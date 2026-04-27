Камбэк года «Баварии», успех «Тоттенхэма», «Сити» в шаге от трофея. Главное в еврофутболе

В АПЛ сумасшедшая интрига в борьбе за выживание — заруба «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» будет легендарной, команды последние матчи заканчивают с одинаковым результатом. В Испании опять критикуют Винисиуса за пижонство. «Ланс» во Франции совершил мощный камбэк, но всё равно сильно отпустил «ПСЖ». Фёдор Чалов взялся за операцию по спасению «Кайсериспора» от вылета, а в Турции и Сербии сыграли главные команды страны.

Англия: «Арсенал» вновь первый (но у «Сити» матч в запасе), «Тоттенхэм» выиграл в АПЛ впервые в 2026-м, определились финалисты Кубка

«Ноттингем Форест» хоть и идёт на 16-м месте, но теоретически ещё может вылететь в Чемпионшип. Игроки это знали и устроили «Сандерленду» ад на его домашнем стадионе: накидали четыре мяча ещё в первом тайме и дополнительно внесли пятый в компенсированное – 5:0. И это в ворота команды, которая не проигрывала дома до 25-го тура! Ещё из неожиданностей – «Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» и опустилась на пятое место (0:1).

Ну а «Тоттенхэм» одержал первую победу в АПЛ в 2026 году! Жоау Пальинья забил с передачи Ришарлисона на 82-й минуте и принёс тяжелейшие три очка лондонцам — «Вулвз» по игре (очень скучной и без особых моментов) выглядели ничуть не хуже. Более того, могли сравнять счёт на последних минутах, но Кински потащил удар в девятку со штрафного. За ошибки в ЛЧ чех отмазался! Дальше «Тоттенхэму» будет ещё тяжелее: травмы получили Соланке (хотя Де Дзерби заявил, что там не должно быть серьёзных проблем), Биссума и Симонс. Хави и вовсе рискует пропустить ЧМ, у него проблемы с коленом.

В параллельном матче «Вест Хэм» сохранил отрыв от «Тоттенхэма», обыграв «Эвертон». Там была безумная развязка: «Эвертон» сравнял счёт на 88-й минуте, но лондонцы выжали из себя результативную атаку на 90+2-й. Боуэн откликнулся на подачу с фланга и головой скинул на Уилсона. Каллум остался вообще без опеки и добил мяч в сетку. А «Тоттенхэм» продержался вне зоны вылета чуть больше 15 минут. Но между лондонскими клубами два очка, развязка будет горячей.

«Ливерпуль» лишился математических шансов на победу в АПЛ, но поднялся в топ-4 после поражения «Астон Виллы». Раззабивались летние новички клуба: Исак прервал дальний выстрел Мак Аллистера и ударом от газона положил в дальний угол, а Вирц отметился в концовке после вброса мяча из аута. Третий гол записан на легенду Робертсона — возможно, это его последний мяч за мерсисайдцев. «Пэлас» же закатил скандальный гол — гости воспользовались травмой вратаря Фредди Вудмана и забили дальним ударом. Голкипер избежал повреждения, в отличие от Мо Салаха — есть риск, что египтянин больше не сыграет в этом сезоне.

«Арсенал» вновь обошёлся без аттракциона — одержал тяжёлую победу в матче с «Ньюкаслом». Победный мяч хозяева выдумали уже на девятой минуте: разыграли угловой, донесли мяч до Эзе, а тот из-за штрафной вколотил в девятку. В целом после этого матч можно было и выключать. Лондонцы снова на первом месте и ожидаемо побили рекорд АПЛ по количеству голов с угловых — их набралось 17 штук.

Внезапно тяжёлая победа «Сити» в полуфинале Кубка Англии. «Саутгемптон» открыл счёт и сделал это на 79-й минуте — Финн Азаз с разворота пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. На Гвардиоле просто не было лица в этот момент. Однако гостям хватило восьми минут для камбэка: Доку помог рикошет, а потом Жереми отдал голевой пас на Нико Гонсалеса, который забил волшебным ударом с 25 метров.

