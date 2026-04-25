Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 26 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: чемпионская гонка в РПЛ, «Локо» — «Авангард», плей-офф НБА и КС
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 апреля 2026 года
Комментарии
Яркое 26 апреля: «Милан» — «Ювентус», «Филадельфия» — «Питтсбург», «Миннесота» — «Денвер», а ещё матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Миннесота» сравняет счёт?

Судьбу третьей встречи самой статусной серии первого раунда решило удаление за выброс шайбы, которое было реализовано в овертайме. Разгром от «Миннесоты» был приятным началом серии для «дикарей», однако после этого «Даллас» забрал два матча, и проигрывать на своём льду во второй раз может быть смертельно опасным для Капризова и Ко.

Статистика плей-офф НХЛ
Важные слова тренера:
Хайнс поддержал Юрова после его удаления в овертайме, которое привело к голу «Далласа»

🏀 1:00: «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: фаворит серии проснётся?

«Нью-Йорк» забрал первый матч в серии, а затем отдал две следующие игры. «Атланта» на кураже, и особенно Макколлум, забросивший точную «трёшку» на последних секундах во второй встрече. «Никс» необходимо прибавлять, иначе поедут домой со счётом 1-3. Но удастся ли?

Статистика плей-офф НБА
Геройства Макколлума!
Макколлум эффектно закрыл игру с «Нью-Йорком»! Кажется, у «Никс» всё плохо?
Видео
🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: есть ли шансы при 0-3?

«Питтсбург» ничего не может придумать против «Филадельфии». Команда Рика Токкета быстрее, моложе, играет более дерзко и вяжет атаку «пингвинов», которая была одной из лучших в регулярном сезоне. Даже Сидни Кросби, который регулярно набирает очки во встречах с «лётчиками», пока не помогает. Сможет ли «Питтсбург» хотя бы вернуть серию домой и не окажется ли это последним матчем Евгения Малкина в форме «пингвинов»?

Статистика плей-офф НХЛ
Что не так с командой Кросби и Малкина:
«Питтсбург» идёт к сенсационным 0-4 в первом раунде. Почему «Филадельфия» сильнее?
🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич соберётся?

Неожиданно для многих «Миннесота» забрала два последних матча в серии с «Денвером». «Наггетс» удалось выиграть лишь стартовую встречу в плей-офф. Эдвардс и его «волки» впереди со счётом 2-1, а Йокичу и его банде необходимо сравнивать счёт. Причём сам Никола в последнем противостоянии был не похож сам на себя. 2-2 или 3-1?

Статистика плей-офф НБА
Гобер закрыл Йокича:
Йокича закрыли как следует. «Денвер» болезненно проиграл и отстаёт в серии
🏀 13:00: «Зенит» — «Уралмаш», плей-офф Единой лиги ВТБ, 1/4 финала, первый матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: гостям есть чем удивить?

В этом сезоне с учётом Basket Cup «Уралмаш» дважды обыгрывал «Зенит», что уже может говорить об интриге в их противостоянии. На стороне бело-голубых – домашний паркет и топовый состав, у уральцев в рукаве – невероятное желание совершить сенсацию и впервые в истории преодолеть стадию четвертьфинала. За кем останется первая победа?

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Интересное интервью с одним из лидеров:
«Далёк от прайма — ещё его не показывал». Искренняя беседа с Андреем Мартюком
Эксклюзив
🎾 13:30*: Линда Носкова (Чехия, 9) — Людмила Самсонова (Россия, 20), Мадрид, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: доберётся ли Самсонова в Мадриде до Кори Гауфф?

Людмила Самсонова успешно стартовала на «тысячнике» в Мадриде, уверенно одолев в двух сетах Джаниче Чен из Индонезии. Теперь за место в четвёртом круге россиянка померится силами с чешкой Линдой Носковой, посеянной под 13-м номером. Девушки ранее уже играли трижды, и счёт пока в пользу Людмилы — 2-1. Она первенствовала в Бад-Хомбурге-2023 и Страсбурге-2025, а Линда отличилась в Цинциннати-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Сорана Кырстя — Кори Гауфф.

Людмила рассказала об адаптации к испанским кортам:
«Важно играть в паре без давления». После крупного успеха Самсонова осваивается в Мадриде
Эксклюзив
⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» приблизит соперника к вылету в Первую лигу?

Первый матч воскресной программы 27-го тура РПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде, куда приедет «Спартак». На этой неделе команда Хуана Карседо проиграла «Краснодару» (1:2) и впервые уступила дома в РПЛ под руководством испанского тренера. Таким образом, красно-белые упустили шанс приблизиться к первой тройке. Задача «Пари НН» — не вылететь из элитного дивизиона. После поражения в прошлом туре команда Алексея Шпилевского оказалась в зоне прямого вылета.

