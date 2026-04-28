От Рибери до новой суперзвезды. Французы дали «Баварии» очень многое — мы вспомнили всех

«Бавария» едет во Францию, чтобы сбросить с трона действующего победителя Лиги чемпионов и забрать его трофей. Одна из звёзд немецкой команды как раз представляет эту страну – Майкл Олисе. Вообще, в истории «Баварии» наибольшее число легионеров было как раз из Франции (16 человек). Некоторые из них оставили глубокий след в Мюнхене и заслужили любовь болельщиков клуба. Матч с «ПСЖ» – хороший повод вспомнить их всех.

Жан-Пьер Папен

Великолепный в прошлом нападающий, обладатель «Золотой мяча» 1991 года – первый французский легионер в истории «Баварии». Папен перешёл в мюнхенский клуб летом 1994-го из «Милана» после сезона, в котором «россонери» выиграли и чемпионат Италии, и Лигу чемпионов. Впрочем, сам Жан-Пьер, на тот момент почти 31-летний, стал уже сбавлять. В результате «Милан» согласился продать форварда «Баварии» за сумму, равную £ 2,1 млн.

Жизнь показала, что это было не лучшее трансферное решение мюнхенского клуба. Француз страдал из-за травм. В первом сезоне Папен сыграл всего 12 матчей и набрал 3+2. Причём два гола и две голевые передачи заработал в одной игре Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Тем не менее Жан-Пьер остался в «Баварии» ещё на год. Однако во втором сезоне сыграл ещё менее результативно – 3+1 в 28 матчах. Впрочем, француз помог немецкой команде завоевать Кубок УЕФА – в четвертьфинале забил «Ноттингем Форест». На этом карьера Папена в «Баварии» завершилась (повлияли ещё и семейные обстоятельства), летом 1996-го мюнхенцы отпустили его в «Бордо».

Биксант Лизаразю

Следующим французом, попавшим в «Баварию», стал Лизаразю. Левый защитник перешёл в немецкий клуб за год до того, как выиграл со сборной домашний чемпионат мира – летом 1997-го его выкупили у «Атлетика». В Бильбао у Биксанта были проблемы с травмами, тем не менее мюнхенцы решили подписать 27-летнего игрока.

В случае с Лизаразю «Бавария» не ошиблась. Французский легионер отыграл за немецкий топ-клуб девять лет (с небольшим перерывом) – до завершения карьеры. Выиграл с мюнхенцами шесть чемпионских титулов, пять Кубков Германии и Лигу чемпионов в сезоне-2000/2001. Он поучаствовал в победной серии пенальти в финале с «Валенсией», реализовав шестой удар «Баварии». Тогда же УЕФА включил Биксанта в символическую команду года. Не обошлось и без скандальных историй. Однажды Лизаразю ударил в ходе конфликта Лотара Маттеуса и был оштрафован на 10 тыс. немецких марок. Летом 2004-го защитник решил вернуться во Францию – подписал контракт с «Марселем». Однако там у Биксанта не пошло, и спустя полгода он вернулся в «Баварию», за которую в итоге сыграл 273 матча и набрал 8+21.

Вилли Саньоль

Нынешний главный тренер сборной Грузии оказался в «Баварии» на стыке веков. В мюнхенском клубе решили и правый фланг обороны усилить французом – выкупили Саньоля у «Монако» в 2000 году. На 23-летнего защитника потратили приблизительно € 7,7 млн.

Саньоль тоже отыграл за «Баварию» почти девять лет, пока не завершил карьеру. Немецкий клуб серьёзно пополнил и коллекцию его трофеев. Вилли – пятикратный чемпион Бундеслиги, четырёхкратный обладатель Кубка Германии и победитель Лиги чемпионов в сезоне-2000/2001. В финале с «Валенсией» Саньоль с Лизаразю закрывали фланги «Баварии». Если бы не травмы, Вилли мог бы сделать для команды ещё больше. Повреждение ахилла вынудило его закончить в 31 год.

«Мне пришлось смириться с тем фактом, что это травма, которая не заживёт. Семь месяцев назад мне сделали операцию, а боль до сих пор не проходит. Ходить стало трудно, а уж бегать по полю… Единственное решение – остановиться», – признавался Саньоль.

Всего он провёл 277 матчей в составе мюнхенцев, забил восемь мячей и отдал 50 голевых передач.

