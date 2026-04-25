«Сухари» Сафонова в «ПСЖ» пошли на новый десяток! Но с «Анже» было совсем легко

«ПСЖ» после осечки «Ланса» – практически чемпион Франции. Скоро играть в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией». Логично, что в матче с «Анже» Луис Энрике приберёг Мендеша (вышел на концовку), Хакими (провёл только первый тайм), Хвичу, Дембеле и многих других лидеров. Но не Сафонова. И Матвей засушил новый «сухарь»! Особо ничего для этого не сделав.

Быть вратарём «ПСЖ» – долго смотреть футбол и быть сфокусированным, поскольку угроза придёт неожиданно. До 21-й минуты Сафонова совсем не тревожили. А потом Сбаи на дальней штанге замкнул в упор прострел Капелля. Парижанам повезло: судьи долго высматривали и всё-таки увидели офсайд. У Питера, который вообще не касался мяча, но отвлекал Матвея. Фамилия главного арбитра встречи, к слову, совпадает со статусом российского вратаря, если написать его с одной ошибкой – Стина.

Сами парижане к тому моменту уже давно вели в счёте. Освоившийся на месте опорника Бералдо закинул вперёд. Коффи не поддался расстрелу Хакими, а вот подоспевший на добивание Ли Кан Ин обвёл его и катнул в пустые ворота. Позже буркиниец в красивом прыжке не дал марокканцу и со штрафного прямым ударом забить. Но не помешал Маюлу с разрезающей передачи того же Бералдо по-голевому катнуть в правый угол.

Сафонов же на противоположной половине поля продолжал скучать. В первом тайме у Матвея ни одного спасения и семь точных пасов. Всё. У Коффи – по два сейва и пропущенных гола. И это ещё Баркола простил его: с выхода один на один проткнул мимо буркинийца, однако мяч из ворот выбил защитник.

В начале второй половины Стина мог предоставить Сафонову возможность показать главный козырь. Тем не менее не назначил пенальти за падение Проспера в борьбе с Пачо. А там и третий гол подоспел: Бералдо с углового от Ли Кан Ина кивнул головой и закрепил за собой статус лучшего игрока матча.

Старательный Рамуш покатился под Коффи и получил вторую жёлтую на 74-й минуте. Только с численным преимуществом футболисты «Анже» дали себя проявить Матвею. Куалипу пробил прямо в него, а несильный удар Машина (да, такая у него фамилия) россиянин отразил коленом. Коффи параллельно потел и не дал отличиться заодно Мендешу с Мбайе.

Абсолютно будничная победа парижан. Теперь у них плюс шесть в таблице за четыре тура до финиша. А у Сафонова – 11-й «сухарь» за 22 встречи этого сезона.