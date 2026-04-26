Первый трофей Станковича после «Спартака»! «Золотой» гол «Партизану» — у Эраковича!

«Црвена Звезда» – чемпион Сербии! В девятый раз подряд и в 37-й – за всю историю. Команда экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича оформила титул за четыре тура до финиша. Перед сегодняшним матчем «Црвена Звезда» опережала «Партизан» на 14 очков. Хозяев устраивала в дерби даже ничья, но они одержали крупную победу.

Напомним, Станкович был отправлен в отставку из «Спартака» в ноябре, а уже перед Новым годом вернулся в «Црвену Звезду». На зимний перерыв бессменный чемпион Сербии неожиданно ушёл только на втором месте. Красно-белые отставали от своего вечного конкурента «Партизана» на одно очко. «Црвена Звезда» попрощалась с прежним тренером Владаном Милоевичем и договорилась с Деяном о контракте до июня 2028 года.

У Станковича было много времени, чтобы исправить ситуацию. В чемпионате Сербии – 37 туров. Сперва 16 команд проводят двухкруговой турнир, а на втором этапе делятся на две восьмёрки. Топ-8 клубов борются за золото и путёвки в еврокубки (в один круг), а другая группа – за выживание. Зимой «Црвена Звезда» провела полноценную подготовку под руководством экс-тренера «Спартака» и усилила свой состав защитником «Зенита» Страхиней Эраковичем, которого арендовали с правом выкупа.

К слову, продолжала «Црвена Звезда» сражаться и ещё за два трофея. В Лиге Европы Станкович завершил с командой общий этап победой над «Мальмё» (1:0) в Швеции и ничьей с «Сельтой» (1:1) в Белграде. Однако в первом раунде плей-офф чемпион Сербии был выбит «Лиллем»: после победы во Франции со счётом 1:0 потерпел поражение дома – 0:2.

В Кубке Сербии «Црвена Звезда» под руководством Деяна прошла двух соперников – «Будучность Добановци» (4:1) из третьей по уровню лиги в 1/8 финала и «Нови Пазар» (2:0) – в четвертьфинале. Так что Станкович может завершить сезон «золотым» дублем. В полуфинале белградцев ждёт «Единство» из второго дивизиона, а в финале точно не будет выбывшего уже «Партизана».

В чемпионате «Црвена Звезда» стала выносить одного соперника за другим. Первую часть турнира завершила 10 победами подряд с общим счётом 29:5. Команда Станковича быстро обогнала забарахливший в новом году «Партизан». Уже перед стартом «чемпионской группы» было понятно, кому достанется титул. Чемпион Сербии продолжил успешную серию, обыграв поднявшуюся на второе место «Войводину» (4:1). К слову, тем самым помог «Партизану» обойти команду из Нови-Сада. После этого в «Црвене Звезде», видимо, совсем расслабились. В предыдущем туре лидер прервал победную серию – сыграл вничью с «Железничаром» (2:2) из Панчева.

Но на дерби команда Станковича, конечно, собралась. Что может быть слаще, чем взять чемпионский титул при своих болельщиках в матче с самым принципиальным соперником? Впрочем, сегодняшнюю встречу «Црвена Звезда» и «Партизан» начали очень осторожно, словно больше боялись проиграть, чем хотели выиграть. Собравшиеся на местной «Маракане» горячие белградские болельщики (как всегда, устроившие перформанс с файерами) почти четверть часа ждали первого удара по воротам. Затем хозяева максимально включились и на 18-й минуте повели.

Фанаты «Црвены Звезды» Фото: EPA/TASS

И кто забил – Эракович! После розыгрыша стандарта и прострела во вратарскую центральный защитник прибежал куда нужно, и переправил мяч в сетку. Этот факт ещё больше поразит, если узнать, что ранее Страхиня не отличался ни в «Црвене Звезде», ни в «Зените». Ради «золотого» гола стоило столько ждать. Любимчик Станковича побежал к тренеру, чтобы пережить счастливый момент вместе с Деяном.

Между прочим, за «Црвену Звезду», помимо Эраковича, выступает другой экс-защитник «Зенита» Родригао, а также бывший железнодорожник Наир Тикнизян. Однако бразилец не был включён в заявку на дерби с «Партизаном». В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей в чемпионате Сербии. В основу попал 15 раз, четыре раза вышел на замену, а ещё в 10 играх оставался на скамейке.

У Тикнизяна 23 встречи в чемпионате Сербии, в стартовом составе – 17. Наир шесть раз вышел на замену и ещё в шести играх просидел на скамейке все 90 минут. Впрочем, в Лиге Европы армянский легионер всегда был основным. Станкович очень лестно отзывался о Тикнизяне. Тем не менее не поставил его в старт на дерби с «Партизаном».

«Будет ли это дерби самым простым из тех, в которых я участвовал? У нас есть преимущество в очках, мы играем дома, но… я не хочу, чтобы мы на этом попались. Хочу, чтобы мы показали ДНК «Црвены Звезды». В последние полтора месяца я немного чаще терял самообладание, чем в первые два с половиной, когда мы переломили ситуацию в свою пользу. Парни пашут как звери, однако в какой-то момент кто-то из них устаёт, теряет концентрацию и говорит: «Ну, пусть кто-нибудь другой получит мяч». Это нормально. Я верю в них и в то, что они преданы мне», – говорил накануне матча Станкович.

Но вернёмся к событиям встречи «Црвены Звезды» с «Партизаном». Хозяева уверенно контролировали игру и защищали преимущество после гола Эраковича. В середине второго тайма команда Станковича сделала счёт 2:0. Адам Авдич забил с подбора после быстрой атаки и неудачного выноса защитника гостей. Исход дерби уже не вызывал сомнений. Только Деян никак не успокаивался. Как и во время своей работы в России, легко завёлся из-за какого-то судейского решения и повёл себя агрессивно – получил заслуженную жёлтую карточку. А в концовке кореец Сол Юн Ву превратил победу «Црвены Звезды» в крупную.

Деян Станкович и Страхиня Эракович Фото: EPA/TASS

Для Станковича это четвёртое золото как для тренера «Црвены Звезды». Три предыдущих, а также два Кубка страны он выиграл в период с 2020 по 2022 год. Причём один из сезонов команда с Деяном прошла без поражений (35 побед в 38 турах) – выдающийся результат даже для топ-клуба Сербии.