Алу Диарра

А вот другого француза, появившегося в Мюнхене летом 2000 года, возможно, не каждый болельщик этого клуба и вспомнит. Вместе с Саньолем «Бавария» подписала свободным агентом 19-летнего опорного полузащитника из малоизвестной команды «Луан-Кюизо». Диарра только-только начинал профессиональную карьеру, сыграл лишь три матча во французской Лиге 2. Однако подавал большие надежды. Брали Алу для фарм-клуба, но надеялись, что он быстро дорастёт до основы.

Диарра задержался в Мюнхене на два года. Выступая за фарм-клуб вместе с Филиппом Ламом, Бастианом Швайнштайгером и Оуэном Харгривзом, несколько раз попадал в заявку на матчи первой команды. Выделялся физическими качествами и агрессивным стилем игры. Однако так и не дебютировал за «Баварию». Тем не менее стал обладателем Межконтинентального кубка, так как был на скамейке в победном финале с «Бока Хуниорс». Летом 2002-го Алу отказался от предложения подписать новый трёхлетний контракт, поскольку хотел стабильно выступать на высоком уровне. Отправился в «Ливерпуль». А большим игроком стал, вернувшись во Францию: провёл 44 матча за сборную, поучаствовал в проигранном Италии в серии пенальти финале ЧМ-2006.

Валерьен Исмаэль

Ещё одного французского защитника «Бавария» приобрела в межсезонье 2005 года. Причём уже немолодого. Когда Исмаэль переходил из «Вердера» в мюнхенский клуб за € 8,5 млн, ему было под 30 лет. За сборную Франции, в отличие от своих предшественников в «Баварии», Валерьен не выступал. Зато в Бундеслиге сделал себе имя, став чемпионом и обладателем Кубка Германии в сезоне-2003/2004 с «Вердером».

Первый год в «Баварии» также принёс Исмаэлю «золотой» дубль. В том сезоне француз был основным центрбеком мюнхенцев – сыграл 45 матчей и забил два мяча. В том числе «Милану» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, которая завершилась поражением и вылетом команды. После этого Валерьен получил травму, разрушившую его карьеру в «Баварии». В следующем сезоне после долгого восстановления Исмаэль поучаствовал только в одном матче Бундеслиги. Потом защитник ещё полгода просидел в глубоком в запасе и в январе 2008-го покинул Мюнхен. Его продали «Ганноверу» всего за € 200 тыс.

Франк Рибери

Рибери – самый значимый француз в истории «Баварии». В немецкий клуб Франк перешёл в 24 года. Причём уже в статусе лучшего игрока Франции по версии France Football. Летом 2007-го мюнхенцы опередили в борьбе за вингера «Марселя» других топов, в частности, «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки в общей сложности составила € 30 млн.

В своём первом же сезоне в Мюнхене Рибери помог «Баварии» вернуть чемпионский титул и сделать «золотой» дубль и был признан игроком года в Германии. Так стартовала блестящая карьера Франка в Мюнхене, продлившаяся целых 12 лет. Рибери сыграл за «Баварию» 425 матчей, в которых забил 124 мяча и сделал 182 голевые передачи. Завоевал 24 трофея, установив клубный рекорд. Самый ценный из них, конечно же, кубок Лиги чемпионов. В 2013-м мюнхенцы в финале победили дортмундскую «Боруссию» (2:1), а француз ассистировал в эпизоде с победным голом Арьена Роббена. Более того, именно Франк получил награду лучшему футболисту Лиги чемпионов того сезона.

Рибери до сих пор считает, что в 2013 году его несправедливо оставили без «Золотого мяча» – вингера «Баварии» опередили в опросе Лионель Месси и занявший первое место Криштиану Роналду. В сезоне-2012/2013 Франк набрал 11+23 в 43 матчах всех турниров.

«Это был идеальный год, – говорил Рибери. – Я не мог добиться большего. Тот «Золотой мяч» навсегда останется несправедливостью. Я всё ещё ищу объяснения. Никогда не пойму, почему голосование отложили более чем на две недели. Месси и Роналду всегда проявляли ко мне уважение. Они знали, что я с ними в одном ряду. Если говорить скромно, то в 2013 году у меня не было поводов им завидовать».

