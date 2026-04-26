Половина самого запутанного чемпионата России позади. Кто фаворит в борьбе за Первую лигу?

«Велес» хорош в «Золоте», «Алания» и «Амкар» радуют в «Серебре», а у «Кубани» — катастрофа. Промежуточные итоги Второй лиги.

Завершилась первая половина второго этапа сезона Leon-Второй лиги «А». В «Серебре» даже успели сыграть еще один тур со второго круга. Команды разделились на две группы – лидеры и не оправдавшие ожидания. Впрочем, плотность у турнира такая, что по итогам всех туров таблица может перевернуться с ног на голову. Поэтому делаем выводы с осторожностью. Но захватывающего всё равно очень много!

Напомним, второй этап определит тройку новых участников Лиги Pari. Также произойдёт обмен командами (по четыре) между дивизионами Второй лиги «А».

«Велес», «Ленинградец» и «Текстильщик» — главные претенденты на повышение

«Велес» Алексея Стукалова рвётся в Первую лигу. Команда стала первой по итогам осенней части сезона – планка осталась на том же уровне. Хотя «Велес» тяжело заходил в весну. В Рощине неожиданно проиграли «Ленинградцу» (1:2). Потом с трудом одолели «Калугу» (1:0) и потеряли очки с «Родиной-2» (0:0) при тотальном игровом преимуществе.

После этого Стукалов нащупал оптимальную формулу и выдал пять сухих побед подряд. Сейчас «Велес» лидирует в «Золоте» по разнице созданных и допущенных xG. Огромную роль в этом сезоне играет голкипер Расул Мицаев – спасает свои ворота и забивает в чужие!

Также отметим 19-летнего Кирилла Кистенёва, который действует на правом фланге обороны (не привязан к одной позиции и носится по всему полю + забивает сам). Он арендован у «Краснодара», но уже есть слухи о потенциальном переходе в «Ахмат».

Наверняка скоро пойдут разговоры о левом защитнике «Велеса» Кирилле Скворцове. 19-летний парень настолько уверенно ворвался в стартовый состав, что все оперативно забыли опытного Павла Котова.

«Велес» поставил эффектную точку по итогам успешного первого круга. Команда в принципиальном противостоянии обыграла дома «Машук-КМВ» (2:0).

После прошлогоднего провала из пепла внезапно восстал «Ленинградец» (который осенью едва не вылетел в «Серебро»). За весенний буст отвечает 32-летний Артём Кулишев. В первых четырёх матчах воспитанник «Ростова» забил четыре гола! Такой результативности у него не было с сезона-2022/2023 в «Шиннике».

Артём Кулишев Фото: ФК «Ленинградец»

Несмотря на успешную первую часть сезона (проиграли только «Волгарю» – 0:3), успехи «Ленинградца» пока совсем зыбкие. Команда уступила по xG во встречах с «Машуком» (0:0), «Иртышом» (2:1) и «Текстильщиком» (3:2). Пока можно сказать, что «Ленинградцу» сильно фартит. Ожидается регресс к среднему?

Перед глазами у «Ленинградца» есть пример «Текстильщика». Команду Дмитрия Кириченко качало в разные стороны ещё в осенней части сезона. Сейчас это дело продолжается. Хотя подбор футболистов у «Текстильщика» очень приличный.

Дмитрий Кириченко Фото: ФК «Текстильщик»

Например, до сих пор на месте 24-летний форвард Тимур Мелекесцев, который наколотил весной шесть голов в чемпионате. На даже он не помог во время недавнего «тройника». «Текстильщик» проиграл три матча подряд – «Велесу» (0:1), миасскому «Торпедо» (2:3) и «Ленинградцу» (2:3). Возможно, ограниченная обойма выдохлась. У Кириченко крутый стартовый состав, но нет глубины скамейки.

Кто отсиживается в тени? «Сибирь» сменила тренера – Виктор Тренёв покинул клуб, теперь вместо него работает Вячеслав Комков. При нём команда подтянулась поближе к топ-3. Лидер – арендованный у «Челябинска» 20-летний форвард Денис Покотыло. На первом этапе он оформил 3+2 по «гол+пас» в 16 матчах. Сейчас у него уже 5+1 в девяти играх. Особенно пострадал «Иртыш», которому Покотыло отгрузил хет-трик. Также за «Сибирь» отжигает 34-летний Александр Елисеев – на счету бывшего защитника «Крыльев Советов» 1+3 в восьми встречах.

