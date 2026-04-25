«Арсенал» снова впереди «Сити»! И обновил рекорд АПЛ, о котором вы наверняка догадываетесь

«Арсенал» вернул себе единоличное лидерство по набранным очкам в АПЛ. Команда Микеля Артеты выстрадала минимальную победу над «Ньюкаслом». «Ман Сити» снова отстаёт от лидера на три очка при игре в запасе.

В дебюте встречи инициативнее и острее был, как ни странно, «Ньюкасл». Словно это команде Эдди Хау, а не «Арсеналу», требовалась победа в чемпионской гонке. Не прошло и 60 секунд после того, как судья Барротт дал стартовый свисток, а Осула пролез на убойную позицию, но просто махнул мимо мяча. «Сороки» владели территориальным преимуществом, а «канониры» сидели на своей половине поля и ждали переходных фаз – рассчитывали использовать свободное пространство.

Однако при любой игре главное оружие команды Артеты – стандарты. На исходе десятиминутки два подряд очень похожих угловых с правого фланга завершились двумя голевыми моментами «Арсенала». Сначала Эзе нанёс первый удар хозяев в матче. Затем лондонцы доставили мяч в штрафную «Ньюкасла» на Хаверца, а немец, которого тренер «канониров» опять предпочёл Дьёкерешу в нападении, отпасовал на совершенно свободного Эзе. Эберечи открылся почти по центру у линии штрафной и забил обводящим ударом в касание в дальний угол. Красивый гол!

По данным Orta Sports, «Арсенал» установил сегодня рекорд по голам с угловых за сезон АПЛ – этот стал 17-м. Выйдя вперёд, команда Артеты, разумеется, продолжала успешно сушить игру. Самой большой неприятностью для испанского тренера до перерыва стала травма Хаверца. Немец уступил Дьёкерешу место на поле по истечении получаса. «Ньюкасл» в первом тайме нанёс девять ударов по воротам Райи, тем не менее «Арсенал» не давал сопернику создавать по-настоящему опасных моментов. Гости наиграли лишь на 0,35 xG.

Травма Кая Хаверца Фото: Arsenal FC via Getty Images

Оказалось, что это не единственная потеря «Арсенала» перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Атлетико». Вскоре после перерыва сломался и автор гола Эзе. Правда, Эберечи ушёл сам, так что, возможно, с ним не всё так плохо. Тем временем картина игры совершенно не поменялась. «Ньюкасл», владея мячом около 75% времени на этом отрезке встречи, вообще ничего не мог создать. Команда Артеты контролировала ситуацию на поле. А хитрец Дьёкереш посадил на жёлтую карточку Бёрна, ударив себя по ноге и заработав фейковый фол.

В игре происходило настолько мало событий, что любой эпизод, о котором быстро забыли бы в другом матче, превращался в значимое событие во втором тайме. Например, столкновение Поупа с Дьёкерешем за 20 минут до конца на контрвыпаде «Арсенала». Швед улетел с центра поля, а вратарь выбежал на перехват, однако не попал по мячу и сбил форварда. Рефери не удалил Поупа, так как голкипера мог подстраховать защитник. Да и мяч улетал в сторону от ворот.

После этого тренер «Ньюкасла» бросил в бой выпавшего в последнее время из доверия Вольтемаде, и немец тут же создал супермомент для Висса. Уму непостижимо, как Йоан смазал, пробивая в упор с нескольких метров! Даже Артета в шоке схватился за лицо.

Это был лучший шанс для команды Хау за всю встречу. В остальном план Артеты работал идеально, по крайней мере, с точки зрения обороны. «Арсенал» в итоге уступил отнюдь не феерившему «Ньюкаслу» – как по ударам – 11:13, так и по xG (0,64 против 0,94). Тем не менее забрал три очка. Тренер «канониров» очень бурно праздновал, когда Барротт дал финальный свисток.