ЦСКА и «Рубин» бились, но сдержали друг друга! И как же тащили вратари

Парадокс гонки за бронзу – в том, что в ней до сих пор остаётся ЦСКА. Несмотря на провальную весеннюю часть сезона, команда перед новым туром отставала от «Локомотива» на пять очков, которые, в принципе, отыгрываются за четыре встречи. А на матч в Казани москвичи вышли, уже зная, что их конкурент сенсационно уступил «Крыльям» (0:2). Следовательно, победа в теории приблизила бы ЦСКА к бронзовым медалям. Но её нужно было ещё добиться. Ведь у «Рубина» всего одно поражение в весенней части. И удивительная статистика с соперниками, которые рядом или выше в таблице. Победы над «Краснодаром», «Локомотивом», «Динамо». Так что ЦСКА мог добавиться в этот список.

Фабио Челестини не выпустил сразу трёх игроков, которые в большинстве случаев оказываются в основе. Гаич пропускал матч из-за травмы, Лусиано и Кисляк оказались на скамейке, а главный тренер объяснил это напряжённым графиком. По-прежнему не готовы играть Акинфеев и Лукин. Так что ЦСКА казался ещё более непредсказуемым. В отличие от «Рубина» Франка Артиги. Там всё предсказуемо. Новых травм не добавилось, а Даку и Тесленко вернулись после дисквалификаций.

Уже на пятой минуте Ходжа вывалился один на один с Торопом после классной передачи от Даку. Казалось, полузащитник бил наверняка, однако вратарь вылетел из ворот и сократил угол обстрела. Первый сейв Владислава, но, забегая вперёд, не последний. Казанцы на стартовых минутах завладели преимуществом и дали понять, что собираются играть с инициативой. В принципе, ЦСКА даже не спрашивали. И не казалось, что у команды есть ресурсы, чтобы этому как-то противиться. На 14-й минуте Попович вдарил по стопе Даку, игроки «Рубина» намекали на пенальти, но в итоге не было даже просмотра эпизода.

На 16-й минуте на Торопа уже выбегал Даку, однако рефери зафиксировал офсайд. А вскоре шанс упустил Сиве – явно передержал мяч, находясь в выгодной позиции. ЦСКА включился в игру только в районе 30-й минуты и провёл несколько атак. Сначала Обляков неплохо бил издали, но спас Ставер. Потом вратарь не проспал удар Баринова. Всё очень надёжно. Несмотря на преимущество казанцев, гости всё-таки подравняли статистику, которая к концу тайма стала паритетной.

Кисляк и Гонду появились на поле уже в начале второго тайма. Очевидно, что Челестини хотел победить в этом матче. Так что брошены в бой оказались лучшие силы. ЦСКА действительно начал играть инициативнее. Стал больше владеть мячом и оказывать давление. Правда, опасные моменты остались за «Рубином»: на 60-й минуте Грипши навесил точно на Мальдонадо, тот бил почти в упор, однако снова спас Тороп. Вместе с помогавшим ему Мойзесом. Вскоре бразилец покинул поле из-за травмы. Ещё одна потеря для и без того проблемного ЦСКА. Темп игры сбивался заменами, а чуть ли не главный момент второго тайма гости упустили на 69-й минуте, когда Ставер вытащил удар Гонду, а Мусаев на добивании не смог решить эпизод.

При этом в Казани собралось больше 25 тысяч зрителей. Так что хозяевам явно не хотелось оставлять фанатов без голов. Уже в добавленное время они создали ещё один классный момент, но Виктор заблокировал несколько ударов подряд. А сразу после этого Козлов головой мог переправлять мяч в сетку, однако выручил Ставер.

Скорее закономерная ничья, которая не позволила «Рубину» приблизиться к топ-6, а ЦСКА немного подобрался к «Локо». Но до реальной борьбы за бронзу пока далеко.