Статистика РПЛ
Как «Спартак» провёл прошлый матч:
«Спартак» душил «Краснодар» как никто. Но чемпион камбэкнул и обошёл «Зенит»! Видео
🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит» СПб, мужская Суперлига, серия за третье место, третий матч

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 3-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли Симеон Николов?

«Зенит» проиграл первый матч 0:3 и безнадёжно уступал 0:2 во втором сете. Помогли замены — запасные игроки во главе с Романом Пакшиным не без провокаций, но завели и самих себя, и соперника, и судей, которые откровенно потеряли нить игры. К тому же травму получил связующий «Локо» Симеон Николов. В Новосибирске зенитовцев ждёт горячий приём, однако многое будет зависеть от того, сможет ли сыграть болгарин. Если нет — шансы команды Владимира Алекно резко возрастут.

Статистика Суперлиги
Пламен Константинов назвал второй матч судейским стыдом:
«Это судейский стыд». Разбор скандальных эпизодов в матче «Зенит» — «Локомотив»
⚽️ 17:00: «Краснодар» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» наберёт три очка в матче с командой из нижней части таблицы?

«Краснодар» вернул себе лидерство в РПЛ после тура посреди недели. Жубал забил в концовке и принёс чемпиону гостевую победу во встрече со «Спартаком» (2:1). Благодаря такому результату команда Мурада Мусаева опередила «Зенит» на одно очко и сместила его с первого места в таблице. Впереди — встреча с махачкалинским «Динамо», который не побеждает в чемпионате на протяжении пяти туров. Сохранит ли чемпион лидерство по итогам встречи?

Статистика РПЛ
Несмотря на это, чемпион возглавляет таблицу:
«Краснодар» задействовал наименьшее количество игроков за сезон

⚽️ 17:00: «Динамо» Москва — «Сочи», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Сочи» удивительную победную серию?

Одна победа в пяти прошлых матчах РПЛ — скромная статистика «Динамо». Сейчас команда Ролана Гусева находится на восьмой строчке в таблице и уже давно не претендует на что-то серьёзное. «Сочи» одержал три победы подряд, но остался на последнем месте в РПЛ. Черноморский клуб мечтает о сохранении места в элитном дивизионе, однако его отставание от зоны стыков составляет пять очков. «Сочи» ни разу не обыграл соперника в пяти прошлых встречах во всех турнирах.

Статистика РПЛ
Интриги тура РПЛ:
«Зенит» ждёт катастрофа перед ЦСКА, а Евсеев помешает «Краснодару»? Интриги тура РПЛ
⚽️ 17:00: «Челси» — «Лидс Юнайтед», Кубок Англии, 1/2 финала

Кубок Англии . 1/2 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» успешно проведёт первый матч после увольнения Росеньора?

На этой неделе «Челси» попрощался с главным тренером — руководство клуба уволило Лиама Росеньора. В первом матче после такого события лондонская команда разыграет с «Лидсом» путёвку в финал Кубка Англии. «Чесли» вряд ли окажется в зоне Лиги чемпионов, а соперник почти наверняка сохранит место в АПЛ. Выход в финал Кубка — хороший результат для любого из этих клубов. А дальше многое будет зависеть от того, кто попадёт туда из другой пары («Манчестер Сити» или «Саутгемптон»).

Статистика Кубка Англии
Ужасные результаты «Челси»:
«Челси» повторил клубный антирекорд в АПЛ
Истории
🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли Ярославль реванш?

Первый матч стал холодным душем для ярославских фанатов: Омск фактически решил исход игры уже на старте второго периода и вынудил «Локомотив» пойти на замену Даниила Исаева, что в плей-офф является фантастической редкостью. «Локо» относительно спокойно прошёл два первых раунда и теперь впервые получает настоящую проверку, а омичи должны показать, что оставили не все козыри в первой встрече.

Статистика плей-офф КХЛ
Как прошёл первый матч:
Такого не ждал никто! «Авангард» уверенно вынес «Локомотив» на старте полуфинала КХЛ
Видео
⚽️ 19:00: «Црвена Звезда» — «Партизан», Сербия — Суперлига, 33-й тур

Сербия — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 33-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Не начался
Партизан
Белград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Станковича станет чемпионом после дерби?

Главное дерби в сербском футболе. «Црвену Звезду» сейчас тренирует Деян Станкович, и команда находится в шаге от завоевания очередного чемпионского титула. За пять туров до финиша «Црвена» опережает принципиального соперника на 14 очков. Ей достаточно сыграть вничью, чтобы снова завоевать титул. «Црвена Звезда» три раза подряд справилась с соперником в дерби. Будет ли четвёртая победа?

