«Ротор», «Факел», «Урал», «Родина» или кто-то ещё? Кого из Первой лиги ждёте в РПЛ?

«Ротор»

В 2020 году волгоградский клуб вернулся в РПЛ, но задержался там всего на сезон. Далее команду со стадионом уровня чемпионата мира серьёзно поболтало. К примеру, она провела три года в третьем по силе дивизионе российского футбола. По итогам сезона-2023/2024 «Ротор» вернулся в Первую лигу, а теперь реально претендует на новое повышение в классе.

В этот сезон волгоградский клуб зашёл с Денисом Бояринцевым, однако тот покинул свой пост в ноябре 2025 года. На смену одному бывшему спартаковцу пришёл другой — должность главного тренера занял Дмитрий Парфёнов. При нём «Ротор» усилился зимой и значительно прокачал результаты весной — ни одного поражения в 10 матчах (22 очка из 30 возможных). Как итог — место в зоне переходных встреч. Попасть в топ-2 почти нереально, но команде по силам сохранить четвёртую строчку.

Впереди у «Ротора» — матчи с «Арсеналом» (в гостях), «Уфой» (на выезде) и «Чайкой» (дома). Команда с юга России находится в зоне вылета, уфимцы – рядом с ней, а тульский клуб — на 12-м месте. Илья Сафронов оформил семь голов — лучший результат в составе волгоградского клуба. Атакующему футболисту 27 лет, однако он ещё ни разу не играл на уровне РПЛ. Во время зимнего перерыва состав «Ротора» пополнил опытный (30 лет) полузащитник Александр Трошечкин. Он, в отличие от Сафронова, провёл в РПЛ 131 матч («Ростов», «Тосно», «Химки», «Ахмат», «Пари НН»).