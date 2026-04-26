«Зенит» сделал всё за 11 минут

«Зенит» проводил свою встречу уже после «Краснодара». Несмотря на старания Махачкалы, отобрать очки у лидера чемпионата они всё же не смогли. Так что отрыв в онлайн-таблице вырос до четырёх очков. Следовательно, петербуржцам ничего не оставалось, кроме как побеждать непростого соперника, который в первом круге оставил их без очков. Тогда Станислав Черчесов только возглавил «Ахмат» и в первом же матче победил 1:0. О том, в каких встречах зенитовцы недобрали очков, мы ещё поговорим, если чемпионство снова пройдёт мимо. Пока концентрация была на другом.

Сергей Семак в этом матче не мог рассчитывать на Глушенкова, который пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. А ряд игроков «подвис» на карточках перед встречей с ЦСКА. Это Джон Джон, Дркушич, Барриос, Соболев и Вендел. Последние трое оказались в основе. А в полузащите Глушенкова заменил 18-летний Кондаков. Черчесов же не мог рассчитывать на дисквалифицированного Ндонга. В остальном состав был скорее предсказуемым.

Первый опасный момент возник как раз у гостей. Садулаев хорошо крутил с углового, но спас Адамов. А чуть ли не первая осознанная атака петербуржцев привела к голу. Караваев по высокой дуге забросил в штрафную, где оказался Дивеев. Защитник скинул головой на Соболева, а тот пробил мимо Ульянова, который вылетел из ворот.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал»

Второй мяч пришёл уже через три минуты. На 11-й. Затяжная атака привела к тому, что мяч оказался у Сантоса, тот отдал на фланг Кондакову, а он уже увидел включение Педро. Бразилец с фланга отпасовал в центр, где Луис Энрике опередил всех, в том числе голкипера.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал»

Ошеломляющее начало для грозненцев. Однако и это было ещё не всё. На 19-й минуте на газон рухнул вратарь гостей Ульянов. Попытался подняться, но быстро осознал, что бессмысленно, и попросил замену. Шелия не попал в заявку из-за травмы, поэтому на поле появился 19-летний Яхья Магомедов.

После этого игра успокоилась. Это легко объяснить: зенитовцы имели комфортное преимущество и не собирались форсировать события. И словно играли в большинстве. Соперник пытался периодически выбегать в атаки, однако ничего опасного не создавал. Попытки прорывов от Садулаева и Мелкадзе не работали. Однако в самом конце тайма грозненцы всё-таки забили. Мяч долетел до Сидорова, который оказался один перед вратарём. Проблема лишь в метровом офсайде.

Второй тайм, казалось, был нужен только для того, чтобы хозяева сберегли от дисквалификаций тех, кто рисковал их заработать. Однако темп настолько упал, а игра при этом находилась под контролем петербуржцев, что особой необходимости делать замены не было. Соболев и Вендел ушли с поля только на 73-й минуте. К тому моменту зенитовцы создали ещё пару шансов – например, мог забивать Энрике, но не попал в створ.

Грозненцы тоже несколько раз выбирались в атаку, за это отвечал вышедший на замену Кенжебек. Под конец забрали мяч. Однако серьёзных моментов так и не создали. «Зенит» победил и приблизился к «Краснодару» на расстояние одного очка. «Ахмат» же остался на девятом месте, где, вероятно, и завершит сезон.