год. Аршавин выбивал мяч из рук Плетикосы, Баженов забивал в стиле Марадоны, а «Спартак» был близок к чемпионству.

В воскресенье «Зенит» примет «Ахмат» – один из важнейших матчей «золотой» гонки. В нынешней Станислав Черчесов не участвует, но в 2007 году практически сделал «Спартак» чемпионом. В том числе за счёт победы над петербуржцами. Многие эпизоды той игры стали классикой РПЛ. Вспоминаем их и драматичный ход того сезона, где всё решалось в последнем туре.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Черчесов дождался осечек Федотова и выдал победную серию

В апреле 2006-го «Спартак» уволил Александра Старкова. Болельщики со стажем точно помнят, как латвийского тренера перед этим публично «казнил» Дмитрий Аленичев: «Старков – тупик для «Спартака». Технический директор красно-белых Евгений Смоленцев рекомендовал Леониду Федуну присмотреться к Черчесову. А освободившуюся должность вновь подхватил Владимир Федотов: так уже случалось в 2003-м в 2004-м.

Предполагалось, что Федотов – кратковременная опция. Тем не менее команда при нём заиграла: забила с отрывом больше всех голов в сезоне-2006 (60 против 47 у ЦСКА и «Локомотива») и набрала столько же очков, сколько и чемпионы армейцы. Заодно раскрылась уйма молодых талантов: Роман Шишкин, Алексей Ребко, Дмитрий Торбинский, Александр Прудников, Артём Дзюба. Черчесова же компромиссом назначили спортивным директором.

Молодёжь – это ещё и про нестабильность. В мае 2007-го «Спартак» уступил в полуфинале Кубка России «Локомотиву» и не мог победить в пяти турах РПЛ кряду. В том числе «сгорел» 0:3 «Химкам», за которые отдал два ассиста Андрей Тихонов. Начинающий комментатор Константин Генич констатировал: «Команды на поле не было». Потом «Спартак» не смог обыграть дома Нальчик (2:2) и уступил «Москве» (0:2). До первого места не хватало всего трёх очков, однако Черчесов всё равно сместил Федотова и спустился с трибуны поближе к полю. Рокировка сработала.

Станислав Черчесов и Владимир Федотов

Станислав Черчесов и Владимир Федотов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Результат тут же вернулся: «Спартак» одолел в ряд «Сатурн», «Ростов» и «Амкар». Егор Титов намекал на улучшение атмосферы: «Заметно, что у нас есть команда. Теперь в ней нет обиженных – и это самое главное». Иронично, что год спустя Черчесов после 1:5 в дерби с ЦСКА убрал в дубль как раз Титова – вместе с Сантосом Моцартом и Максимом Калиниченко. Но именно летом 2007-го всё было сказочно.

Подробнее о той ссылке лидеров в дубль:
Титов мог завершить карьеру в «Спартаке». Если бы подождал три дня до отставки Черчесова
Титов мог завершить карьеру в «Спартаке». Если бы подождал три дня до отставки Черчесова

С «Зенитом» предстояло играть в 17-м туре. «Спартак» к тому моменту приподнялся на второе место и отставал от первого на одно очко. Его занимал будущий соперник.

«Наверное, особый настрой у нас был при встречах с питерцами. Один футболист «Спартака» в прошлом выступал за «Зенит» и против бывшей команды неизменно играет с удвоенной энергией», – намекал на Владимира Быстрова и предвкушал новый матч Титов. – Вообще, «Зенит» уже давно стал для нас принципиальным соперником. Его игроки на «Спартак» тоже настраиваются по-особому. Вот и выходят у нас, как правило, красивые и интересные матчи. В последние два года «Спартак» именно с «Зенитом» сыграл лучшие встречи. Видимо, соперник нам подходит».

«Зенит» тотально закупился и как раз разогнался к середине чемпионата

Перед сезоном-2007 «Зенит» конкретно обозначил чемпионские амбиции и, порадовав Дика Адвоката, впервые капитально зашёл на трансферный рынок: выложил суммарно € 39 млн. За Анатолия Тимощука отдали «Шахтёру» € 14,5 млн. До рекорда РПЛ не хватило самую малость: за пару лет до этого «Динамо» брало Манише из «Порту» за € 16 млн. Но если португалец в России провалился, то украинец моментально зацементировал центр поля и быстро подхватил капитанскую повязку.

Переехавшего в «Севилью» Александра Кержакова заменил спартаковский воспитанник, пятимиллионный Павел Погребняк из «Томи» – ранее за россиян столько не платили. Также атаку усилили звезда «Рубина» Алехандро Домингес и Фатих Текке из «Трабзонспора». Второй взял 61-й номер и амбициозно пообещал за пару лет забить соответствующее числе голов. Обещание он в итоге не сдержал, но всё равно стал легендой «Зенита». Чего только стоит ассист в финале Кубка УЕФА – 2007/2008 Константину Зырянову.

