«Барса» ещё больше отрывается от «Реала»! Забила, когда вообще ничего не могла создать

«Барселона» победила «Хетафе» и увеличила до 11 очков отрыв от «Реала», который вчера оступился. Гигантское преимущество за пять туров до финиша! Борьба за золото чемпионата Испании завершена?

«Хетафе» с самого старта матча стал затягивать «Барселону» в свой вязкий футбол. Хозяева защищались по схеме 5-3-2. Перекрывали все проходы и лазейки по центру и в полуфлангах. Заставляли команду Ханс-Дитера Флика искать пространство на флангах – ослабленных после потерь выбывших из-за травм Ямаля и Рафиньи. Справа в атаке сине-гранатовых действовал Барджи, а слева располагался Фермин, которого тянуло к центру. Он освобождал зону для подключений Канселу.

«Барселона» уже на четвёртой минуте отыскала на ударной позиции перед воротами «Хетафе» Левандовского – поляк неточно пробил головой. Но потом команда Хосе Бордаласа просто не пускала чемпиона Испании в собственную штрафную. Только на исходе получаса польский центрфорвард каталонцев сумел ещё раз атаковать ворота Сории с воздуха и добился лишь углового. К этому времени у сине-гранатовых, согласно статистике, набралось всего четыре касания в чужой штрафной – по два у Левандовского и Ольмо. Дани, кстати, едва не заработал пенальти, однако судья Маэсо решил, что Джене, жёстко встретивший хавбека «Барсы», не фолил.

В общем, в первом тайме команде Флика похвастаться был нечем, кроме разве что 78% владения. Мяч гости держали, вот только не продвигали. Впрочем, и у хозяев контригра по-настоящему не получалась. Казалось, команды уйдут на перерыв при счёте 0:0, но на 45-й минуте «Барселона» внезапно забила. Чуть-чуть не дотерпел «Хетафе». Голевая атака каталонцев началась с классного отбора Кубарси в центре поля, после чего Педри подхватил мяч и вырезал абсолютно гениальный проникающий пас на рванувшего из глубины Фермина. Лопес ушёл на скорости от соперника и покатил низом. Это был единственный удар в створ на двоих.

После перерыва в центре внимания находился Кунде. Сначала правый защитник «Барселоны» повредил плечо в суровой борьбе всё с тем же Джене в штрафной «Хетафе». Тем не менее сумел продолжить игру. Затем француз поучаствовал в двух голевых моментах команды Флика. С его передачи в быстрой атаке мог забить Ольмо – попал с нескольких метров во вратаря. В следующем эпизоде сам Жюль опасно пробил головой, но мимо цели. А по истечении часа встречи тренер «Барсы» сделал сразу тройную замену, отправив на скамейку и Кунде, и не сверкнувшего сегодня Барджи с Гави.

«Хетафе» требовалось отыгрываться, вот только идей, как сделать это, у хозяев не было. До 73-й минуты. Тогда команда Бордаласа вдруг выстрелила острейшей атакой, которую раскрутил Давинчи. Всю игру левый латераль вопреки своему прозвищу выглядел на поле простым ремесленником, но никак не творцом, зарубался с Барджи и поменявшим его Рашфордом. А тут организовал голевой момент. «Барселона» кое-как отбилась и ещё через минуту забила второй гол. На контрвыпаде – после аута соперника. Левандовски своим пасом вывел Рашфорда один на один с центра поля, и англичанин решил эпизод ударом из полукруга.

Довести дело до победы при счёте 2:0 в свою пользу против крайне ограниченного в атаке «Хетафе» было делом техники для чемпиона. Команда Бордаласа во втором тайме ни разу не попала в створ ворот Гарсии. Хозяева завершили матч всего с четырьмя ударами и 0,36 по xG. Флик точно будет доволен тем, как «Барса» играла без мяча. Более того, в компенсированное время Касадо должен был превращать победу каталонцев в крупную, однако простил соперника – промахнулся из убойной позиции.