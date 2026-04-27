Зачем вообще «Зениту» Андраде? Главные вопросы к возможному трансферу защитника «Балтики»

Новости, связанные с будущей летней трансферной кампанией «Зенита», продолжают сыпаться ещё до завершения этого сезона. По нашей информации, петербургский клуб близок к договорённости с «Балтикой» о переходе Кевина Андраде. Сине-бело-голубые предложили за центрального защитника 350 млн рублей, калининградцы же хотят заработать на 26-летнем игроке 400 млн, однако могут пойти на уступки из-за отказа колумбийца продлевать контракт.

«Несмотря на сохраняющийся интерес «Локомотива», «Зенит» сейчас ближе всех к закрытию трансфера. Петербуржцы хотят подписать Андраде, потому что существует вероятность отъезда Нино летом обратно в Бразилию», — добавил источник «Чемпионата».

О предложениях «Зенита» и «Локомотива» по Андраде писал также инсайдер Иван Карпов. По его информации, Кевином интересуется ещё и ПАОК, который готовит предложение в размере € 3,5 млн плюс бонусы. Но очевидно, что «Зенит», если очень захочет, выиграет конкуренцию за футболиста и у московского, и у греческого клуба.

Интерес грандов нашего чемпионата к Андраде, в принципе, понятен. Кевин – лидер обороны «Балтики», которая в нынешнем сезоне пропустила меньше всех. За два с небольшим года в России центральный защитник сделал себе имя в РПЛ. Покупал колумбийца калининградский клуб всего за € 400 тыс. (по данным Transfermarkt). Следовательно, его стоимость увеличилась в 10 раз.

Непонятно другое – почему в «Зените» видят Андраде в качестве замены своему лидеру обороны Нино. Топовому для РПЛ центральному защитнику, кандидату в сборную Бразилии и олимпийскому чемпиону в составе «селесао». Игроку, чей уровень был подтверждён выступлениями на самом высоком уровне.

Мы привыкли к тому, что если «Зенит» теряет звезду, то её место занимает другая звезда. Ушёл финалист ЧМ-2014 Эсекьель Гарай – вожаком в линии обороны стал Бранислав Иванович из «Челси». Состарился и покинул команду серб – сине-бело-голубые подписали Деяна Ловрена из «Ливерпуля». Попрощался с Санкт-Петербургом хорват – приехал (пусть и не сразу) Нино. С точки зрения качества трансферы этих защитников не вызывали сомнений. Разве что были вопросы относительно мотивации сходящих с большой сцены игроков АПЛ.

Разумеется, сейчас ситуация на трансферном рынке иная. Гараи в Россию не рвутся. Тем не менее даже сегодня «Зениту» по силам забрать лучших центральных защитников, например, из Бразилии. Но хотят, судя по инсайду, легионера «Балтики». Трансфер Андраде – это лотерея, шансы выиграть в которой у сине-бело-голубых в лучшем случае 50 на 50.

Да, статистика Кевина в «Балтике» впечатляет. Он лидер в команде по общему количеству выигранных единоборств – 155 (по данным Sofascore). В топ-3 по доле успешных – 58%. Лучший по выносам мяча (142), перехватам (48) и заблокированным ударам соперников (24), второй по отборам (44) и по точным длинным передачам среди полевых игроков (81). Частые выходы на поле с капитанской повязкой только подчёркивают роль колумбийца в команде. Его трансфер наверняка сильнее ударит по «Балтике», чем поможет «Зениту».

Но давайте вспомним слова Леонида Слуцкого, рассуждавшего в декабре в эфире шоу «Это футбол, брат!» о возможных переходах героев «Балтики» в топ-клубы РПЛ.

Леонид Слуцкий экс главный тренер ЦСКА и сборной России «Сейчас мы восхваляем игроков «Балтики», а на самом деле это тренерские игроки. Как у Бердыева были футболисты, которые играли только при нём. Поэтому мы должны убрать свой оптимизм, что эти игроки должны переходить в топ-клубы. Я уверен, что они хороши именно внутри принципов… Если я тренер большого клуба, который делает ставку на то, что хорошие футболисты должны играть, тогда я сомневаюсь, что Саусь и Максим Петров будут эффективны».

Слуцкий вряд ли сильно удивил. Воспринимался ли Андраде как защитник для большого клуба России, когда вылетал в позапрошлом сезоне с «Балтикой» Сергея Игнашевича из РПЛ? Конечно, нет. В лучшем случае – так, как сегодняшний полузапасной «Зенита» Ванья Дркушич, когда тот вылетал с «Сочи». Ну и словенец хотя бы показал свой уровень на Евро-2024. А колумбиец прошлый сезон в свои 25 отыграл в Первой лиге.

Изменился не игрок – изменилась система. Тут остаётся произнести только одно: «Браво, Андрей Талалаев!» В его системе внезапно стали защитниками другого класса и Андраде, и Сергей Варатынов, и Мингиян Бевеев с Саусем (из которого вылепили латераля). Безусловно, Кевин – физически сильный и жёсткий центральный защитник, который хорош в единоборствах. Но то же самое можно сказать и про Дркушича, и про Нуралы Алипа. Если петербургский клуб планирует продать кого-то из них и подписать на роль третьего-четвёртого центрального защитника Андраде, то в этом есть логика. Хотя словенец с казахстанцем, в отличие от колумбийца, универсалы, способны и фланги закрыть. Да и с ужесточением лимита не легионеров требования к подбору иностранцев в ведущих клубах РПЛ должны быть выше.

Центральный защитник, который очень хорош при тройке сзади и заточен на определённую оборонительную модель, может намного слабее выглядеть в игре с четвёркой в линии обороны. Особенно в топ-команде, где потребуется контролировать больше пространства. Есть сомнения, что Андраде с его качествами и опытом хватит быстроты, ловкости и тактической подкованности, чтобы хотя бы приблизиться к уровню Нино. Бразилец, мягко говоря, не обладает высокой скоростью. Тем не менее компенсирует это своими сильными сторонами – «Зенит» крайне редко пропускает из-за его ошибок.

В Санкт-Петербурге уже наступали на похожие грабли, разложенные Курбаном Бердыевым. У экс-тренера «Рубина» и «Ростова» даже Миха Мевля и Иван Новосельцев заиграли так, что заинтересовали в итоге «Зенит». Мевля в тройке потянул групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы. А размен Гарая на Новосельцева до сих пор вспоминается как шутка. В «Зените» Мевля и Новосельцев в итоге откровенно провалились, и потраченные на этот дуэт € 9 млн улетели, по сути, в трубу.

Таких примеров у сине-бело-голубых на самом деле было больше. Есть и в сегодняшней команде. Вы ещё не забыли, как петербуржцы выиграли конкуренцию за Арсена Адамова у «Локомотива», когда молодой защитник неожиданно выстрелил, играя в тройке за «Урал»? Покупка российского футболиста за € 5 млн пока, к сожалению для Адамова, не оправдала себя. Кому, как не Семаку, об этом помнить?

В общем, размен Нино на Андраде выглядит как минимум странно. Даже под РПЛ, не говоря о возможном возвращении в еврокубки. К трансферам «Зенита» в последние годы накапливаются вопросы: много ошибок – от труднообъяснимых подписаний Ду Кейроса, Ильзата Ахметова, Артура, Саши Зделара или Романа Веги до привоза немотивированных Жерсона и Джона Дурана. Окажется ли Андраде в списке ошибок?