К слову, о нынешнем боссе клуба. Зырянов вылетел из РПЛ с «Торпедо» и по звёздности заметно уступал другим зенитовским новичкам. Но именно он стал лучшим игроком сезона.

Новички Зенита перед сезоном-2007: Погребняк, Тимощук и Зырянов

Новички Зенита перед сезоном-2007: Погребняк, Тимощук и Зырянов

Фото: fc-zenit.ru

Несмотря на масштабное усиление, петербуржцы выдали не самый уверенный старт. Да, разгромили «Динамо» (3:0), но за 13 туров добыли всего пять побед. Заодно проиграли «Спартаку» и в чемпионате, и в Кубке. Как раз тогда Погребняк исполнил легендарное: «Вы посмотрите, как, ****, «Спартак» работает с судьями, *****! Он переплюнул нас в этом, *****! Только в одном: он отлично, *****, с судьями работает. Как судил Егоров, *****, как сейчас Сухина. Это просто ******, *****!»

Андрей Аршавин уже тогда смело критиковал зенитовский стиль: «С выходом из обороны и началом атаки у нас просто катастрофа. Думаю, ни один футболист не получает удовольствия с начала сезона. Разве что Тимощук – исключение: он любит борьбу».

Тем не менее постепенно дела наладились. С конца июня по середину июля зенитовцы поочерёдно огорчили нальчикский «Спартак», «Москву» и «Ростов». Причём москвичам засчитали технические 0:3 за участие незаявленного Романа Губника, да только «Зенит» был сильнее и на поле (2:1). Конкуренты тоже были совсем не безупречны, так что серия привела к лидерству.

Аршавин выбивал мяч из рук Плетикосы, Быстров помог Малафееву удалиться, Баженов забивал рукой

Вот в каких составах команды сыграли. Осторожно, крайне вероятен безумный приступ ностальгии.

  • У «Спартака» с первых минут появились: Стипе Плетикоса, Мартины Йиранек и Штранцль, Флорин Шоавэ, Радослав Ковач, Сантос Моцарт, Владимир Быстров, Дмитрий Торбинский, Егор Титов, Роман Павлюченко и Никита Баженов.
  • У «Зенита»: Вячеслав Малафеев, Мартин Шкртел, Эрик Хаген, Александр Анюков, Радек Ширл, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Фернандо Риксен, Алехандро Домингес, Андрей Аршавин и Фатих Текке.
  • На замену вышли: Сергей Паршивлюк, Максим Калиниченко и Александр Прудников у москвичей, Игорь Денисов, Камил Чонтофальски и Павел Погребняк – у петербуржцев. Да, в этом списке есть вратарь. Но обо всём по порядку.
Камил Чонтофальски Подробнее

«Спартак» начал острее, и это привело к первому голу: на 28-й минуте будущий нападающий «Тоттенхэма» Павлюченко с подачи Торбинского перепрыгнул будущего защитника «Ливерпуля» Шкртела и вонзил головой.

Ответ получился неоднозначным. Под конец первого тайма мяч спокойно катился к Плетикосе. Хорватский вратарь едва его поднял обеими руками, как Аршавин тут же выбил из рук и катнул в пустые. Стипе объяснял: «Я зафиксировал мяч обеими руками, приподнял его от земли и уже смотрел, кому из партнёров сделать передачу. В этот момент ко мне подбежал Аршавин и прямой ногой выбил мяч из рук. Причём зенитовец попал не только по мячу, но и по пальцам». Андрей отвечал: «Мне показалось, что Плетикоса решил попижонить и аккуратно перенести мяч через мою ногу. На мой взгляд, зафиксировать его он не успел, хотя спокойно мог это сделать».

Как Аршавин выбил мяч из рук Плетикосы

Как Аршавин выбил мяч из рук Плетикосы

Фото: Кадры из трансляции

Судья Александр Гончар спорно не усмотрел нарушения. Дальше он, впрочем, не увидел куда более серьёзную ошибку в обратную сторону. В начале второго тайма Текке запорол выход один на один. Вскоре последовала расплата: Быстров на скорости вырвался один на один с Малафеевым и оказался им сбит. Вердикт – пенальти и удаление вратаря. Адвокат не зря хватался за голову. Павлюченко переиграл поднявшегося с лавки Чонтофальски и реализовал подход к «точке» – 2:1.

