«Динамо» обрубило волшебную серию «Сочи»! Теперь не верите в сказку?

«Сочи» – худшая команда сезона в Мир РПЛ, но одновременно – лучшая в апреле. Ни у кого другого не было трёх побед подряд. А они – смогли. Причём в момент, когда этого никто не ждал: к 24-му туру команда входила в число худших команд в истории, а потом – победы над ЦСКА, «Ростовом» и «Крыльями». Сценарий спасения уже не казался невероятным. Тем более впереди был матч с «Динамо», которое не кажется очень стабильным, а мотивации в РПЛ особо не имеет. Оптимисты оправдывают это главной задачей на сезон – победой в Кубке. Пессимисты аккуратно критикуют Ролана Гусева и его штаб. Впрочем, всем очевидно: судить о работе будут именно по выигранному трофею. А шанс на это ещё есть.

Гусев немного удивил составом. На поле одновременно оказались Майстрович и Чавес. Для обоих это первый выход в основе после тяжёлых травм. Ещё мы увидели Глебова (нечастого гостя в весенней части), а место в воротах занял Расулов. У сочинцев всё более предсказуемо. Да и Осинькину вряд ли был смысл что-то менять.

Тем более гости могли открыть счёт уже на второй минуте. Ежов после длинной передачи добежал до конца поля и прострелил в зону 11-метрового. А там первым оказался Игнатов. Не встань на пути мяча Осипенко – быть голу. Однако чуть-чуть не повезло. Сразу после у гостей случился ещё один неплохой подход, однако классно в подкате сыграл Майстрович. Динамовцы тоже несколько раз хорошо убегали вперёд. И вообще, по первым пяти минутам казалось, что нас ждёт огненный матч с кучей голов и моментов. Тем более динамовцы вскоре подтвердили эту теорию делом.

Марсело, сделавший дубль в матче с «Крыльями», отдал ужасную передачу назад на Макарчука. Гомес подхватил мяч, спокойно выкатил на Тюкавина, тому оставалось просто попасть по воротам. С этой задачей нападающий справился.

Это явно выбило сочинцев из первоначального плана. Они явно рассчитывали забить быстрый гол сами, а не пропустить. Поэтому настроение из их игры резко ушло. Гости по-прежнему пробивались к воротам, но как только до них доходили, то не знали, что делать. Да и оборона «Динамо» выглядела надёжно и позволяла своим атакующим игрокам куражиться впереди. На 20-й минуте мог забивать Осипенко, однако Дёгтев потащил. Неплохо пробивали Бителло и Чавес, но голкипер раз за разом спасал сочинцев. В общем, по первому тайму динамовцы наиграли на пару голов. А сочинцы потухли после стартового всплеска.

В перерыве Гусев снял Майстровича. Сербский защитник пока не готов проводить на поле 90 минут. А совсем скоро интрига умерла окончательно. Нгамалё обыгрался с Бителло на фланге, получил пас обратно от пятки партнёра и эстетично перекинул Дёгтева. Просто красота.

Вскоре Осинькин сделал тройную замену в надежде оживить игру своей команды. Локально это помогло: неплохой момент был у Зиньковского, но он пробил точно в Расулова. А на 83-й минуте Васильев зарядил головой в перекладину. В принципе, на один мяч команда Осинькина наиграла. И в конце Камано мог его забить, обыграв даже вратаря. Не попал в створ.

«Сочи» остался на последнем месте, однако при этом сохранил математические шансы на спасение. Динамовцы же приблизились к «Рубину». Так что их единственная мотивация на три последних тура РПЛ – занять седьмое место.