Крепким орешком выглядит «Родина-2». Благодаря сквозной заявке иногда подтягивают футболистов из основы. Астемир Гордюшенко в «Золоте» – как вам такое? Отметим 20-летнего вратаря Данила Ладоху – лучший в лиге по сейвам (13), отыграл три матча «на ноль».

Неожиданные провалы «Волгаря» и «Машука-КМВ»

Теперь – о главных весенних завалах. Юрий Юхневич искал способы повысить качество игры «Волгаря» (осенью стали вторыми в «Золоте») в атаке – и нашёл. Трансферы Александра Помалюка и Владислава Морозова попали в точку – на двоих сделали 7+4 по «гол+пас». Однако «Волгарь» потерял надёжность в обороне.

Весной по допущенным xG хуже астраханцев только «Калуга» и «Иртыш». На этом фоне 32-летний центрдеф Илья Зуев потерял место в старте, хотя в первой части сезона воспитанник «Зенита» играл без замен. Без него «Волгарь» дважды победил по 3:0 и поднялся в середину таблицы. Этого хватит, чтобы по итогам сезона сыграть в стыках. Однако прямой выход в Первую лигу уже под угрозой. Год назад «Волгарь» проиграл в стыках «Челябинску».

Совсем другая ситуация у «Машука-КМВ». Команда Артура Садирова – лучшая в лиге по допущенным xG, идёт в середине по количеству созданных моментов и находится на втором месте по количеству ударов по чужим воротам. Не везёт! «Машук» на старте сезона установил рекорд России по количеству ничьих подряд – восемь штук!

Проблемы с реализацией очень мешают «Машуку-КМВ». Артур Садиров сетует на отсутствие качественных соперников в предсезонной подготовке. Возможно, второй круг принесёт чуть больше очков. Игра ведь есть.

«Торпедо» из Миасса — главный сюрприз весны в «Золоте»

Скромный клуб из Челябинской области находится на седьмом месте. Вроде бы ничего особенного. Но это самая удивительная история «Золота» прямо сейчас.

Главный тренер Владимир Фёдоров работает с командой с 2014 года – по сути, это его авторский проект. Поднял «Торпедо» из самых низов и не боится играть в смелый атакующий футбол. Футболисты из Миасса показывают чёткую организацию игры – идут на четвёртом месте в лиге по xG и на пятом по xGA (допущенные ожидаемые голы). Могут зацепиться за «Золото», несмотря на ограниченные ресурсы. Победа 3:2 над «Текстильщиком» – настоящее шоу. Начинайте болеть за миасское «Торпедо» уже сейчас.

Канчельскис — в одной компании с «Аланией», «Динамо-2» и «Амкаром»

Казалось, что на фоне всех финансовых проблем «Алания» утонет и в «Серебре» (команда за год пережила два понижения в классе). В итоге Владикавказ разваливает всех соперников. И это без Спартака Гогниева, который ушёл зимой после конфликта с руководством.

Новым тренером стал Дмитрий Фомин. При нём «Алания» преобразилась, сохранив всё хорошее, что было наработано с Гогниевым. Из нового – команда стала гораздо спокойнее. Весёлая и задорная «Алания» вернулась. Могут отгрузить три мяча за 10 минут в ворота «Зенита» (пусть даже если речь всего лишь о «Зените-2»). Шикарный старт – 20 очков из 27 возможных. Затем проиграли «Амкару» (2:3) и «Кубани» (0:2), но это связано с травмами – в обороне выпали Артур Бязров, Заурбек Рамонов и Сослан Качмазов.

Состав из местных игроков с отличным сплавом молодости и опыта – это задел под потенциальное возвращение не только в «Золото», но и в Первую лигу. В атаке блистают Тарас Гаглоев и Махач Абдулхамидов, забившие на двоих девять голов. Артём Закиров и Давид Кобесов выполняют роль главных креативщиков. Должность министра обороны занял 35-летний Алан Багаев, который помогает на стандартах у чужих ворот (уже забил два гола весной).

