«Ротор», «Факел», «Урал», «Родина» или кто-то ещё? Кого из Первой лиги ждёте в РПЛ?

Совсем скоро мы узнаем, какие клубы покинут МИР РПЛ по итогам нынешнего сезона. Почти наверняка одной из таких команд будет «Сочи». В Лигу PARI точно упадёт как минимум ещё один клуб, а может, и три. Во втором по статусу дивизионе своя рубка — четыре команды бьются за две прямые путёвки в РПЛ. Кого бы вы хотели видеть в высшей лиге? Мы составили список из числа лидеров Первой лиги, но, возможно, вы проголосуете за другой вариант.
«Ротор»
В 2020 году волгоградский клуб вернулся в РПЛ, но задержался там всего на сезон. Далее команду со стадионом уровня чемпионата мира серьёзно поболтало. К примеру, она провела три года в третьем по силе дивизионе российского футбола. По итогам сезона-2023/2024 «Ротор» вернулся в Первую лигу, а теперь реально претендует на новое повышение в классе.
В этот сезон волгоградский клуб зашёл с Денисом Бояринцевым, однако тот покинул свой пост в ноябре 2025 года. На смену одному бывшему спартаковцу пришёл другой — должность главного тренера занял Дмитрий Парфёнов. При нём «Ротор» усилился зимой и значительно прокачал результаты весной — ни одного поражения в 10 матчах (22 очка из 30 возможных). Как итог — место в зоне переходных встреч. Попасть в топ-2 почти нереально, но команде по силам сохранить четвёртую строчку.
Впереди у «Ротора» — матчи с «Арсеналом» (в гостях), «Уфой» (на выезде) и «Чайкой» (дома). Команда с юга России находится в зоне вылета, уфимцы – рядом с ней, а тульский клуб — на 12-м месте. Илья Сафронов оформил семь голов — лучший результат в составе волгоградского клуба. Атакующему футболисту 27 лет, однако он ещё ни разу не играл на уровне РПЛ. Во время зимнего перерыва состав «Ротора» пополнил опытный (30 лет) полузащитник Александр Трошечкин. Он, в отличие от Сафронова, провёл в РПЛ 131 матч («Ростов», «Тосно», «Химки», «Ахмат», «Пари НН»).
«Факел»
В 2022 году воронежский клуб спустя длительное время вернулся в элитный дивизион российского футбола. «Факел» задержался там на три сезона, после чего снова оказался в «Лучшей лиге мира». И пока находится ближе всех к тому, чтобы заскочить в РПЛ. «Факел» вошёл в сезон с Игорем Шалимовым, но в начале октября его сменил Олег Василенко. Пока всё хорошо — первое место, матч с «Торпедо» в запасе. И это при том, что «Факел» забил всего 37 мячей — в первой восьмёрке хуже результат только у «Енисея» (36).
До конца сезона «Факел» ждут гостевые встречи с «Торпедо» и ульяновской «Волгой». А дома команда Василенко зарубится с «Енисеем» и «СКА-Хабаровск». Три соперника из четырёх располагаются во второй половине таблицы, и только «Енисей» находится в топ-6. Белайди Пуси — лучший бомбардир «Факела» в этом сезоне (15 голов). Он забил больше трети всех мячей воронежского клуба в турнире.
С капитанской повязкой выходит Равиль Нетфуллин, который ранее играл за «Химки» и «Торпедо». А защитник Игорь Юрганов входит в топ-3 по количеству игрового времени. В своё время он отбегал 91 матч в РПЛ (выступал там за «Тамбов», «Сочи» и «Факел»). Если воронежский клуб вернётся в элитный дивизион, то у команды точно не будет проблем с посещаемостью. Ещё свежа в памяти прекрасная атмосфера на стадионе «Факела» в РПЛ.
«Урал»
Клуб из Екатеринбурга покинул РПЛ по итогам сезона-2023/2024. К слову, там он играл с 2013 года. В прошлом сезоне «Урал» попал в переходные встречи, но там уступил «Ахмату» (2:1 и 0:2). Второй мяч в грозном уральская команда пропустила уже в компенсированное время. Да и вопросы к судейству в том противостоянии тоже были. Этот сезон — новая попытка вернуться в РПЛ.
«Урал», как и «Факел», сменил тренера. Мирослав Ромащенко доработал до зимнего перерыва, а потом его место занял Василий Березуцкий. Команда тяжеловато стартовала при новом тренере, однако впоследствии одержала четыре победы в пяти предыдущих турах. На этом отрезке «Урал» пропустил всего один мяч. Екатеринбуржцы находятся на третьем месте, но до второй строчки — всего одно очко.
Что там с календарем? Три матча, два из них — дома. «Урал» встретится с «Шинником» и «КАМАЗом» на своём стадионе, а игра с «Черноморцем» состоится на выезде. Клуб из Новороссийска бьётся за выживание, а команда из Набережных Челнов располагается в первой половине таблицы. Роман Акбашев и Мартин Секулич забили по семь мячей — лучшие бомбардиры «Урала» в сезоне. За команду выступают футболисты, которых мы помним по игре за неё в РПЛ – это Силвие Бегич, Илья Ишков, Фаниль Сунгатулин, Юрий Железнов. Место в воротах занимает бывший спартаковец Александр Селихов.
