ЦСКА Челестини — прямо как «Спартак» Станковича! Общего больше, чем кажется

Борьбы за чемпионство весной ждали и там и там. Но это далеко не всё.

ЦСКА без побед в Мир РПЛ уже четыре тура. Последняя была ещё 4 апреля во встрече с «Акроном», но и она вызвала много споров. Вы ведь помните отменённый гол Дзюбы и последующий биф с Акинфеевым? Да и по игре в Самаре к победе ближе были хозяева, пока не случился чудо-гол Кругового. А сегодня команде принимать «Зенит».

Перед матчем с «Акроном» команда Фабио Челестини победила Махачкалу. А предшествовало всему этому четыре поражения подряд – антирекорд в РПЛ (весной – три). Весной ЦСКА набрал девять очков – на уровне «Крыльев Советов» и «Сочи» . Хуже только «Акрон», «Ростов», «Пари НН». А ведь ещё несколько месяцев назад мы говорили о лучшей трансферной кампании зимы и ждали борьбы за чемпионство.

И подобный сюжет мы уже видели. Всего лишь год назад. На месте ЦСКА был «Спартак» Деяна Станковича, который воздушно закончил осеннюю часть сезона, классно усилился зимой, а весной должен был включиться в гонку за золото. Вы удивитесь, как много между этими историями общего.

Таблица в РПЛ, путь в Кубке и трансферы

«Спартак» в первом сезоне под руководством Деяна Станковича начал с поражения от «Оренбурга», но после этого набирал ход. В трёх из четырёх последующих встреч команда забивала по три гола. Круче других проявлял себя Манфред Угальде, который в сезоне-2024/2025 стал лучшим бомбардиром. 19 октября спартаковцы уступили «Краснодару» (0:3), но именно после этого началась победная серия, продлившаяся семь матчей. Шесть пришлись на первую часть сезона: команда одолела «Пари НН», ЦСКА, «Локомотив» (им вообще забили пять!) и тот же «Краснодар» уже во втором круге. Осеннюю часть закончили на третьем месте, в двух очках от от первой строчки. И очень не хотели уходить на перерыв – с такой-то формой.

Дальше начались привычные разговоры, что клуб наконец-то нашёл того самого тренера, который даёт не только эмоции, но и результат. Однако под его идеи требуется ещё более значительное усиление команды. Поэтому «Спартак» вышел на рынок и раскошелился почти на € 30 млн: клуб подписал Ливая Гарсию, Пабло Солари и Илью Помазуна. А эксперты искренне считали, что это те самые игроки, которые финально сформируют чемпионскую модель Станковича.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чем всё закончилось? 11 очков (на два больше, чем у ЦСКА) к аналогичному периоду. Разница лишь в том, что «Спартак» был куда ближе к третьему месту, чем сейчас ЦСКА (отставал на одно очко), и успел обыграть «Зенит» в начале весны (после тех офсайдов все поверили в чемпионство окончательно). Но зря. «Спартак» в итоге закончил четвёртым.

Параллели очевидны: ЦСКА провёл такую же сильную осень. Челестини всем нравился, команда просто летала, да ещё и с российским костяком. Да, промежуточный результат оказался похуже, чем у Станковича: у ЦСКА было 36 очков и четыре очка до лидирующего «Краснодара». Но механика взаимодействия аналогичная: если есть результат – нужны трансферы. Поэтому зимой клуб подписал Лусиано Гонду, Дмитрия Баринова, Данилу Козлова, Максима Воронова, Матеуса Рейса. Потратили меньше, чем «Спартак» за год до этого, однако эта была самая мощная кампания клуба за несколько лет. Помогли возможности обмена (Игорь Дивеев – Гонду) и истекающие контракты (Баринов). Но всё равно общественность была убеждена: теперь уж команда по-настоящему ворвётся в гонку. Такая же уверенность была и внутри клуба. Однако к середине апреля ЦСКА потерял даже теоретические шансы на чемпионство.

Ещё одно интересное сходство – в Фонбет Кубке России. «Спартак» год назад дошёл до финала Пути регионов, как и нынешний ЦСКА. Команде Станковича достался «Ростов»: по статистике красно-белые смяли соперника, однако проиграли по счёту (1:2) и отпустили дончан в Суперфинал. ЦСКА же сейчас в аналогичной ситуации, только в финале Пути регионов ждёт «Спартак». И именно команда Хуана Карседо – фаворит.

Хуан Карлос Карседо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новый контракт, конфликты, завершение истории

Любопытный сюжет разворачивался и вокруг контрактов иностранных тренеров. В «Спартаке» чуть ли не с зимы началась дискуссия о необходимости продлить контракт с Деяном Станковичем. То есть всего через полгода после того, как он начал работу. В принципе, изначальные параметры соглашения были необычными. Его подписали только на два года. И тренер зимой невербально намекал, что ему нужна уверенность в будущем и, как следствие, продление. В «Спартаке» не торопились, однако в конце мая, уже после проваленной весенней части сезона, всё-таки добавили год к контракту серба. Просто не нашли альтернативы.

Параллельно мы читали инсайды о конфликтах в команде. Например, в середине апреля, когда «Спартак» проиграл Махачкале, тренер, по данным «Чемпионата», заявил в раздевалке, что этот состав не готов бороться за титулы. И дело именно в уровне игроков. Естественно, это не могло не отразиться на отношении к Станковичу, которое впоследствии стало только хуже. В итоге Деян, хоть и начал новый сезон, проработал недолго. И уже с осени ждал увольнения – дождался его в ноябре. А долго без работы после не сидел – возглавил «Црвену Звезду».

По поводу нового контракта Челестини начали говорить в конце ноября. Месседж похожий: если нашли того самого, то какой смысл тянуть? Ведь его оригинальное соглашение также подписано на два года, а тренеру наверняка нужна уверенность в будущем. Примерно тогда начались и переговоры, руководство ЦСКА особо не скрывало, что соглашение хотят продлить. Тренеру в итоге подняли зарплату, но о продлении контракта никто так и не объявил.

Конфликты тоже есть. Правда, у Челестини – с конкретным игроком, Мойзесом. Защитник был отстранён от работы с командой, однако ситуацию на бумаге удалось разрешить. Или хотя бы сгладить, в основе бразильца пришлось ждать долго. А ещё мы понимаем: едва ли только бразилец недоволен происходящим с командой. А результаты ЦСКА погасить негатив не помогают.

Сейчас карьерная траектория Челестини в ЦСКА выглядит ещё более скоротечной, чем у Станковича. Ощущение, что только победа в Кубке России может продлить этот союз.