«Челси» вышел в финал, даже убрав главного тренера. Правда, пострадали кудри Кукурельи

В воскресенье «Челси» провёл первый матч с момента увольнения Росеньора. После болезненного поражения от «Брайтона» тренер наговорил столько (в том числе наехал на своих игроков), что его пришлось уволить. Вместо него временно назначили Калума Макфарлейна. И можно было ожидать, что игроки, которым изрядно досталось, продемонстрируют реакцию в полуфинале Кубка Англии с «Лидсом».

Уже на первой минуте стало страшновато за «Челси». У команды и так серия из пяти поражений в АПЛ, а тут уже на первых секундах повреждение получил Гюсто. При этом другой правый защитник, Рис Джеймс, уже давно травмирован. К счастью для «Челси», обошлось. Гюсто похромал, но затем продолжил игру.

Так или иначе, первый по-настоящему голевой момент остался за «Лидсом». Игроки «Челси» упустили контратаку, и на 15-й минуте Ааронсон вышел один на один с вратарём. Санчес отбил ногой.

Атака «Челси» во многом строилась через Энцо Фернандеса, который играл выше обычного. По сути, на позиции Палмера (он остался в запасе), потому что ниже в центре поля располагались Кайседо и Лавиа. И именно Фернандес отдал проникающую передачу на Жоао Педро, когда тот зарядил в штангу. Хотя, будь там гол, VAR ещё проверил бы эпизод на наличие офсайда.

А вскоре «Челси» открыл счёт. Причём сделал это именно Фернандес, который сыграл как классический нападающий. Рванул в штрафную идеально по таймингу, подстроился под навес Нету и головой вколотил мяч в ворота.

А ещё до перерыва случился удивительный эпизод. Калверт-Льюин зачем-то дёрнул Кукурелью за волосы. Не сильно, но достаточно явно. Главный арбитр этого не заметил, а VAR не стал звать судью к монитору. Самое ироничное в этой истории, что две недели назад в АПЛ в такой же ситуации удалили защитника «МЮ» Лисандро Мартинеса. И тогда он чуть-чуть придержал за волосы именно Калверт-Льюина.

В начале второго тайма команды могли обменяться голами. Сначала Санчес весьма рискованно отбил удар из-за штрафной. Затем Фернандес отдал шикарный пас пяткой, и это должен был оказаться ассист, однако Жоао Педро закопался с мячом прямо перед воротами, и его накрыли.

На 58-й минуте «Лидс» упустил, возможно, свой лучший момент за весь матч. После навеса с левого фланга у Калверт-Льюина было всё, чтобы забивать головой. Но удар форварда, которому никто не мешал, пришёлся точно в руки вратарю.

«Челси» понимал, что на кону путёвка в финал Кубка Англии, и не стеснялся тянуть время. Санчес долго вводил мяч в игру, а вышедший на замену Палмер получил жёлтую за откидку мяча. Примечательно, что англичанин на 71-й минуте вышел играть на правый фланг нападения, а Фернандес остался центральным атакующим полузащитником.

Судья показывает жёлтую Боглу

Концовка матча получилась напряжённой. Даже не столько из-за опасных моментов «Лидса», сколько из-за потасовок. Судья показал семь жёлтых карточек – все во втором тайме. В компенсированное время в штрафную «Челси» пришёл даже вратарь «Лидса», однако лондонцы удержали победу. И теперь 16 мая сыграют против «Сити» в финале Кубка Англии.