«Челси» избавился от Росеньора и сразу же вышел в финал Кубка – как вам такое, хейтеры Эгбали? Лондонцы победили при равной игре, победный мяч оформил Энцо Фернандес (кстати, это первый гол «Челси» за четыре матча). Нету направил мяч в штрафную с фланга, аргентинец вбежал вторым темпом и сильным ударом пробил кипера «Лидса».

Испания: «Барселона» в шаге от титула, а «Атлетико» ещё может стать третьим

«Валенсия» обыграла «Жирону» (2:1). «Реал Сосьедад» опять ввязался в огненную перестрелку: сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). «Севилья» всё ещё тонет – слила «Осасуне» (1:2). А вот «Вильярреал» обыграл «Сельту» (2:1) и опережает «Атлетико» на пять очков.

«Реал» может прощаться с шансами на титул и с Арбелоа-тренером. На 17-й минуте Винисиус открыл счёт, добив мяч после удара Вальверде. Во втором тайме отличился и Мбаппе: Александер-Арнольд вырезал прекрасный навес на француза, а тот забил «ножницами». Но из офсайда. На 87-й Винисиус мог оформить дубль, однако вместо плотного удара с близкого расстояния бразилец направил мяч в створ лёгким тычком. Вратарь, конечно же, среагировал. А через несколько минут Бельерин наказал за вальяжность: сравнял счёт ударом в ближний угол.

«Барселона» осталась без Ямаля, но всё равно набрала три очка. Сначала Фермин Лопес подработал обостряющую передачу от Педри из глубины и открыл счёт, а чуть позже Рашфорд забил в контратаке. «Хетафе», как всегда, запомнился только фолами и карточками, у Жоана Гарсии практически не было работы. Теперь каталонцы опережают «Реал» на 11 очков — могут забрать титул уже в следующем туре. И получить трофей в «класико»!

«Атлетико» подошёл к игре с ужасной серией — четыре поражения подряд в Ла Лиге. Баски были идеальным вариантом, чтобы забыть обо всех неудачах, однако первый тайм завершился в пользу «Атлетика». Симеоне, видимо, настучал футболистам по голове в раздевалке, и к 54-й минуте мадридцы уже вели 2:1. Гости забили и во втором тайме, на 90+7-й минуте, но к тому моменту Сёрлот уже оформил дубль. Симеоне подходит ко встрече с «Арсеналом» в шикарном настроении.

Италия: «Интер» упустил 2:0 на фоне скандала, «Наполи» забил четыре, а «Милан» скучно сыграл с «Ювентусом»

«Рома» обыграла «Болонью» в гостях благодаря связке Мален – Эль-Айнауи, оба оформили по 1+1 и оставили римлян в борьбе за ЛЧ (2:0). «Комо» переиграл «Дженоа» (2:0) и сохранил за собой пятое место в таблице.

Маэстро Конте оправился после унижения от «Лацио» и уничтожил «Кремонезе». Больше всех сиял Де Брёйне: у него гол и первый (!) ассист в Серии А. Хотя главным диспетчером «Наполи» в этой игре стал Ваня Милинкович-Савич: вратарь вбросил мяч Сантосу, тот пробежал через всё поле и забил. Для серба это также первый голевой пас в Серии А. Традиционно голом отметился и Мактоминей — шотландец мог вообще оформить дубль, но не реализовал пенальти.

«Интер» приехал в Турин на фоне судейского скандала и слухов об отправке в Серию B. Димарко повторил рекорд Серии А по количеству ассистов за сезон – 16 передач! Но даже этот подвиг не принёс «Интеру» победу.

«Торино» за девять минут отыгрался с 0:2, решающий мяч забил Влашич с пенальти. Правда, вряд ли миланцы сильно расстроились – они могут стать чемпионами уже в следующем туре, в домашнем матче с «Пармой».

Острейший итальянский матч с нулём голов. Тюрам из «Ювентуса», правда, попытался исправить уныние – Консейсау накрутил двух защитников «Милана» у штрафной и ассистировал на Кефрена в первом тайме. Увы, офсайд. На этом в целом всё – футболисты били издали, получали карточки и будто заранее договорились о ничьей.

