Дежавю из «золотого» сезона «Краснодара»! Промах Сперцяна с пенальти и суперсейв Агкацева!

«Краснодар» сделал ещё один шаг к новому чемпионскому титулу! В 27-м туре Мир РПЛ команда Мурада Мусаева одержала победу над махачкалинским «Динамо». Труднейшую, волевую.

Тренерский штаб «Краснодара» продолжает находить новые роли для Кривцова. В сегодняшнем матче Никита занял место левого полузащитника, а на правый фланг вернулся Батчи. И именно Кривцов поучаствовал в быстром голе уже на четвёртой минуте. Вот только забило его «Динамо». Здорово сыграл правый защитник махачкалинцев Аззи. Сперва алжирец выцарапал мяч у Кривцова (правда, хавбека подставил плохим пасом Оласа), а затем обыграл его же в штрафной «быков» и покатил на свободно стоявшего на ударной позиции Мастури.

Будущий участник ЧМ-2026 в составе сборной Туниса забил свой третий гол в РПЛ. И первый – с игры. Впрочем, и его, судя по всему, запишут не на Мастури, а как автогол Диего Косты. Мяч влетел в сетку ворот Агкацева, срикошетив от бразильца.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команда Вадима Евсеева в целом лучше начала встречу. «Краснодар» тяжело раскачивался. Чемпиону потребовалось около 10 минут, чтобы впервые проникнуть в штрафную Волка и нанести первый удар. Кордоба пробил через себя скорее красиво, нежели опасно. Вообще, за полтайма колумбийский форвард сделал всего три касания и лишь одно – в чужой штрафной. Настолько эффективно защищались махачкалинцы средним или низким блоком по схеме 4-4-2 и не давали хозяевам доводить мяч до Кордобы.

Тем не менее на исходе получаса «Краснодар» забил первым же ударом в створ. Батчи из правого полуфланга забросил мяч на Кордобу, соотечественник колумбийца Аларкон опять выиграл единоборство у Джона, но сбросил прямо на дежурившего на подборе Кривцова. Никита зарядил с ходу – и красиво попал!

Несмотря на хороший для себя по качеству тайм, «Динамо» едва не отдало его «Краснодару». Незадолго до перерыва команда Мурада Мусаева заработала пенальти. Хитрец Кордоба почувствовал, что Табидзе придерживает его, чтобы форвард не забрал подбор, и свалился. Судья Абросимов – кстати, из Санкт-Петербурга – указал на «точку». Год назад на финише сезона Сперцян не забил пенальти «Динамо» в Махачкале в том самом матче, который многие назвали «золотым» (из-за отбитого Агкацевым 11-метрового в концовке). Теперь история повторилась – капитан «быков» угодил в штангу.

На старте второго тайма, как и в дебюте встречи, команда Евсеева тоже была поострее, но всё, что пыталось создать «Динамо», перевесил один эпизод с участием Батчи. «Краснодар» получил голевой момент на ровном месте – после выноса от Агкацева. Джапо махнул мимо мяча, и Батчи вылетел один на один с Волком. Анголец решил перебросить вратаря, но сделал это неумело. Загубил вернейший шанс.

«Краснодар» всё сильнее раскрывался, идя за победой, и по истечении часа встречи нарвался на сумасшедшую контратаку махачкалинцев. Команда Евсеева организовала выпад «четыре в три», а Аззи пожадничал – решил всё исполнить сам. Но что сотворил Агкацев – невероятный двойной сейв! И если первый удар он в принципе должен был брать, то следующий, после добивания в упор, потащил геройски.

Не забивают чемпиону – чемпион забьёт сам. Через три минуты «Краснодар» наказал соперника за расточительность. Мастури, будучи штатным центрфорвардом, снова недоработал в обороне на своём левом фланге (как и в эпизоде с первым голом «быков») и позволил Гонсалесу выполнить кросс. А Кордоба в штрафной продавил Аларкона и вколотил мяч в сетку. Джон продолжает делать разницу.

В концовке встречи команда Евсеева попробовала устроить что-то вроде финального штурма. Переводила игру к воротам хозяев, грузила мяч в штрафную Агкацева. Однако больше «Динамо» ничем не напугало «Краснодар», а на 90+5-й минуте ещё и осталось вдесятером – Миро заработал вторую жёлтую карточку.