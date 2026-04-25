Вот это Чалова прорвало! Забил и отдал ассист впервые после переезда в Турцию!

Фёдор Чалов с февраля 2026 года выступает в чемпионате Турции. Его «Кайсериспор» борется за выживание, а форвард вообще не радует: до сегодняшнего дня у него не было результативных действий в 10 турах Суперлиги. И наконец россиянина прорвало.

Чалов не всегда попадает в стартовый состав «Кайсериспора». Оно и понятно, если учитывать отсутствие голевых действий. И вот на 73-й минуте Фёдор появился на поле и грамотно воспользовался передачей другого россиянина – Германа Онугхи: влетел в штрафную, обыграл кипера и примерно с угла вратарской покатил в пустые.

Будем надеяться, что с плеч Фёдора упал тяжеленный груз и он задышит по-новому. Возможно, уже начал! Ведь через девять минут после забитого гола он добавил и ассист на Ласло Бенеша: словак получил пас от россиянина перед штрафной и шандарахнул в ближнюю девятку. Очень красиво!

«Кайсериспору» важны любые очки. Команда после 31-го тура занимает 16-е место Суперлиги, а это зона вылета. В принципе, пара побед – и команда поднимется на безопасное расстояние от понижения в классе. Остаётся верить, что Чалов команде в этом поможет. И что сегодняшние подвиги – не единичная акция, а начало удачной серии.