Футболисты «Алании» Фото: ФК «Алания»

Не стоит удивляться взлёту «Амкара» (15 очков в девяти турах). Главный тренер Ярослав Мочалов сохранил лидеров – в частности, бомбардира Артёма Котика, которого снова взяли в аренду из «Нефтехимика». В обороне команда уже не так надёжна, как в дивизионе «Б». Зато каждый матч получается ярким – 3:2 с «Аланией», 4:1 с кировским «Динамо», 3:4 и 4:0 с «Динамо-2» и 2:5 – с «Зенитом-2». «Амкар» второй в «Серебре» по голевым моментам и ударам по воротам. Отдельная фишка – убойные стандарты в лучших традициях лондонского «Арсенала» и «Шинника» Артёма Булойчика. Во втором круге команда Мочалова проведёт больше встреч дома. Есть хорошие шансы на выход в «Золото».

Крутая история – подъём «Динамо-2» под руководством Павла Алпатова (тоже набрали 15 очков). По словам главного тренера, в прошлом году команда вылетела из «Золота» из-за недостатка опыта – омолодили почти весь состав.

Зато теперь у «Динамо-2» есть закалённая группа футболистов. В опорной зоне диагонали раздаёт Максим Майоров. В атаке выделяются быстрые и техничные Глеб Мирошниченко, Артём Змеев, Владимир Иванов и Данила Попков. Периодически из основы приходит Виктор Окишор, который уже давно перерос уровень «Серебра».

«Динамо-2» душит соперников с помощью высокого прессинга – часто отбирают мяч на чужой половине поля. Отдельно отметим Максима Никифорова, который из опорника и центрдефа переквалифицировался в центрального нападающего – у него уже три гола в девяти матчах.

Андрей Канчельскис Фото: ФК «Динамо Брянск»

В группе лидеров оказалось ещё одно «Динамо» – брянское. Команда Андрея Канчельскиса мало забивает, но всегда держит напряжение до финального свистка. Все голы динамовцев пришлись на второй тайм. До матча второго круга с «Зенитом-2» вообще не забивали в первых таймах. Зато часто – в концовке. Неудивительно, ведь Канчельскис работал с Алексом Фергюсоном, поэтому прекрасно знает, что такое Ферги-тайм.

Команда максимально разношёрстная – справа носится креативный Артём Медведев, в центре поля заправляют опытные Олег Шалаев и Иван Соловьёв.

Отдельная фишка Брянска – поддержка фанатов. У «Динамо» Канчельскиса лучшая посещаемость в «Серебре». Правда, команда пока ещё не привыкла к такому. Из трёх матчей с 3000+ болельщиками «Динамо Брянск» проиграло «Алании» (0:2) и «Тюмени» (0:3). Зато все получают искреннее удовольствие от процесса. Канчельскис вообще спокойно живёт на базе возле леса, часто гуляет на свежем воздухе и максимально погружается в работу.

Финансовая жуть «Кубани» и великая идея тюменского Де Дзерби

Парадоксально низко располагается «Динамо-Владивосток». Команда Константина Дзуцева – третья по голевым моментам, вторая – по ударам по воротам и четвёртая – по допущенным xG. Бюджет клуба позволяет бороться за выход в «Золото» и дальше – в Первую лигу. Зимой подписали качественного форварда Илью Юрченко, который уже забил пять голов. Однако старт сезона Дзуцев завалил – шесть игр без побед, причём три из них – дома. Выиграли три из четырёх последних матчей с тремя «сухарями» и хотя бы поднялись на шестое место. Отставание от лидеров небольшое – ситуацию можно изменить.

А вот по «Кубани» вопросов гораздо больше. Зимнее усиление планировалось под борьбу за выход в «Золото». Однако вместо этого краснодарцы болтаются в подвале «Серебра». Андрей Ещенко на пресс-конференциях сетует, что никто в команде не готов брать на себя ответственность на поле.