Помимо Лиги чемпионов, Рибери выиграл девять чемпионских титулов в Германии. Сезоны у Франка получались разными, поскольку он постоянно боролся с травмами. Были и трения с тренерами. Тем не менее француз каждый раз возвращался и доказывал. Последним для вингера в «Баварии» стал сезон-2018/2019. Затем он ушёл в «Фиорентину». Хотя ещё мог остаться в Мюнхене, но уже не чувствовал себя ценной фигурой для команды.

Кингсли Коман

Как ни удивительно, после Рибери немецкий гранд восемь лет не подписывал французов. Следующим – только в 2015-м – стал Коман. «Бавария» приобрела 19-летнего вингера у «Ювентуса». Клубы договорились о двухлетней аренде за € 7 млн с правом выкупа за € 21 млн. Эту опцию в итоге активировали. Кингсли задержался в Мюнхене на долгие 10 лет, пока не перебрался в прошлое межсезонье в «Аль-Наср».

Коман выиграл с «Баварией» 20 трофеев. Он, как и Рибери, девятикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 мюнхенцы одолели в финале «ПСЖ» (1:0), а единственный гол на исходе часа матча забил как раз Кингсли. Француза и признали лучшим игроком встречи. Ирония судьбы была в том, что Коман – воспитанник «ПСЖ».

Однако Кингсли пережил в «Баварии» разные периоды. Его карьеру подпортили многочисленные травмы, из-за которых он даже подумывал уйти из футбола. Француз не всегда попадал в стартовый состав. Всего же Коман провёл за мюнхенцев 339 матчей, забил 72 мяча и сделал 71 голевую передачу. Летом 2025-го он перешёл в «Аль-Наср».

Корентин Толиссо

Летом 2017 года «Бавария» приобрела центрального полузащитника Толиссо. Немецкий клуб заплатил за 23-летнего француза «Лиону» внушительную сумму – € 41,5 млн. Крупнейшая сделка для мюнхенцев на тот момент. Корентин отыграл за «Баварию» пять сезонов, после чего вернулся к «ткачам» свободным агентом. Так что в его карьере пока только две команды.

Пожалуй, в случае с Толиссо «Бавария» не в полной мере получила то качество, на которое рассчитывала. Хотя французский полузащитник завоевал в составе мюнхенцев 13 трофеев, включая пять чемпионских титулов и кубок Лиги чемпионов. В финале с «ПСЖ» он вышел на замену в концовке. Корентин сыграл за «Баварию» 118 матчей, забил 21 мяч и сделал 15 голевых передач.

Толиссо не стал в Мюнхене игроком, без которого невозможно представить стартовый состав. Корентину также мешали травмы, он выбывал из-за разрыва крестообразной связки и других повреждений. В конце концов, «Бавария» решила не продлевать француза по истечении пятилетнего контракта.

Лукас Эрнандес

Перед сезоном-2019/2020 «Бавария» подписала сразу трёх французских легионеров. Линию защиты мюнхенцев усилил 23-летний Эрнандес, который, помимо всего прочего, привлекал универсализмом, так как мог закрыть и левый фланг, и центр обороны. Победителя российского ЧМ-2018 забрали из «Атлетико» за € 80 млн, несмотря на то что последние несколько месяцев перед трансфером он был травмирован. «Бавария» просто активировала прописанную в контракте Лукаса опцию выкупа, и это был новый рыночный рекорд клуба.

Эрнандес подписал с «Баварией» пятилетний контракт, а отыграл за команду четыре года. Поучаствовал в 107 матчах, забил два мяча и отдал восемь голевых передач. Период в Мюнхене принёс французу 10 трофеев, в том числе четыре золота Бундеслиги и кубок Лиги чемпионов в 2020 году. Впрочем, Лукас провёл финал с «ПСЖ» на скамейке запасных. После повреждения лодыжки он был не в оптимальной форме. Эрнандес тоже много пропускал из-за травм, так что дорогая покупка чемпиона мира не в полной мере оправдала себя. В 2023-м немецкий клуб отпустил француза в «ПСЖ» за € 45 млн.

Бенжамен Павар

В то же межсезонье из Штутгарта в Мюнхен переехал другой французский защитник – 23-летний Павар. На ещё одного победителя ЧМ-2018 «Бавария» не пожалела € 35 млн. Бенжамен также мог похвастаться универсализмом (способностью закрыть центр и правый фланг обороны) и получил пятилетний контракт.

