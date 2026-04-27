Милан — Ювентус — 0:0, обзор матча Серии А, чемпионат Италии по футболу, статистика, 26 апреля 2026

«Милан» и «Ювентус» устроили пиршество футбола. Ну, почти
Григорий Телингатер
Отчёт «Милан» — «Ювентус» — 0:0
0:0. Лучше бы я ещё раз посмотрел «Ростов» — «Оренбург».

«Милан» против «Ювентуса» – главная вывеска выходных в Италии. Да и, пожалуй, в топ-лигах Европы. Для одних это возможность дотянуться до второго места, а для других – до третьего. А ключевое – значительно повысить свои шансы на место в топ-4. Всё-таки «Комо» и «Рома» в этом туре выиграли и поджимают в таблице.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин

На самом деле, это был тот случай, когда матч можно было включать примерно с 30-й минуты (если вообще включать). До этого мало что происходило. Ладно, было два эпизода, в которых Локателли мог получить жёлтую. Странно, что судья простил во втором случае, когда игрок «Ювентуса» коленом срубил Рабьо. Правда, потом за менее опасный фол арбитр показал жёлтую Камбьязо.

Фол Локателли

Фото: Кадр из трансляции

На 35-й минуте случился первый по-настоящему голевой момент. Рабьо славно приложился с линии штрафной, но удар пришёлся точно во вратаря «Ювентуса» Ди Григорио. А буквально через минуту Кефрен Тюрам открыл счёт. Правда, вскоре VAR отменил гол из-за офсайда.

И в отменённом голе, и в других эпизодах остроту у ворот «Милана» создавал Консейсау. Он много брал игру на себя в отсутствие главной звезды «Ювентуса» Йылдыза – турок пока не готов играть всю встречу и остался на скамейке. Тяжелее всего в матче пришлось Бартезаги. В конце тайма Консейсау обошёл его словно стоячего и пробил с острого угла в грудь Меньяну. А на 45+1-й минуте португалец бил из отличной позиции в штрафной – получилось между ног тому же Бартезаги, однако достаточно удобно для Меньяна, чтобы справиться с ударом.

Консейсау и Бартезаги

Фото: Juventus FC via Getty Images

Второй тайм начался с очередного удара Консейсау в створ, но всё это были, скорее, полумоменты. А у «Милана» на 50-й минуте был действительно убойный шанс. Лучший во встрече. Контратака хозяев закончилась тем, что Леау скатил под удар Салемакерсу. Бельгиец мощно зарядил в самую крестовину, от которой мяч отлетел аж к дальнему углу штрафной.

Удар Салемакерса

Фото: Кадр из трансляции

Если в первом тайме «Ювентус» выглядел активнее, то после перерыва больше атаковали уже хозяева. В том числе из опасной позиции Фофана пробил выше ворот. Правда, в середине второго тайма гости всё-таки выравняли игру, но на 76-й минуте её пришлось прервать почти на пять минут.

Локателли и Модрич так сильно столкнулись головами, что у хорвата появился большой синяк у глаза и потребовалась вынужденная замена. В эту же паузу на поле вышел Йылдыз. А затем и Влахович, у которого 11 минут в Серии А в 2026-м году.

Лука Модрич

Фото: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

Только вот забить в результате не удалось никому. Вполне ожидаемо для матча, где играет команда Аллегри. А «Ювентус» теперь опережает на три очка «Комо» и «Рому».

«Челси» вышел в финал, даже убрав главного тренера. Правда, пострадали кудри Кукурельи
