«Интер» реально могут отправить в Серию В?! Разбор судейского скандалища в Италии

Плюс-минус каждые 20 лет Италию потрясает коррупционный скандал. В 1980 году в Серию В скидывали «Милан» и «Лацио», в 2006-м – «Ювентус». Теперь миланская прокуратура и конкретно Маурицио Ашьоне официально обвиняют главу Национальной судейской комиссии Джанлуку Рокки в спортивном мошенничестве и помощи «Интеру». Что вообще произошло и возможно ли повторение исхода 20-летней давности? Разбираемся.

Рокки якобы назначал угодных «Интеру» судей. Но миланцы проиграли в двух таких матчах из трёх

Да, такой вот парадокс. Агентство AGI сообщает о двух случаях помощи в прошлом сезоне. Том самом, где чемпионом вообще-то стал «Наполи», а обладателем Кубка Италии – «Болонья». И ещё одном – в позапрошлом. Плюс об инциденте уже не с участием «Интера». Загибаем пальцы.

6 января 2024 года. 19-й тур Серии А, матч «Интер» – «Верона» (2:1). Давиде Фраттези забил победный гол на 90+3-й минуте, однако перед этим Алессандро Бастони заехал локтём по лицу Ондрею Дуде. По сведениям AGI, один из ассистентов VAR специально не позвал к монитору главного судью Микаэля Фаббри.

Конкретную фамилию подозреваемого не называют. Тем не менее произошедшее связывают с деятельностью Рокки. Следователи считают, что Рокки создал систему, в которой арбитры VAR из-за угрозы понижения в рейтинге боялись принимать решения против «Интера».

20 апреля 2025 года, 33-й тур Серии А, матч «Болонья» – «Интер». Якобы незадолго до этого Рокки смотрел миланское дерби в Кубке Италии (1:1) и прямо на стадионе выбил назначение для Андреа Коломбо. В отчёте так и указано: «угоден гостевой команде, ведущей борьбу за скудетто в финале сезона».

Коломбо не помог «Интеру» добыть хотя бы ничью: в добавленное время Риккардо Орсолини пробил «ножницами» и подрезал ими чемпионские амбиции «интеристов». Идём далее.

23 апреля, ответный полуфинальный матч Кубка Италии «Милан» – «Интер». Как считает сторона обвинения, Рокки ещё во время первой игры (1:1), помимо назначения Коломбо на встречу с «Болоньей», договорился о судействе Даниэле Довери в новом дерби. Причина забавная: этот арбитр «нелюбимый» для «Интера», так что его точно не поставят на финал и прочие ближайшие матчи клуба.

Прекрасное умозаключение. Только дальновидность не сработала: в финал всё равно вышел «Милан»: 3:0 с дублем Луки Йовича приговорили «Интер». А «интеристы» следом ещё и уступили «Роме» в Серии А (0:1).

1 марта 2025 года, 27-й тур Серии А, матч «Удинезе» – «Парма» (1:0). Единственный гол хозяева забили со спорного пенальти за попадание мяча в руку. Непонятно, почему Рокки должен был помогать середняку чемпионата: тот сезон команда из Удине закончила 12-й. Возможно, как-то замешаны ставки, однако это лишь наше предположение.

Издание Il Gazzettino опубликовало видеозапись из VAR-центра. Главный судья встречи Фабио Мареска изначально не хотел назначать 11-метровый. Видеоассистент Даниэле Патерна тоже так считал и рассуждал: «Посмотрите на положение руки. Похоже, она лежит на теле». Однако следом Патерна посмотрел на кого-то за кадром, выслушал подсказку и подозвал Мареску к монитору. Решение изменилось. Как утверждается, этот кто-то – Рокки. Его экс-помощник уверен: Джанлука «быстро поднялся и несколько раз постучал по стеклу».

Прокуратура Милана вызывала Патерну свидетелем. А по ходу допроса Ашьоне усомнился в его показаниях и изменил статус видеоассистента на подозреваемого.

Даниэле Патерна и Джанлука Рокки Фото: Getty Images

В Sky Sport Italia писали, что изначально расследование стартовало с письма бывшего бокового арбитра Доменико Рокки годичной давности. Он пожаловался Ассоциации итальянских арбитров на чрезмерно строгие оценки своей работы и заявил, что просто так это не оставит. Рокку допросили, дело благополучно закрыли. Тем не менее Доменико «расшевелил улей».