Статистика сербской Суперлиги
Что ещё интересного будет на выходных:
Суперматч в Италии, полуфинал «Сити» и мясорубка для «Барсы». Главные игры выходных
Рейтинг
⚽️ 19:30: «Зенит» — «Ахмат», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» быстро придёт в себя после потери первого места в РПЛ?

На этой неделе «Зенит» потерял первое место в таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга поделил очки с «Локомотивом» (0:0), хотя был близок к поражению. В добавленное время вратарь «Зенита» Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с 11-метровой отметки. «Ахмат», в свою очередь, не одержал ни одной победы в четырёх прошлых турах чемпионата России. «Зенит» одержал пять побед в пяти предыдущих домашних матчах с «Ахматом».

Статистика РПЛ
Эмоции привели к дисквалификации:
Официально
⚽️ 20:00: «Галатасарай» — «Фенербахче», Турция — Суперлига, 31-й тур

Турция — Суперлига . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Не начался
Фенербахче
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обострит ли «Фенербахче» борьбу за чемпионский титул?

Да, «Галатасарай» не станет чемпионом после дерби, однако в случае победы максимально приблизится к титулу. За четыре тура до финиша он опережает «Фенербахче» на четыре очка, поэтому гостям желательно добиться успеха. В предыдущем матче с участием команд «Галатасарай» проиграл 0:2 в финале Суперкубка Турции. А встреча в первом круге не определила победителя — 1:1. «Галатасарай» ни разу не победил в трёх прошлых матчах с «Фенербахче».

Статистика турецкой Суперлиги
Верите в такой расклад?
«Галатасарай» нацелился на подписание Бруну Фернандеша — Takvim

🏀 20:00: «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у хозяев закончился бензин?

Кажется, «Торонто» провёл матч жизни в третьей игре. «Кливленд» же был непохож на себя, чем удивил многих. Но такое случается, теперь очередь «Кавальерс» делать перестановки и отвечать на довольно болезненный удар. Сумеют ли хозяева снова совершить чудо или же дежурные 3-1 от фаворита серии?

Статистика плей-офф НБА
Следите за первым раундом плей-офф НБА:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
🏒 21:00: «Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «клинки» продолжат удивлять?

«Баффало» пришлось менять вратаря по ходу серии плей-офф: обычно это чревато, но Алекс Лайон шикарно зашёл в игру и помог команде забрать третий матч. В целом по сезону «Бостон» является лучшей командой лиги по игре дома, где выиграл 29 встреч — и теперь «мишкам» надо обязательно пользоваться этим преимуществом в серии, где решающие игры пройдут не на их территории.

Статистика плей-офф НХЛ
Самый удивительный момент этого плей-офф:
Видео
⚽️ 21:45: «Милан» — «Ювентус», Серия А, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ювентус» догонит «Милан» в таблице Серии А?

Интересный факт: «Милан» не забил ни одного мяча в пяти предыдущих матчах с «Ювентусом» в Серии А. Три встречи завершились без голов. «Милан» занимает третье место в таблице, а соперник — четвёртое. Если туринский клуб наберёт три очка на поле красно-чёрной команды, то догонит её. А «Милан» в случае победы догонит «Наполи», который 24 апреля разгромил «Кремонезе» (4:0).

Статистика Серии А
Окажется ли Влахович в Мюнхене?
Форвард «Ювентуса» может бесплатно перейти в «Баварию» на подмену Кейну — Ди Марцио

🏀 22:30: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли интрига в серии?

Если «Портленду» не удалось выиграть матч без Вембаньямы у «Сан-Антонио», кажется, шансов на победу в серии не так много. Тем не менее в плей-офф всегда есть место чудесам. Ни одну из команд нельзя списывать со счетов. Есть ли ещё порох в пороховницах у «Трэйл Блэйзерс»?

Статистика плей-офф НБА
Как проходил матч без Вембаньямы:
«Портленд» усвоил горький урок. «Сан-Антонио» оказался сильнее и без Вембаньямы
🏒 23:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: фаворит пройдёт дальше?

Эта серия была редким случаем, когда бо́льшая часть экспертов и болельщиков сразу же ставила на 4-0, и пока «Колорадо» оправдывает эти ожидания. «Лос-Анджелес» не поднимает руки вверх, бьётся в каждой встрече и цепляется, однако на долгосрочной дистанции «королям» не хватает исполнительского мастерства. Последний матч «королей» в плей-офф станет и последним матчем Анже Копитара в НХЛ.

Статистика плей-офф НХЛ
Редкое удаление суперзвезды:
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android