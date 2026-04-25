Топ-события воскресенья: чемпионская гонка в РПЛ, «Локо» — «Авангард», плей-офф НБА и КС

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: «Миннесота» сравняет счёт?

Судьбу третьей встречи самой статусной серии первого раунда решило удаление за выброс шайбы, которое было реализовано в овертайме. Разгром от «Миннесоты» был приятным началом серии для «дикарей», однако после этого «Даллас» забрал два матча, и проигрывать на своём льду во второй раз может быть смертельно опасным для Капризова и Ко.

🏀 1:00: «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: фаворит серии проснётся?

«Нью-Йорк» забрал первый матч в серии, а затем отдал две следующие игры. «Атланта» на кураже, и особенно Макколлум, забросивший точную «трёшку» на последних секундах во второй встрече. «Никс» необходимо прибавлять, иначе поедут домой со счётом 1-3. Но удастся ли?

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: есть ли шансы при 0-3?

«Питтсбург» ничего не может придумать против «Филадельфии». Команда Рика Токкета быстрее, моложе, играет более дерзко и вяжет атаку «пингвинов», которая была одной из лучших в регулярном сезоне. Даже Сидни Кросби, который регулярно набирает очки во встречах с «лётчиками», пока не помогает. Сможет ли «Питтсбург» хотя бы вернуть серию домой и не окажется ли это последним матчем Евгения Малкина в форме «пингвинов»?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: Йокич соберётся?

Неожиданно для многих «Миннесота» забрала два последних матча в серии с «Денвером». «Наггетс» удалось выиграть лишь стартовую встречу в плей-офф. Эдвардс и его «волки» впереди со счётом 2-1, а Йокичу и его банде необходимо сравнивать счёт. Причём сам Никола в последнем противостоянии был не похож сам на себя. 2-2 или 3-1?

🏀 13:00: «Зенит» — «Уралмаш», плей-офф Единой лиги ВТБ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: гостям есть чем удивить?

В этом сезоне с учётом Basket Cup «Уралмаш» дважды обыгрывал «Зенит», что уже может говорить об интриге в их противостоянии. На стороне бело-голубых – домашний паркет и топовый состав, у уральцев в рукаве – невероятное желание совершить сенсацию и впервые в истории преодолеть стадию четвертьфинала. За кем останется первая победа?

🎾 13:30*: Линда Носкова (Чехия, 9) — Людмила Самсонова (Россия, 20), Мадрид, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Самсонова в Мадриде до Кори Гауфф?

Людмила Самсонова успешно стартовала на «тысячнике» в Мадриде, уверенно одолев в двух сетах Джаниче Чен из Индонезии. Теперь за место в четвёртом круге россиянка померится силами с чешкой Линдой Носковой, посеянной под 13-м номером. Девушки ранее уже играли трижды, и счёт пока в пользу Людмилы — 2-1. Она первенствовала в Бад-Хомбурге-2023 и Страсбурге-2025, а Линда отличилась в Цинциннати-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Сорана Кырстя — Кори Гауфф.

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак», РПЛ, 27-й тур

Интрига: «Спартак» приблизит соперника к вылету в Первую лигу?

Первый матч воскресной программы 27-го тура РПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде, куда приедет «Спартак». На этой неделе команда Хуана Карседо проиграла «Краснодару» (1:2) и впервые уступила дома в РПЛ под руководством испанского тренера. Таким образом, красно-белые упустили шанс приблизиться к первой тройке. Задача «Пари НН» — не вылететь из элитного дивизиона. После поражения в прошлом туре команда Алексея Шпилевского оказалась в зоне прямого вылета.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит» СПб, мужская Суперлига, серия за третье место, третий матч

Интрига: выйдет ли Симеон Николов?

«Зенит» проиграл первый матч 0:3 и безнадёжно уступал 0:2 во втором сете. Помогли замены — запасные игроки во главе с Романом Пакшиным не без провокаций, но завели и самих себя, и соперника, и судей, которые откровенно потеряли нить игры. К тому же травму получил связующий «Локо» Симеон Николов. В Новосибирске зенитовцев ждёт горячий приём, однако многое будет зависеть от того, сможет ли сыграть болгарин. Если нет — шансы команды Владимира Алекно резко возрастут.

⚽️ 17:00: «Краснодар» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 27-й тур

Интрига: «Краснодар» наберёт три очка в матче с командой из нижней части таблицы?

«Краснодар» вернул себе лидерство в РПЛ после тура посреди недели. Жубал забил в концовке и принёс чемпиону гостевую победу во встрече со «Спартаком» (2:1). Благодаря такому результату команда Мурада Мусаева опередила «Зенит» на одно очко и сместила его с первого места в таблице. Впереди — встреча с махачкалинским «Динамо», который не побеждает в чемпионате на протяжении пяти туров. Сохранит ли чемпион лидерство по итогам встречи?

⚽️ 17:00: «Динамо» Москва — «Сочи», РПЛ, 27-й тур

Интрига: продлит ли «Сочи» удивительную победную серию?

Одна победа в пяти прошлых матчах РПЛ — скромная статистика «Динамо». Сейчас команда Ролана Гусева находится на восьмой строчке в таблице и уже давно не претендует на что-то серьёзное. «Сочи» одержал три победы подряд, но остался на последнем месте в РПЛ. Черноморский клуб мечтает о сохранении места в элитном дивизионе, однако его отставание от зоны стыков составляет пять очков. «Сочи» ни разу не обыграл соперника в пяти прошлых встречах во всех турнирах.