«Родина»
Столичная команда никогда ранее не играла в РПЛ. Наиболее реальный шанс у «Родины» был летом 2023 года — тогда она билась в стыковых матчах с «Пари НН». Московский клуб не справился с соперником дома (0:3) и едва не отыграл внушительную фору в Нижнем Новгороде (2:0). Тогда с «Родиной» работал Дмитрий Парфёнов, а теперь её тренирует испанец Хуан Диас. Любопытно, что с 2018 по 2023 год он находился в структуре «Севильи».
«Родина» прилично заиграла под руководством иностранца и выдала серию из 18 матчей без поражений в Первой лиге. Несколько дней назад её прервал «Ротор» — ещё один претендент на повышение в классе. Московскую команду ждут гостевые матчи с «Черноморцем» (бьётся за выживание) и тульским «Арсеналом» (12-е место в таблице). Также «Родина» встретится в домашнем матче с «Челябинском» (10-е место). Пока она занимает второе место, однако «Урал» отстаёт всего на одно очко.
Артём Максименко (14 голов) и Иван Тимошенко (8) — лучшие снайперы столичной команды в этом сезоне. Первый провёл всего 246 минут на уровне РПЛ (в форме «Урала»), а второй — 424 минуты (представлял «Акрон»). Кстати, в составе «Родины» есть вратарь Сергей Волков и атакующий полузащитник Солтмурад Бакаев. Ранее они тоже выступали за «Акрон». Кстати, права на голкипера по-прежнему принадлежат клубу из Тольятти. А ещё в составе «Родины» хорошо смотрится перуанец Йорди Рейна — он перешёл в команду летом 2025-го и забил шесть мячей.
«Спартак» Кострома
В первом круге клуб из Костромы впечатлил серией без поражений, которая растянулась на 13 матчей. После 13-го тура «Спартак» возглавлял таблицу, а затем пропустил вперёд «Факел». Далее последовали не самые приятные результаты, и команда покинула топ-2. За три тура до финиша «Спартак» оказался на пятом месте.
Правда, есть одно но. Даже если клуб из Костромы заскочит в топ-4, то вряд ли получит лицензию для выступления в РПЛ. У клуба пока нет своего стадиона нужного уровня, хотя строительство идёт полным ходом. Впрочем, сдача арены в эксплуатацию в короткие сроки невозможна.
Амур Калмыков возглавляет список лучших бомбардиров Первой лиги. А за «Спартак» экс-нападающий «Торпедо», «Родины» и тульского «Арсенала» отличился семь раз. Впереди у команды из Костромы — два гостевых матча – с «КАМАЗом» (шестое место) и «Соколом» (худший клуб турнира). В заключительном туре «Спартак» встретится дома с «Уфой», которая находится рядом с зоной вылета.
«КАМАЗ»
Давайте честно: шансов увидеть «КАМАЗ» в РПЛ в новом сезоне почти нет. И тут две причины. Первая — команда отстаёт от топ-4 на шесть очков за три тура до финиша. Вторая — в марте стало известно (информация от Metaratings), что «КАМАЗ» даже не отправлял заявку на получение лицензии для участия в РПЛ по финансовым причинам. Но всё это не мешает хотеть видеть команду в числе участников элитного дивизиона.
«КАМАЗ» тренирует Антон Хазов, который играл за московское «Динамо» и «Шинник». А ещё входил в штаб «Пари НН». Несколько раз исполнял обязанности главного тренера нижегородского клуба. Возглавил «КАМАЗ» после ухода Ильдара Ахметзянова в «Оренбург». Давид Караев наколотил уже 12 голов, а Руслан Апеков — девять. Первый поиграл за «Торпедо» в РПЛ, а второй — продукт академии «Краснодара».
Два следующих матча — непростое испытание для команды из Набережных Челнов. Сначала она встретится со «Спартаком» из Костромы, а потом съездит в гости к «Уралу». Оба соперника входят в группу лидеров. В заключительном туре «КАМАЗ» проверит «Сокол», который замыкает таблицу.
Другой клуб
Сразу обозначим, что такой вариант больше похож на чудо. Но в Первой лиге были примеры, когда команды неожиданным образом попадали в элитный дивизион. Помните, как «Краснодар» оказался в РПЛ в 2011 году? «Сатурн» добровольно вышел из числа участников высшего дивизиона, а «Нижний Новгород» и «КАМАЗ» отказались от повышения в классе по финансовым причинам. В итоге «Краснодар» попал в РПЛ с пятого места в Первой лиге.
Возможно, вы хотите видеть в высшем дивизионе не клубы, что находятся в топ-6 в Первой лиге, а кого-то другого. Вариантов хватает — от «Енисея» и «Шинника» до «Торпедо» и хабаровского СКА. Вы за кого? «Торпедо» и тульский «Арсенал» не так давно играли в РПЛ. Первых сейчас тренирует Олег Кононов, вторых — Дмитрий Гунько. А с «Енисеем» работает опытный Сергей Ташуев.