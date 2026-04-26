Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 27 апреля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: РПЛ, Кубок Гагарина, плей-офф НБА и НХЛ, теннис и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 апреля 2026 года
Лучший спорт 27 апреля: битва «Балтики» за бронзу, «Металлург» — «Ак Барс», Единая лига и «Динамо» в шаге от золота мужской Суперлиги!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Монреаль Канадиенс
Монреаль
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Интрига: «Тампа» сравняет счёт в серии?

«Тампа» и «Монреаль» пока что выдают самую горячую серию в нынешнем плей-офф НХЛ. Команды сыграли три овертайма, два из которых забрали «Канадиенс». Никите Кучерову пока не дают свободного пространства, у российского бомбардира не так много моментов. Сможет ли Никита застать врасплох «Монреаль»?

Статистика плей-офф НХЛ
Во втором матче серии Кучерова прорвало:
«Засуха» Кучерова в плей-офф НХЛ окончена! Спас «Тампу» и помог ей сравнять счёт в серии
🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс
Бостон
Интрига: Тейтум снова проявит себя?

«Филадельфия» отдала третью игру, хотя встреча проходила на домашнем паркете. Клуб не сумел остановить Тейтума, который зажёгся в заключительной четверти, сделав разницу. «Сиксерс» нельзя отдавать второй матч при своих болельщиках, иначе можно ждать окончания серии.

Статистика плей-офф НБА
Обзор третьего матча:
В нужную минуту Джейсон Тейтум зажёгся — за четвёртую четверть у него 11 очков!
🏒 4:30: «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Анахайм Дакс
Анахайм
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Интрига: «Эдмонтон» сравняет счёт в серии?

«Эдмонтон» в этой серии пока совершенно проваливается — «нефтяники» пропустили за два матча 13 шайб и выглядят совершенно разбитыми. Много проблем испытывает и лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид. У него в каждой встрече много моментов, но пока что капитан канадской команды забросил лишь одну шайбу. Сможет ли 97-й номер проявить себя в четвёртом матче серии?

Статистика плей-офф НХЛ
Как Макдэвид прервал «засуху»:
Русский защитник помог Макдэвиду прервать «засуху»! Но «Эдмонтон» вновь проиграл
🏀 4:30: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Интрига: конец для хозяев?

Никто не ожидал такого исхода в этой серии, но «Лейкерс» ведут со счётом 3-0. Ни разу в истории НБА не удавалось команде выйти дальше в плей-офф, если были три поражения кряду. 159-0 — статистика говорит сама за себя. У «Хьюстона» есть шансы забрать хотя бы одну игру или же Леброн и Ко окажутся во втором раунде?

Геройства Леброна:
Леброн, ты космос. «Лейкерс» почти пали, но Джеймс взял и вытащил всё!
🎾 15:00*: Даниил Медведев (Россия, 7) — Николай Будков Кьер (Норвегия, Q), Мадрид, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер

Интрига: справится ли Медведев с юным талантом из Норвегии?

Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Мадриде, одолев в трёх сетах венгра Фабиана Марожана. Теперь за место в четвёртом круге россиянин сыграет с юным норвежцем Николаем Будковым Кьером. Чемпион юниорского Уимблдона-2024 пока только осваивается во взрослом туре и с Даниилом пока не играл, но тренировался. Победитель их матча сразится затем за место в 1/4 финала с кем-то из пары Адольфо Даниэль Вальехо — Флавио Коболли.

После успешного старта Даниил рассказал много интересного:
«В какой-то момент подумал, что пошёл снег». Медведев — после выхода в третий круг Мадрида
🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, второй матч

Металлург Мг
Магнитогорск
Ак Барс
Казань
Интрига: «Металлург» сравняет счёт в серии?

«Металлург» в первом матче совершенно провалился — «Ак Барс» в первом периоде уничтожил команду Разина, забросив три безответные шайбы. Дальше казанцы аккуратно действовали по счёту и спокойно довели дело до победы. Важно то, кто сыграет в воротах магнитогорцев. Кто это будет — Смолин или Набоков?

