Тедеско разгромлен в игре за золото! Какое же глупое удаление Эдерсона с «Галатасараем»

Встреча «Галатасарай» — «Фенербахче» представляла интерес не только потому, что это одно из самых жарких дерби в мире. Расклад был таким, что одни пытались прикончить чемпионскую интригу, а другие — закрутить всё до предела.

Перед матчем «Галатасарай» возглавлял таблицу, опережая «Фенербахче» на четыре очка. Каждой команде оставалось провести по четыре встречи с учётом дерби. В случае поражения команда Доменико Тедеско отпустила бы «Галатасарай» на семь очков: за три тура до конца такое отставание отыграть в теории можно, но почти нереально. А вот в случае победы «Фенера» чемпионская гонка возобновилась бы.

То, что матч будет огненным в плане эмоций, стало понятно уже на первых минутах. Джейден Остерволде легонько воткнулся в голкипера Угурджана Чакыра, а тот проверил спиной на прочность штангу собственных ворот. После этого сразу четыре футболиста «Галатасарая» набросились на соперника. Правда, Остерволде быстро самоустранился. Поднял руки вверх — мол, я здесь ни при чём. По итогам стыки арбитр Ясин Коль раздал жёлтые карточки и Чакыру, и Остерволде.

Через несколько минут судья снова оказался в центре внимания — на этот раз он назначил пенальти в пользу «Фенербахче». Сидики Шериф просочился мимо двух защитников и оказался на газоне в штрафной площади «Галатасарая». Давинсон Санчес с невозмутимым выражением лица (такому позавидовали бы игроки в покер) показал пальцем, что попал в мяч. А что показали повторы? Никакой игры в мяч и близко не было — Санчес срубил Шерифа.

Андерсон Талиска не справился с нервами. Кипящая чаша стадиона «Галатасарая» надавила на соперника, и тот не реализовал пенальти. Чакыр угадал направление удара, но до мяча не добрался. Этого и не требовалось, ведь Талиска просто не попал в створ. Интересно, как завершилась бы игра, реализуй Андерсон пенальти на 11-й минуте? Никогда не узнаем.

А вот когда Лерой Зане упал в штрафной площади «Фенербахче», судья не назначил пенальти. Его окружила половина состава «Галатасарая» — требовали объясниться. На повторе видно, что Зане рухнул после контакта в ногах с Доржелесом Нене. Видимо, судьи посчитали, что этого оказалось недостаточно для назначения пенальти. Арчи Браун и Эдерсон поговорили с арбитром на повышенных тонах — оба игрока «Фенера» схватили по жёлтой карточке.

Чуть позже Виктор Осимхен катался по газону после единоборства с Остерволде, претендуя на… пенальти, конечно. Защитник «Фенербахче» сыграл сначала в ногу нигерийцу, а потом — в мяч. Снова нет, судья показал, что нужно продолжать игру. Осимхен от досады чуть не заплакал. Оставим эти моменты для экспертов в области судейства.

Потому что уже спустя полминуты Осимхен праздновал гол. Всё началось с вброса аута к воротам «Фенербахче». Марио Лемина плечом скинул на Виктора, тот обработал мяч лбом, а потом коленом проткнул его в сетку. Очень вовремя вернулся в стартовый состав! До этого Осимхен пропустил четыре матча из-за травмы, после чего отыграл 13 минут в кубковой встрече.

В добавленное к первому тайму время (судья накинул шесть минут) «Галатасараю» откровенно повезло. Здесь было красиво всё — и пас пяткой Нене, и удар Талиски внешней стороной стопы. Бразильцу не хватило немного точности — мяч скользнул по штанге и ушёл за линию ворот. Это явно был не день Талиски.

На старте второй половины «Галатасарай» дважды отправил мяч в ворота соперника, но сделал это не по правилам. И Осимхен, и Лукас Торрейра находились в офсайде. Во втором случае стадион даже отпраздновал гол, однако главному судье подсказали видеопомощники, что взятие ворот следует отменить.

А потом гостей подставил Эдерсон. Всё началось с того, что Юнус Акгюн заработал пенальти — судья посчитал, что инициатором падения выступил Остерволде. Когда проверка была завершена, арбитр попросил Эдерсона встать на линию ворот. Бразилец долго противился этому и, видимо, решил испытать на прочность нервную систему Коля. Терпение судьи лопнуло быстро: он достал жёлтую карточку — она стала второй для голкипера. Глупейшее удаление.

Эдерсон напоследок наговорил что-то судье, и вратаря выталкивал с поля свой же игрок — Керем Актюркоглу. Вышедший на замену запасной голкипер Мерт Гюнок не выручил. Он прыгнул в один угол, а Барыш Алпер Йылмаз пробил в противоположном направлении. «Фенер» устроился на 0:2 и остался вдесятером — Тедеско можно было только посочувствовать.

В концовке Гюнок столкнулся со своим же игроком (Брауном) и выронил мяч, чем и воспользовался Торрейра. Это был разгром! Шериф мог отыграть один мяч в добавленное время, но пробил выше ворот. Теперь «Галатасарай» опережает «Фенербахче» на семь очков за три тура до финиша. Кажется, уже можно поздравлять команду Окана Бурука с чемпионством.