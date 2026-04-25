Ну и куда побежал вратарь «Ростова»? «Оренбург» спасается в РПЛ!

Чемпионат России вышел на финишную прямую. 27-й тур стартовал в субботу со встречи «Ростов» – «Оренбург». Для хозяев это была возможность оторваться от зоны стыковых матчей, а для гостей, наоборот, шанс из неё выбраться.

«Ростов» начал встречу неплохо. Особенно для клуба, у которого лишь одна победа в 2026 году. Команда Джонатана Альбы регулярно подавала верхом в штрафную. Жаль, никто не ведёт статистику, сколько мяч находился в воздухе. В любом случае хозяева смотрелись напористее и периодически возвращали себе владение за счёт прессинга. Один из таких моментов едва не завершился голом.

На 22-й минуте Иващенко грубо обрезался, позволив сопернику себя накрыть. В результате у «Ростова» получился выход один на один. Щетинин бил в дальнюю девятку, но немного не попал. Пожалуй, это был лучший момент команды в первом тайме.

На 26-й минуте первый опасный момент создал уже «Оренбург». Тот самый Иващенко бил головой с 10 метров, но прямо по центру ворот. Для 18-летнего парня это дебютный матч на уровне РПЛ. Концовка тайма осталась, скорее, за «Ростовом». Хозяева даже забили, однако гол отменили из-за руки Голенкова. Правда, по повторам есть большие сомнения, что мяч попал именно в руку. У VAR в этом случае не было шансов вмешаться, поскольку удар по воротам случился уже после свистка судьи Кукуяна. Кстати, это первый матч для него после кубковой встречи «Зенита» с махачкалинским «Динамо», где был назначен скандальный пенальти.

Концовка тайма тоже осталась за «Ростовом». Вратарь гостей несколько раз отбивал мяч перед собой, но его страховали партнёры. У «Оренбурга» на этот раз в воротах стоял второй голкипер Рудаков, потому что Овсянников пропускал встречу из-за перебора жёлтых. До перерыва зрители так и не увидели голов. «Футболом это назвать сложно», – исчерпывающе описал первый тайм комментатор матча Генич.

После перерыва игра изменилась. Не сказать, что стала веселее, но инициатива уже больше шла от «Оренбурга». Гости нанесли четыре удара подряд, однако каждый раз получилось мимо. Самое обидное – удар Пуэблы, который вышел на замену и со штрафного пробил совсем далеко от ворот.

Всё решилось на 85-й минуте. Голкиперу «Ростова» Ятимову едва ли стоило выбегать из ворот к линии штрафной. В результате он так и не добрался до мяча, позволив себя перекинуть. Удар Гузины пришёлся в штангу, но от неё отлетел обратно к нападающему, который расстреливал практически пустые ворота.

Само собой, в концовке встречи «Ростов» пошёл вперёд, а гости по возможности тянули время. И лежали на поле, и медленно уходили на замену – всё как полагается. Так или иначе, «Оренбург» добился своего. Благодаря этой победе поднялся на 11-е место и теперь лишь на одно очко отстаёт от «Ростова». Команда Ахметзянова вылезла из зоны стыков.