Для Павара, как и для Эрнандеса, дебютный сезон получился сезоном мечты. «Бавария» под руководством Ханс-Дитера Флика выиграла и Бундеслигу, и Кубок Германии, и Лигу чемпионов. Бенжамен был игроком основы, правда, и он смотрел финал с «ПСЖ» со скамейки запасных. Карьера француза в мюнхенском клубе продлилась четыре года. Защитник завоевал 11 трофеев. В следующем сезоне Бенжамен стал автором единственного гола в финале клубного чемпионата мира с мексиканским «Тигрес». Всего провёл за мюнхенцев 163 матча, забил 12 мячей и сделал 12 голевых передач. Тем не менее в августе 2023-го «Бавария» согласилась продать Павара в «Интер» почти за столько же, за сколько покупала – за € 32,4 млн с учётом активированных бонусов.

Микаэль Кюизанс

Летом 2019-го «Бавария» оформила трансфер ещё и центрального полузащитника Кюизанса. Микаэлю, как и Павару, не пришлось менять лигу. До этого 20-летний игрок молодёжной сборной Франции выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию», которая заработала на нём € 8 млн.

Однако в «Баварии» Кюизансу было трудно выдерживать конкуренцию. В своём первом сезоне в мюнхенском клубе полузащитник поучаствовал только в 10 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Хотя команда Флика сделала требл в 2020-м, вклад Микаэля в её успехи оказался невысок. Уже через год «Бавария» отправила Кюизанса в аренду в «Марсель». Перед сезоном-2021/2022 французский талант вернулся в Германию, поскольку провансальцы не активировали опцию выкупа. Он провёл ещё полгода в мюнхенском клубе, а затем окончательно ушёл – в зимнее окно хавбека продали в «Венецию» за € 2,3 млн.

В профайле Кюизанса только 13 матчей за «Баварию», в которых у француза два гола и две голевые передачи. В Мюнхене Микаэль завоевал все свои четыре трофея. В финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» он был запасным.

Танги Куасси

Уроженец Парижа и воспитанник «ПСЖ» появился в Мюнхене летом 2020-го. «Бавария» забрала 18-летнего таланта у своего будущего соперника по финалу Лиги чемпионов бесплатно. Центральный защитник не продлил контракт с парижским клубом, поэтому вышел на рынок в статусе свободного агента. Забавно, что в августе, когда доигрывали перенесённый из-за пандемии коронавируса плей-офф ЛЧ, Куасси по регламенту не мог играть за «Баварию» и стал бы обладателем трофея только в случае победы его бывшей команды. Но «ПСЖ» уступил.

В мюнхенском клубе Танги задержался на два года. Перспективный француз не сумел оправдать надежды «Баварии» – отчасти из-за повреждений. В начале своей карьеры в Мюнхене он выбывал из-за травмы подколенного сухожилия и разрыва мышечного пучка. Куасси сыграл всего 28 матчей за «Баварию», забил один мяч и сделал один голевой пас. Стал двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка Германии. В августе 2022-го мюнхенский клуб принял предложение «Севильи» о трансфере Танги за € 16 млн.

Деотшанкюль Юпамекано

Деотшанкюль, или просто Дайо – ведущий центральный защитник сегодняшней «Баварии». Юпамекано приехал в Мюнхен летом 2021 года. Немецкий топ-клуб забрал на тот момент 22-летнего игрока у другого представителя Бундеслиги «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составила солидные € 42,5 млн. Она была прописана в контракте Юпамекано с «красными быками».

Пять сезонов в «Баварии» принесли Юпамекано семь трофеев – четыре чемпионских титула и три Суперкубка Германии. Сам Дайо сыграл за это время 189 матчей, забил шесть мячей и сделал 13 голевых передач. Впрочем, у него были разные отрезки в мюнхенской команде. Иногда его довольно сильно критиковали. Тем не менее под руководством Венсана Компани француз серьёзно прибавил. Летом нынешнего года у Юпамекано завершался контракт с «Баварией», и игрок не мог договориться с клубом на фоне интереса других европейских топов. Дайо вёл переговоры с «Реалом». Только в феврале защитник заключил новое соглашение до июня 2030-го, так что его история в Мюнхене продолжится.

Матис Тель

Нападающего Теля мюнхенский клуб приобрёл перед стартом сезона-2022/2023. За 17-летнего игрока «Бавария» заплатила «Ренну» € 20 млн. Матис сверкнул на юношеском чемпионате Европы U17, где сборная Франции взяла золотые медали. Он выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой и стал одним из лучших бомбардиров турнира, забив три мяча. Кроме того, уже начинал играть за основу «Ренна» – побил клубный рекорд Эдуарду Камавинга (дебют в 16 лет 110 дней).