Какие проблемы испытал «Металлург» в первом матче?
Щелчок по носу. Почему «Локомотив» и «Металлург» вчистую проиграли первые матчи?
⚽️ 17:30: «Торпедо» — «Факел», Первая лига, 31-й тур

Торпедо М
Москва
Факел
Воронеж
Интрига: лидер Первой лиги снова не выиграет?

«Факел» — лидер Первой лиги, однако в последних трёх турах воронежцы не побеждали. За четыре матча до финиша команда Олега Василенко на четыре очка опережает «Родину». Ситуация всё ещё хорошая. Но чтобы стать чемпионом сезона Первой лиги, надо выдать уверенный финиш. Впереди — непростой выезд к «Торпедо». У москвичей нет задач на финиш сезона, однако отнять очки у лидера дома они вполне могут.

Главное за прошлый тур Первой лиги:
Трагедия экс-игрока «Шинника», будущий бюджет «Урала» и трансфер «Родины». Главное в ФНЛ
🏆🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Зенит-Казань», мужская Суперлига, финальная серия, третий матч

Динамо М
Москва
Зенит-Казань
Казань
Интрига: продлится ли серия?

«Динамо» — в шаге от чемпионства, второй матч в Казани выиграли за явным преимуществом. Конечно, москвичи хотели бы завершить серию. Но команда Алексея Вербова сдаваться не намерена. Несколько дней для перезагрузки у «Зенита» было, посмотрим, принесёт ли это пользу гостям. Ну а команда Константина Брянского может вернуть себе титул четыре года спустя!

Динамовцы очень хороши в финале:
«Динамо» снова одолело казанский «Зенит». До оглушительной сенсации — один шаг!
🏀 19:30: ЦСКА — «Енисей», плей-офф Единой лиги ВТБ, 1/4 финала, первый матч

ЦСКА
Москва
Енисей
Красноярск
Интрига: есть ли шансы у гостей?

Действующий чемпион Единой лиги ЦСКА вступает в борьбу за новый трофей. Армейцы досрочно выиграли регулярный чемпионат и не собираются останавливаться. «Енисей» ни разу не побеждал москвичей в этом сезоне. Но плей-офф — это всегда своя история. Фаворит лучше начнёт серию?

За кого вы будете болеть в плей-офф Единой лиги?
Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма», плей-офф Единой лиги ВТБ, 1/4 финала, первый матч

Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма
Пермский край
Интрига: кто лучше начнёт свой путь в плей-офф?

«Локо» и «Парма» в этом сезоне встречались между собой шесть раз с учётом Basket Cup. Счёт при этом в противостоянии ничейный — 3-3. Эта пара в плей-офф Единой лиги самая интересная, потому что до сих пор непонятно, кто же выйдет из неё победителем. За кем останется первый матч?

Разбор самой горячей серии:
Россиян в НБА в этом году не ждали — зря. Молодой Ищенко заявился на драфт
⚽️ 20:00: «Балтика» — «Акрон», РПЛ, 27-й тур

Балтика
Калининград
Акрон
Тольятти
Интрига: «Балтика» догонит в таблице «Локомотив»?

«Балтика» за четыре тура до финиша РПЛ всего на три очка отстаёт от топ-3! А в случае победы над «Акроном» команда Андрея Талалаева догонит «Локомотив». И тогда калининградцы станут ещё ближе к заветной мечте — первым медалям элитного дивизиона в истории. Однако «Акрон» просто так не сдастся. Команда бьётся за выживание и грызётся за любые очки.

В предыдущем туре Ласерда забил «Ахмату»:
«Это редкий дар». Хиля в «Балтике» подменяет весьма противоречивый бразилец
⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд», АПЛ, 34-й тур

Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брентфорд
Лондон
Интрига: «МЮ» оторвётся от конкурентов за топ-3?

«Манчестер Юнайтед» с огромной вероятностью возвращается в Лигу чемпионов. Отрыв топ-5 от преследователей большой, однако манкунианцам принципиально финишировать выше «Ливерпуля». Да и итоговое третье место звучит солиднее. Сейчас у «МЮ», «Астон Виллы» и «Ливерпуля» по 58 очков. Но если команда Майкла Кэррика обыграет «Брентфорд», то оторвётся от преследователей.

Почему именно Кэррик — топ для «МЮ»:
«МЮ» просто обязан оставить Кэррика тренером. Аргументов слишком много