Чем дальше – тем хуже. Последние четыре матча «Кубань» проиграла безвольно с обилием моментов у своих ворот (немного поборолись с «Тюменью» в гостях, но всё равно уступили 1:2). Хотя начинали неплохо. «Кубань» много создавала впереди и набрала пять очков с «Зенитом-2» (0:0), «Аланией» (1:1) и «Динамо-Владивосток» (3:1). Потом – мрак. На старте второго круга победили «Аланию» (2:0), но этого мало.

По итогам первой половины сезона хуже по разнице созданных и допущенных xG только «Зенит-2». К игровым проблемам добавились и финансовые. У «Кубани» есть большие долги. Арестован куратор клуба и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. В ближайшем туре команда получит техническое поражение – нет денег на выезд во Владивосток.

От «Зенита-2» тоже ждали большего – слишком велик потенциал местной молодёжи. Однако «Динамо-2» уже показало, каким трудным может быть переход в дивизион выше. «Зенит-2» зимой потерял многих лидеров + сейчас мешают травмы. Не хватает запаса прочности на все 90 минут. Команда часто вела в счёте, но теряла преимущество – особенно болезненными получились встречи с брянским «Динамо» (1:2) и кировским «Динамо» (2:4). Про три гола за 10 минут от «Алании» уже было выше. На этом фоне в отставку отправили главного тренера Константина Коноплёва, который только осенью с огромным запасом выиграл свою группу во Второй лиге «Б».

Новый тренер Александр Селенков омолодил оборону. Более опытные Илья Булыгин и Данила Гайворонский потеряли место в составе. Из молодёжки подтянули Ивана Терентьева. Также теперь часто играет Богдан Левандовский (не Роберт). Итог – две победы и две ничьих в пяти матчах. Правда, «Зенит-2» до сих пор много пропускает (18 голов первого круга – худший результат в «Серебре»). Теперь еще и в Брянске пропустили два безответных мяча.

Главное для «Зенита-2» – после травмы вернулся опытный форвард Кирилл Косарев (ему сейчас 24, ветеран по местным меркам). В пяти последних встречах бывший нападающий «Тюмени» и «Волгаря» забил пять голов. Также в Санкт-Петербурге ждут возвращения Дениса Терентьева, Никиты Вершинина и Дмитрия Баркова.

Сильнейшее разочарование первой части сезона – «Тюмень», опустившаяся в «Серебро» по итогам осеннего отрезка. Главный тренер Тимур Касимов перед возобновлением чемпионата говорил, что у него самый сильный состав в лиге. Что же могло пойти не так? «Тюмень» начала с трёх матчей без побед и потом растеряла очки во время «тройника». Самое любопытное – проиграли на выезде всей тройке лидеров.

Тимур Касимов Фото: ФК «Тюмень»

Главная причина стартового завала – эпидемия травм. Футболисты «Тюмени» ломаются уже целый год. По сути, только в предпоследнем матче с «Кубанью» (2:1) Касимов кое-как нарисовал оптимальный стартовый состав.

Впрочем, беспокоиться не о чем. Во-первых, количество потерянных очков пока не так уж критично. Во-вторых, Касимов акцентирует внимание, что победы любой ценой его не интересуют – главное, чтобы у команды была игра. «У меня есть идея – и я хочу её реализовать. Хочу довести мяч до вратарской и оттуда забить гол. Моя идея – играть, а не мучиться. Хочу, чтобы идея была прежде всего», – рассказал Касимов на пресс-конференции после победы над «Кубанью».

«Тюмень» много работает с мячом. Команда превосходит многих соперников по количеству передач и проценту владения, но при этом уступает конкурентам по переходам на чужую половину поля, входам в финальную треть и в штрафную. А ещё «Тюмень» третья с конца по потерям на своей половине, поэтому говорить об эффективности такой игры пока не приходится. Есть старые проблемы – уязвимость опорной зоны и скорость продвижения мяча.

В тени отсиживается кировское «Динамо» Виктора Булатова (15 очков в десяти турах). Осенью сильно прибавили в «Золоте» под конец, но не спаслись от вылета. Прибавляют и сейчас – с учётом победы над ставропольским «Динамо» (1:0) уже пять матчей без поражений. На самом дне – «Динамо Ставрополь» (пять очков). Тут изначально был очень скромный состав, поэтому о каких-то глобальных провалах говорить не стоит.