Однако в «Баварии» не дождались от Теля того прогресса, на который рассчитывали. Хотя француз совершил не так уж мало результативных действий для своего возраста – 16+7 в 83 матчах за два с половиной года. Вошёл в историю как самый молодой автор гола в официальной игре за мюнхенский клуб. Особенно хорошим получился для Матиса сезон-2023/2024, когда он не единожды отличался после выхода на замену (7+5 в Бундеслиге). В составе «Баварии» Тель стал двухкратным чемпионом Германии.

В январе 2025-го француза арендовал у мюнхенского клуба «Тоттенхэм». А в межсезонье – выкупил. Общая сумма сделки составила € 45 млн. Это была выгодная сделка для «Баварии».

Саша Боэ

Правый защитник «Галатасарая» достаточно неожиданно перешёл в «Баварию» в январе 2024-го. Причём за 23-летнего француза отдали серьёзные деньги – € 30 млн. Мюнхенскому клубу приглянулась игра Боэ в Лиге чемпионов, где немецкая и турецкая команды попали в одну группу.

Однако в «Баварии» Саше не повезло с самого начала. Едва дебютировав за немецкую команду, защитник стал получать одну травму за другой. Сперва были проблемы с мышцами, потом — разрыв мениска и повреждение лодыжки. В течение года француз пропустил в общей сумме около 180 дней. В сложившихся обстоятельствах надеяться на Боэ тренерский штаб «Баварии» просто не мог.

Саша провёл в мюнхенском клубе два года. За это время сыграл только 38 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач. Записал в своё резюме титулы чемпиона и обладателя Суперкубка Германии. В зимнее трансферное окно 2026-го «Галатасарай» вернул Боэ на правах аренды. При желании выкупит француза, заплатив в два раза меньше, чем заработал на продаже защитника в «Баварию».

Майкл Олисе

Олисе – один из символов современной команды чемпионов Германии. Родившийся и выросший в Англии вингер предпочёл выступать за Францию, с которой связан корнями по материнской линии. При этом до «Баварии» Майкл играл только за британские клубы. Мюнхенцы выкупили его у «Кристал Пэлас» летом 2024 года за € 53 млн. С 22-летним игроком подписали контракт на пять сезонов.

За два года в «Баварии» Майкл провёл ровно 100 матчей, забил 38 мячей и отдал 52 голевые передачи. То есть в среднем совершает 0,9 результативного действия за игру – выдающаяся статистика! Вингер завоевал с мюнхенцами два чемпионских титула и Суперкубок Германии. Получил приз лучшему новичку сезона в Бундеслиге. По информации инсайдера Кристиана Фалька, «Реал» очень хочет заполучить Олисе и готов заплатить € 160-165 млн, однако «Бавария» отказывается продавать французского таланта даже за € 200 млн.

«Уйдёт ли Олисе? Нет. Всё довольно просто. У нас долгосрочный проект. Майкл чувствует себя отлично. Видно, как работает команда и каких результатов она может добиваться. Если мы будем играть так и дальше, ни о каком уходе не может быть и речи», – говорил спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль.

А сколько было немцев в истории «ПСЖ»?

Если «Бавария» крепко связана с французским футболом, то за «ПСЖ» сыграли всего четыре немца. Первым был защитник Кристиан Вёрнс, перешедший из дортмундской «Боруссии» в 1998 году. Он провёл в Париже всего сезон (33 матча и два гола), выиграл Суперкубок страны. Вторым – Кевин Трапп. Вратаря купили в 2015-м у «Айнтрахта». За три сезона Трапп сыграл 91 матч, пропустил 61 мяч и взял 11 трофеев. Затем в январе 2017-го «ПСЖ» приобрёл у «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера. Полузащитник оставил самый заметный след. За пять с половиной лет в клубе провёл 198 матчей и набрал 26+40. Завоевал Дракслер 13 трофеев. Последний на сегодняшний день в этом списке – Тило Керер. Трансфер защитника из «Шальке» оформили в 2018-м. За четыре сезона Керер сыграл 128 матчей и оформил 4+2. С ним парижане взяли девять трофеев. Кстати, двое последних в составе «ПСЖ» проиграли «Баварии» в финале Лиги чемпионов в 2020 году.