Ещё досталось руководителю VAR Серий А и B Андреа Гервазони, его тоже обвиняют в мошенничестве. La Gazzetta dello Sport напомнила о матче прошлого сезона в Серии B «Салернитана» – «Модена» (1:0), в котором Гервазони прямо как Рокки повлиял на ассистента VAR.

Андреа добровольно подал в отставку. Рокки сделал то же самое, но, как он сам утверждает, временно. Новый допрос Рокки пройдёт 30 апреля.

Джанлука Рокки экс-глава Национальной судейской комиссии «В связи с сегодняшними событиями, по согласованию с Ассоциацией итальянских арбитров и ради Национальной судейской комиссии, которая должна работать в спокойной обстановке, я немедленно самоустраняюсь от должности руководителя. Это болезненное и тяжёлое, но согласованное с моей семьёй решение призвано обеспечить беспрепятственное течение судебного процесса, из которого я, уверен, выйду невиновным и ещё сильнее, чем прежде».

Адвокат Рокки Антонио Д’Авирро подтвердил: «Мой подзащитный оспаривает предъявленные ему обвинения». Пока идёт расследование, никаких наказаний не последует. Вместе с тем в La Stampa и Il Fatto Quotidiano допускают сценарий «нового Кальчополи»: если прокуратура докажет вовлечённость «Интера», клуб рискует лишиться чемпионства и Суперкубка Италии позапрошлого сезона, а заодно нарваться на снятие очков или даже получить понижение до Серии В. Но это лишь предположение итальянских журналистов.

«Интер» отмалчивался до вчерашнего вечера, однако всё же сделал заявление. А что ещё говорят в Италии?

В клубе отмалчивались до вчерашнего вечера. В СМИ это объясняли тем, что руководство «Интера» было шокировано обвинениями. И проводило (да и наверняка проводит) серию внутренних переговоров, чтобы определить положение дел. И вечером в воскресенье, перед игрой с «Торино», выступил президент клуба

Беппе Маротта президент «Интера» «Мы всё узнаём из прессы. Эти заявления нас удивляют: у нас нет судей, которые бы нам нравились или не нравились. Мы знаем, что действовали предельно честно. Это самый важный факт, который должен всех успокоить. В прошлом сезоне, и я говорю это не для того, чтобы жаловаться, были решения, принятые не в нашу пользу. Даже очевидные решения, такие как пенальти в матче «Интер» – «Рома». Обвинения во время первого матча Кубка Италии с «Миланом»? Меня они удивили, я не могу найти никаких связей. Я узнал обо всём из прессы и дал исчерпывающий ответ. Не хочу больше ничего говорить. Мы в Турине, чтобы провести матч и привезти домой заслуженное скудетто. Мы действовали предельно честно».

Министр спорта Андреа Абоди предупредил: если обвинения докажут, расплата неотвратима: «Я, как и вы, читаю подробности, которые сейчас всплывают в расследовании прокуратуры Милана. Надеюсь, что как можно скорее получу официальную информацию. Если будут установлены чьи-либо противоправные действия, последствия неминуемы».

Именно прокурор Итальянской федерации футбола Джузеппе Чине год назад отклонил жалобу Доменико Рокки на Джанлуку Рокки. За что, к слову, теперь тоже находится под следствием. Он сказал, что тогда ничего запрещённого в действиях Джанлуки Рокки не обнаружили, а если возникнут свежие доказательства – это многое изменит.

И напоследок процитируем слова президента Серии A Эцио Симонелли, который предостерёг от преждевременных выводов: «Хотел бы отметить, что, как и в любой другой ситуации, это обвинения следователей, и каждый обязан рассматривать их именно так в рамках нормальных демократических дискуссий. Поспешные суждения или выводы любого рода недопустимы, поскольку мы добросовестно ждём завершения расследования для установления истины.

Никто из нас не знает никаких подробностей дела, и наша прямая обязанность – выступать в качестве гаранта до стадии вынесения решения. В противном случае существует риск нанесения огромного репутационного ущерба системе Серии А и всему итальянскому футбольному движению из-за искажения повествования и травли в СМИ».