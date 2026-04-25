«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео

«Локомотив» провёл 100-й матч в Мир РПЛ под руководством Михаила Галактионова. Поздравить тренера результатом у футболистов «Локо» не получилось: «Крылья Советов» хоть и торчали в зоне стыков, но не проигрывают дома с сентября. И сейчас серию тоже не упустили. Да что там не упустили, вообще уверенно победили! Заодно красиво забив пяткой.

Сергей Булатов будто по конспектам Магомеда Адиева выбрал расстановку с тремя центральными защитниками. Двое из них едва не организовали быстрый гол. В чужие ворота, а не в свои, как частенько случается с «Крыльями». Баньяц подал с углового на ближнюю штангу, и там Ороз скинул на дальнюю Божину. Сергей опередил Пруцева и промахнулся из убойной позиции.

Вскоре самарцы загубили и другой шикарный момент. Баньяц лишил мяча Карпукаса, Рахманович протащил мяч вперёд, а Олейников пальнул низом и не переиграл Митрюшкина с выхода один на один. Затем опорник «Локо» исправился и заблокировал удар Печенина. Контратаки «Крыльев» носили большую угрозу, тогда как «Локомотив» впереди был пассивен. Даже поводов не нашлось написать про дебют в старте 19-летнего Чевардина, который подменил дисквалифицированного Руденко.

«Крылья» наиграли на гол. И на 31-й минуте его забили! Кто это сделал? Олейников, конечно. В третьем туре подряд. Клубу, который очень хотел его приобрести. Рассказов прострелил, а Иван со второй попытки пробил Митрюшкина.

«Локо» обязан был чем-то ответить. Вскоре Ороз проспал создание офсайдной линии, и Воробьёв в касание вывел Пруцева один на один с Песьяковым. Самарцам повезло, что не, наоборот, Данил – Дмитрия. Потому что полузащитник промахнулся.

Ещё Батраков проверил Песьякова со стандарта, который сам же заработал. Под конец первого тайма Божин задел в своей штрафной отскочивший от газона мяч рукой. Левников его за это не наказал. Хотя если вспоминать недавние очень спорные пенальти в ворота «Зенита» и «Спартака», вполне мог. С судейством в РПЛ уже ничему не удивляешься.

После перерыва Галактионов заменил «висящих» на жёлтых Чевардина и Бакаева на Пиняева и Салтыкова. Сергей без раскачки подал на Фассона, и тот пробил головой рядом со штангой. Пруцев не переиграл в упор Песьякова, но гол в любом случае отменили бы: перед прострелом Воробьёва мяч ушёл за пределы поля.

«Локо» неистово давил. И счёт действительно изменился. В пользу Самары! И как! Митрюшкин выбил мяч после прострела Печенина. Прямо на Баньяца. Тот зарядил издали, а Рахманович эстетски подправил пяткой. Тур только начался, а лучший его гол уже состоялся.

Замена Карпукаса на Комличенко не стала для «Локомотива» спасительной. Пиняев попал в штангу с очень острого угла. Песьяков гнался за первым с 22 марта «сухарём» и преуспел, помешав Батракову с Пиняевым. Хотя и Митрюшкин себя показал, отразив удар головой Олейникова. Уже в конце матча Антону пришлось сбивать поднявшегося с лавки Шуманского. И спасать при пенальти Печенина! Красиво, но без особой пользы для «Локо». Разве что разгромно не проиграли.

2,28 против 1,43 ожидаемого гола – статистика подтверждает перевес самарцев по счёту. Получается тур сенсаций: «Оренбург» увёз победу из Ростова-на-Дону, теперь вот «Крылья» прихлопнули «Локомотив». Самарцы покинули зону стыков, там компанию махачкалинскому «Динамо» составляет «Акрон». А «Локо» заметно осложнил себе борьбу за топ-3: по итогам тура «Балтика» может сравняться по очкам, а ЦСКА и «Спартак» – вплотную приблизиться.