⚽️ 17:00: «Челси» — «Лидс Юнайтед», Кубок Англии, 1/2 финала

Интрига: «Челси» успешно проведёт первый матч после увольнения Росеньора?

На этой неделе «Челси» попрощался с главным тренером — руководство клуба уволило Лиама Росеньора. В первом матче после такого события лондонская команда разыграет с «Лидсом» путёвку в финал Кубка Англии. «Чесли» вряд ли окажется в зоне Лиги чемпионов, а соперник почти наверняка сохранит место в АПЛ. Выход в финал Кубка — хороший результат для любого из этих клубов. А дальше многое будет зависеть от того, кто попадёт туда из другой пары («Манчестер Сити» или «Саутгемптон»).

🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, второй матч

Интрига: возьмёт ли Ярославль реванш?

Первый матч стал холодным душем для ярославских фанатов: Омск фактически решил исход игры уже на старте второго периода и вынудил «Локомотив» пойти на замену Даниила Исаева, что в плей-офф является фантастической редкостью. «Локо» относительно спокойно прошёл два первых раунда и теперь впервые получает настоящую проверку, а омичи должны показать, что оставили не все козыри в первой встрече.

⚽️ 19:00: «Црвена Звезда» — «Партизан», Сербия — Суперлига, 33-й тур

Интрига: команда Станковича станет чемпионом после дерби?

Главное дерби в сербском футболе. «Црвену Звезду» сейчас тренирует Деян Станкович, и команда находится в шаге от завоевания очередного чемпионского титула. За пять туров до финиша «Црвена» опережает принципиального соперника на 14 очков. Ей достаточно сыграть вничью, чтобы снова завоевать титул. «Црвена Звезда» три раза подряд справилась с соперником в дерби. Будет ли четвёртая победа?

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Ахмат», РПЛ, 27-й тур

Интрига: «Зенит» быстро придёт в себя после потери первого места в РПЛ?

На этой неделе «Зенит» потерял первое место в таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга поделил очки с «Локомотивом» (0:0), хотя был близок к поражению. В добавленное время вратарь «Зенита» Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с 11-метровой отметки. «Ахмат», в свою очередь, не одержал ни одной победы в четырёх прошлых турах чемпионата России. «Зенит» одержал пять побед в пяти предыдущих домашних матчах с «Ахматом».

⚽️ 20:00: «Галатасарай» — «Фенербахче», Турция — Суперлига, 31-й тур

Интрига: обострит ли «Фенербахче» борьбу за чемпионский титул?

Да, «Галатасарай» не станет чемпионом после дерби, однако в случае победы максимально приблизится к титулу. За четыре тура до финиша он опережает «Фенербахче» на четыре очка, поэтому гостям желательно добиться успеха. В предыдущем матче с участием команд «Галатасарай» проиграл 0:2 в финале Суперкубка Турции. А встреча в первом круге не определила победителя — 1:1. «Галатасарай» ни разу не победил в трёх прошлых матчах с «Фенербахче».

🏀 20:00: «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: у хозяев закончился бензин?

Кажется, «Торонто» провёл матч жизни в третьей игре. «Кливленд» же был непохож на себя, чем удивил многих. Но такое случается, теперь очередь «Кавальерс» делать перестановки и отвечать на довольно болезненный удар. Сумеют ли хозяева снова совершить чудо или же дежурные 3-1 от фаворита серии?

🏒 21:00: «Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: «клинки» продолжат удивлять?

«Баффало» пришлось менять вратаря по ходу серии плей-офф: обычно это чревато, но Алекс Лайон шикарно зашёл в игру и помог команде забрать третий матч. В целом по сезону «Бостон» является лучшей командой лиги по игре дома, где выиграл 29 встреч — и теперь «мишкам» надо обязательно пользоваться этим преимуществом в серии, где решающие игры пройдут не на их территории.

⚽️ 21:45: «Милан» — «Ювентус», Серия А, 34-й тур

Интрига: «Ювентус» догонит «Милан» в таблице Серии А?

Интересный факт: «Милан» не забил ни одного мяча в пяти предыдущих матчах с «Ювентусом» в Серии А. Три встречи завершились без голов. «Милан» занимает третье место в таблице, а соперник — четвёртое. Если туринский клуб наберёт три очка на поле красно-чёрной команды, то догонит её. А «Милан» в случае победы догонит «Наполи», который 24 апреля разгромил «Кремонезе» (4:0).

🏀 22:30: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: будет ли интрига в серии?

Если «Портленду» не удалось выиграть матч без Вембаньямы у «Сан-Антонио», кажется, шансов на победу в серии не так много. Тем не менее в плей-офф всегда есть место чудесам. Ни одну из команд нельзя списывать со счетов. Есть ли ещё порох в пороховницах у «Трэйл Блэйзерс»?

🏒 23:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: фаворит пройдёт дальше?

Эта серия была редким случаем, когда бо́льшая часть экспертов и болельщиков сразу же ставила на 4-0, и пока «Колорадо» оправдывает эти ожидания. «Лос-Анджелес» не поднимает руки вверх, бьётся в каждой встрече и цепляется, однако на долгосрочной дистанции «королям» не хватает исполнительского мастерства. Последний матч «королей» в плей-офф станет и последним матчем Анже Копитара в НХЛ.