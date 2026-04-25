«Ливерпуль» всё же догнал «МЮ»! Но запомнится протест фанатов на «Энфилде»

А ещё есть вопросы к защитнику «Кристал Пэлас» Муньосу: забыл про фейр-плей в самый подходящий для этого момент.

«Ливерпуль» уверенно идёт в топ-5 в чемпионате и имеет отличные шансы на путёвку в следующий сезон ЛЧ. Чтобы избавить себя от нервозной концовки сезона команде Арне Слота было необходимо побеждать на своём поле «Кристал Пэлас». И делать это с третьим вратарём в стартовом составе. Алисон близок к возвращению, но пока ещё не попадает в заявку на матч.

«Ливерпуль» начал активнее, правда у гостей тоже появлялись свои моменты. В том числе после того, как Конате обрезался в паре метров от своей штрафной. А затем у «Пэлас» ещё и Ричардс опасно бил по воротам. В какой-то момент лондонцы упустили контратаку, и Салах практически вышел один на один, но под него подкатился Джонсон. Однако включился VAR и после повтора арбитр заметил, что игрок «Пэлас» всё-таки дотянулся до мяча. Пенальти отменили.

Из примечательного – массовая акция фанатов «Ливерпуля». Они подняли жёлтые карточки на 13-й минуте, протестуя против повышения цен на билеты (на 9 фунтов, но не на все категории). В этот момент с трибун раздавалось: «Вы, жадные ублюдки, хватит уже». Возмущение фанатов «Ливерпуля» вызвал и вратарь «Пэлас», пускай даже его зовут Хендерсон. Голкипер умудрился уже к 32-й минуте получить жёлтую за затяжку времени.

Акция фанатов «Ливерпуля» Фото: Alex Livesey/Getty Images

На 35-й минуте Конате едва не обрезался снова, но всё-таки сохранил мяч. И практически сразу «Ливерпуль» открыл счёт. Удар Мак Аллистера мимо превратился в ассист на Исака. Нападающий неудачно обработал мяч (тот подпрыгнул от газона выше головы), однако никто из защитников не успел накрыть форварда. В результате он забил примерно с 10 метров. Для Исака это первый гол после тяжёлой травмы, из-за которой он пропустил три с половиной месяца.

«Пэлас» мог отыграться, потому что Кёртис Джонс (вышедший правым защитником) обрезался в своей штрафной, но Вудман отразил удар практически в упор. А затем вратарь «Ливерпуля» справился ещё и с выстрелом Матета. А ближе к концу тайма голкипер потащил и опаснейший удар Лакруа головой. Ещё недавно об этом голкипере никто не знал, а теперь он тащит топ-клуб.

Фредди Вудман Фото: Jay Barratt — AMA/Getty Images

В первый тайм уместился ещё один гол «Ливерпуля». Хозяева убежали в контратаку, Джонс отдал классный ассист в темп Робертсону и тот покатил идеально в дальний угол. Первый гол для защитника в этом сезоне АПЛ. И, вероятно, последний на «Энфилде». Клуб официально объявил, что летом шотландец покинет команду.

Во втором тайме «Ливерпуль» атаковал уже не так остро, будто играл по счёту. За первые 20 минут после перерыва у хозяев не было ударов в отличие от «Пэлас». Ну а на 71-й минуте случился странный эпизод. Вудман, отбивая мяч, повредил ногу. Игроки «Пэлас» не касались голкипера, поэтому продолжили игру и Муньос забил в пустые ворота. Могут быть вопросы к этичности этого гола, но он был забит по правилам.

Гол «Кристал Пэлас» Фото: Кадр из трансляции

После этого уже стало действительно нервозно на «Энфилде». Особенно, когда мяч попал в штангу «Ливерпуля». Правда, будь там гол, скорее всего, VAR его отменил бы из-за офсайда. Переживать болельщикам «Ливерпуля» пришлось вплоть до 90+5-й минуты, когда Вирц приложился с лёта в дальний угол – 3:1. Тяжёлая победа «Ливерпуля», которая позволила команде догнать в таблице «Виллу» и «МЮ», но у последних ещё матч в запасе.