Малафеев после игры сказал: «Я сделал всё, чтобы увернуться от столкновения, а Быстров – всё, чтобы на меня наткнуться. Лично мне кажется, что такие матчи должен обслуживать судья из другой страны. Хотя бы для того, чтобы в значительной степени исключить обсуждение его работы и ошибок».

На то были основания. Окончательный счёт установил Баженов, добив за ударом Павлюченко в штангу… рукой. Гончар ничего неладного не заподозрил. А VAR пока не придумали. Тимощук негодовал: «Что можно сказать, если в тот момент, когда в наши ворота влетал третий гол, арбитр стоял рядом со мной, но при этом я видел, что человек забивает рукой, а он – нет? Кстати, главный судья сразу начал смотреть на бокового. А что тот может ему подсказать? Ведь с 50 метров действительно можно не разглядеть, забивал футболист рукой или нет. Но если судья стоял рядом, он должен был этот момент видеть».

Никита Баженов Подробнее
Анатолий Тимощук Подробнее

Адвокат никак не стал комментировать судейство и обошёлся четырьмя словами: «Арбитр был очень хорош». Черчесов же красовался с четырьмя победами в четырёх матчах.

– Игра была принципиальной, если учесть отношения с «Зенитом».
– Отношения у меня только с женой.

– Видели ли вы баннер, на котором дрессировщик укрощает льва в форме «Зенита»? Есть ли у вас опыт взаимоотношений с тиграми?
– Тигров вы сегодня видели на поле. Они меня боятся, потому что я лев.

Россия — Премьер-Лига 2007 . 17-й тур
21 июля 2007, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Павлюченко – 28'     1:1 Аршавин – 45'     2:1 Павлюченко – 61'     3:1 Баженов – 83'    
Удаления: нет / Малафеев – 58'

«Спартак» вырвался в лидеры и упустил чемпионство, возможно, из-за принципиальности Черчесова

«Спартак» снова переиграл «Зенит». Но лишь в сражении, а не в войне. Петербуржцы скатали нулевую ничью с «Амкаром» и уступили «Динамо», в то время как «Спартак» Черчесова пёр напролом и до 22-го тура разве что провёл мировую во Владивостоке с «Лучом-Энергией». Что вообще не зазорно, если учитывать дальность выезда.

Только «Зенит» мобилизовался и исполнил образцовый финиш, выиграв в 9 из 10 последних туров. Тогда как «Спартак» уступил «Рубину» с «Локомотивом» и скатал ничью с ЦСКА – армейский Давид Янчик забил на 90+4-й минуте. Красно-белые тем не менее всё равно сохраняли первую строчку вплоть до 28-го тура. Пока всё не заруинило опоздание Торбинского на тренировку. Отсутствие в конце сезона лучшего ассистента не могло не сказаться. Случилось оно из-за принципиальности Черчесова.

Станислав Черсечов и Дмитрий Торбинский

Станислав Черсечов и Дмитрий Торбинский

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Павлюченко вспоминал: «В последних турах того сезона мы играли без Торбинского. Димка проспал установку, опоздал на несколько минут, а Саламыч – гордый максималист – не поставил его в состав. Мы сыграли вничью в Раменском, «Зенит» победил – и всё! Нас опередили. Мы слегка злились на Саламыча. Тем составом команда много побеждала, шла к чемпионству, а из-за отсутствия Димки нить прервалась, схема нарушилась. Саламыч мог закрыть на это глаза за два тура до конца, и, если сейчас у него спросить, возможно, он бы и не убрал Димку, одного из лучших левых полузащитников лиги, который отдавал много голевых передач. Понятно, ему мы этого не говорили, но, когда ехали из Раменского на базу, сидели с Димкой на заднем ряду и обсуждали: «Как же обидно получилось».

Без принципиально отозванного Торбинского «Спартак» скатал нули с «Сатурном» в 28-м туре, и «Зенит» этим воспользовался. Одолев тех же раменчан в последнем туре и впервые взяв чемпионат России. Гол Ширла с рикошетом, «вознесение святого Домингеса» – в Раменском петербуржцам тоже было непросто, но они вырвали результат – и это главное. После чего Погребняк передал «привет Вове Быстрову, которого очень любят в Питере».

Спустя полгода тот «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. На пути стояли недавний полуфиналист Лиги чемпионов «Вильярреал», «Марсель» (он ранее прошёл «Спартак»), «Байер», могучая «Бавария» и «Рейнджерс». Чуть погодя – и Суперкубок УЕФА, где в соперниках оказался «Манчестер Юнайтед». Возможно, тогда спартаковским болельщикам стало легче: всё-таки отдали чемпионство одной из лучших команд Европы.

