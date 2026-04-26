«Спартаку» наконец повезло! Спорный пенальти и двойной рикошет подарили Карседо камбэк

«Пари НН» забил первым после ошибки Ву, но этого было мало. Теперь москвичи повысили шансы на бронзу, а нижегородцы — на прямой вылет.

«Спартак» и «Пари НН» идентично провели встречи 26-го тура. Москвичи вели в матче с «Краснодаром», но в итоге уступили 1:2. Аналогичный сюжет случился в Оренбурге. Нижегородцы до последних 15 минут удерживали победу над прямым конкурентом, однако два гола подряд от Алешандре Жезуса всё изменили. В итоге команда Алексея Шпилевского оказалась в зоне прямого вылета. А «Спартак» не смог приблизиться к «Локомотиву» в борьбе за бронзу. Впрочем, основной акцент у них, естественно, на Кубке России.

Тренеры едва ли могли удивить друг друга. Тем более они неплохо знакомы ещё по чемпионату Кипра. Из неожиданного – выход в основе Николая Калинского, первый для экс-капитана команды в сезоне. До этого он провёл в общей сложности один тайм, а тренерский штаб не скрывал, что футболист не особо соответствует требованиям. Но нужно спасаться – и Калинский получил шанс. Забегая вперёд, отметим, что вряд ли Шпилевский пожалел о своём решении.

Первые минуты встречи ушли на то, чтобы разобраться, у кого будет инициатива. Ею поочерёдно завладевали команды, демонстрируя, что обе готовы сыграть первым номером. Для «Спартака» это было логично: им точно хотелось продемонстрировать, что поражение от «Краснодара» – случайность. А воздушный и доминирующий футбол, который мы увидели в матче с «Ахматом» и в первом тайме с чемпионом, никуда не делся. Нижний на своём поле в принципе стремится играть от себя. И за первые 10 минут они сделали несколько опасных выпадов.

Однако первый опасный момент остался за спартаковцами: после серии передач мяч от Барко долетел до Мартинса, тот пробил из выгодной позиции, но потащил Медведев. После этого гости даже чуть-чуть поспорили по поводу возможной игры рукой и пенальти, однако Игорь Капленков (новое лицо в судействе РПЛ) был невозмутим. На 20-й минуте Максименко присел на газон, и показалось, что он не сможет продолжить матч. Но тоже обошлось. Игра со взаимными угрозами продолжалась. И всё закончилось голом.

Карич вынес мяч со своей половины поля в сторону Сефаса. Тот на резком движении обежал Ву, долетел до ворот и отпасовал на забегающего Бальбоа. Ошибка Ву здесь очевидна – к мячу на фланге он успевал первым, но не сыграл в него и позволил Сефасу убежать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А вскоре нижегородцы могли забить и второй, однако удар Калинского в четвёрку потащил Максименко. Казалось, несмотря на активное давление спартаковцев, на перерыв команды уйдут при счёте 1:0. Но уже в концовке тайма всё тот же Бальбоа влетел в поясницу Литвинову. Судья сразу же указал на «точку», а видеоассистенты не обнаружили в его решении очевидной ошибки. К мячу подошёл Барко и реализовал шанс.

Для Барко это 20-й забитый мяч за «Спартак». 13-й из них – с пенальти. А вот эксперт «Чемпионата» – экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов – не согласился с решением главного судьи: «Для меня пенальти в ворота «Пари НН» в игре со «Спартаком» – ошибка. Я не вижу тут нарушения правил. Футбол – контактный вид спорта. Литвинов двигался в сторону Бальбоа, тот убирал ногу, произошёл игровой контакт. Тут не было движения игрока хозяев в сторону соперника. Для меня это не пенальти. Но так как контакт был, то VAR вмешаться не мог – это не явная ошибка».

В перерыве тренеры обошлись без замен, однако спартаковцы уже окончательно завладели инициативой. Подходам предшествовали длинные серии передач, но как только мяч доходил до опасных зон, у команды будто заканчивались силы. При этом нижегородцы почти перестали атаковать и бо́льшую часть времени проводили на своей половине поля. Шпилевский попытался что-то изменить, выпустив Олусегуна, однако ничего особо не поменялось.

В принципе, ничья точно смотрелась не худшим результатом для Нижнего. Её хозяева и обороняли. Тем более что давление спартаковцев ничем особым не заканчивалось. Но гостям всё-таки повезло (в отличие от встречи с «Краснодаром»), давление всё-таки себя оправдало. После долгой перепасовки мяч оказался у Зобнина, тот прошёл к центру и пробил. Через рикошет мяч оказался в воротах.

Это был нокаут для Нижнего. А сюжет повторял происходящее в Оренбурге. Снова не удалось удержать преимущество и дотерпеть. Видимо, ментально это добило хозяев. Потому что в оставшейся части матча они были куда ближе к третьему пропущенному голу, чем ко второму забитому. Хоть и в концовке организовали небольшой навал.

«Спартак» победил и временно вышел на четвёртое место. «Локо» опережает красно-белых всего на одно очко. «Пари НН» остался на 15-м, а сохраниться в РПЛ стало ещё тяжелее.