Германия: «Бавария» выдала камбэк сезона, а борьба за попадание в ЛЧ продолжается

Мари-Луизе Эта всё ещё не может победить в Бундеслиге. Хотя здесь ожиданий и так было минимум: «РБ Лейпциг» в хорошей форме и почти гарантировал себе место в ЛЧ. Гостям не повезло и с травмами: на 31-й минуте пришлось заменить вратаря Рённова, вместо него вышел Карл Клаус. С Карлом пропустили всего один мяч, а сейвов он сделал в два раза больше. Плюс «Унион» выжал из себя гол с углового, однако шансов на спасение уже не было.

Мяч Ромуло, который принёс коллективу из Лейпцига три очка:

Главное событие – игра чемпионов. Ужасный первый тайм от «Баварии»: на перерыв гости ушли, проигрывая 0:3. Во второй половине Компани выпустил несколько игроков основы (Кейна, Олисе, Та), и те помогли добыть победу! Сначала Джексон откликнулся на навес Лаймера, потом забил Олисе. На 80-й минуте счёт сравнял Мусиала (тоже вышедший на замену), а на 83-й победный занёс Кейн! Как такое остановить?!

Кстати, у «Баварии» теперь 113 мячей в чемпионате — можно замахнуться на вечный рекорд по количеству голов за сезон в топ-лигах. Он принадлежит итальянскому «Торино», забившему 125 мячей в сезоне-1947/1948.

Гол Кейна, который перевернул ход встречи и принёс мюнхенцам победу в матче:

Права на трансляции Бундеслиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В Бундеслиге разгораются страсти в борьбе за места в Лиге чемпионов. «Байер» отскочил в матче с «Кёльном» и забрал три очка благодаря дублю Патрика Шика. «Хоффенхайм» не без труда, но разделался с раненым «Гамбургом» (у него пять матчей подряд без побед). А вот другой претендент на ЛЧ «Штутгарт» очки потерял – сыграл вничью с «Вердером». Причем бременцы в случае победы могли гарантировать себе прописку в Бундеслиге, но не вышло. Сейчас у «Штутгарта» и «Хоффенхайма» по 57 очков, у «Байера» – 55.

Дортмунду же вся эта грызня за ЛЧ неинтересна: команда уже гарантированно сыграет в турнире. Помогло уничтожение «Фрайбурга». «Боруссия» наказывала соперника точнейшими навесами и вонзила четыре мяча. Гости во втором тайме могли забить два-три мяча, но Кобель мощнейше тащил.

Победный гол Байера:

Права на трансляции Бундеслиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Франция: у «ПСЖ» нашёлся свой Бускетс, «Монако» упустил победу

У «Лиона» третья победа подряд — «ткачи» обыграли «Осер» (3:2). Если продолжат в этом духе – сыграет в ЛЧ! У «Страсбурга» тоже жара – гости вырвали три очка в игре с «Лорьяном», забив два мяча после 90-й минуты (3:2). «Лилль» благодаря пенальти переиграл «Париж» (1:0), а «Марсель» поделил очки с «Ниццей» (1:1).

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Ланс» в этом сезоне очаровывает камбэками, однако за чемпионство, кажется, бороться перестал. С «Брестом» команда добилась ничьей, хотя к 42-й минуте летела 0:3. Во втором тайме постарались небезызвестные Флорьян Товен и Аллан Сент-Максимен — забили по голу. Такая ничья – замечательно, но только до «ПСЖ» теперь шесть очков. Остаётся надеяться на потерю очков конкурента настраиваться на очный матч 13 мая.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

К слову о «ПСЖ» – команда почти не заметила «Анже». Главным героем стал Лукас Бералдо — 22-летнего бразильского защитника перевели в опорную зону, где он многим напомнил Бускетса (самому Энрике в том числе). У Лукаса 1+1, а его ассист на Маюлю — что-то с чем-то! У Сафонова «сухарь»: он пропустил в первом тайме, однако гол отменили из-за офсайда. В концовке отметился классным сейвом, накрыв всем телом удар с близкого расстояния.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Неудачный матч для «Монако». Монегаски мощно начали, забив два мяча к 18-й минуте, но потом расслабились. «Тулуза» забрала мяч и атаковала до финального свистка, в то время как гости уже с трудом продвигались к чужим воротам.

Не помог даже выход Головина. В самом конце россиянин не смог перехватить пас на фланг — игрок «Тулузы» довёл мяч до чужой штрафной, и вышедший на замену Эмерсонн сравнял счёт.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

