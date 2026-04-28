Сафонов забудет «травму», а тренеры предадут стиль? 10 интриг битвы «ПСЖ» и «Баварии» в ЛЧ

Кто пропустит игру? Какие рекорды на кону? Почему в России могут помнить судью матча? Кстати, клубы никогда не играли между собой вничью!

От «ПСЖ» и «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов мы ждём огня! Если в соседней паре «Атлетико» — «Арсенал» зрелище нам устроят вряд ли, то в битве парижан и мюнхенцев оно гарантировано. Вопросов и интриг (помимо основной – выхода в финал) тут хватает. Выбрали 10 главных.

Предстоящая серия — скрытый финал ЛЧ

«ПСЖ» и «Бавария» на момент конца апреля 2026 года — две сильнейшие команды мира. Где-то рядом находятся «Манчестер Сити» и «Барселона», но именно французы и немцы уверенно занимают топ-2. Поэтому штамп про скрытый финал тут уместен. Любой из победителей полуфинала автоматически станет фаворитом решающей встречи с «Атлетико»/«Арсеналом».

Команды Луиса Энрике и Венсана Компани прекрасны в атаке, монструозно прессингуют и идеально готовы физически. Мюнхенцы уничтожили Бундеслигу, забив уже 113 мячей в 31 туре. «ПСЖ» даже в эконом-режиме не испытывает проблем в Лиге 1. Оба клуба уверенно забирают (или уже забрали) золото в своих чемпионатах. При этом поражение в полуфинале станет трагедией и для «ПСЖ», и для «Баварии». Такова судьба клубов-перфекционистов.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» и «Бавария» уже встречались. Но итог того матча ничего не значит

4 ноября 2025 года парижане и мюнхенцы зарубились в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» обыграла «ПСЖ» в гостях со счётом 2:1. Луис Диас оформил дубль в первом тайме, а затем, на 45+3-й минуте, удалился после ужасного подката под Ашрафа Хакими. После перерыва Жоау Невеш отыграл один мяч, но на большее Парижа не хватило.

Однако тот матч совершенно точно не показателен в контексте предстоящих полуфиналов. Луис Энрике второй сезон подряд выводит «ПСЖ» на пик формы именно к весне. В прошлом году это сработало фантастически. История повторяется и весной 2026-го: парижане снова перемалывают соперников в Лиге чемпионов и не испытывают больших проблем в чемпионате Франции.

В ноябрьской встрече футболисты «ПСЖ» не были так легки, как сейчас. «Бавария» же сохранила шикарные физические кондиции. И если тогда это стало важным фактором успеха, то сейчас ситуация выровнялась.

Предстоящие полуфиналы — ментальная проверка для Сафонова

Матвей Сафонов — основной вратарь «ПСЖ» в 2026 году. И доверие наш голкипер оправдывает на 100%. Если в чемпионате Франции спасения Матвея воспринимаются как должное, то в Лиге чемпионов его подвиги подсвечиваются ярче. В последних трёх встречах Сафонов не пропустил ни разу, а дважды выдал невероятные перформансы – с «Челси» в Лондоне (3:0) и с «Ливерпулем» на «Энфилде» (2:0). Да, трёх подряд сухих матчей у парижан в ЛЧ не было с 2019-го!

Теперь у голкипера «ПСЖ» есть возможность продлить «сухую» серию до четырёх матчей – такая как раз была у Кейлора Наваса семь лет назад. После двух английских топов ему предстоит остановить сумасшедшую атаку «Баварии». Нет сомнений, что моменты у мюнхенцев будут (не как у «Ливерпуля» в первом тайме в Париже), а угрожать воротам Сафонова будут Гарри Кейн, Майкл Олисе, Джамал Мусиала и Луис Диас. Страшно? Да, но только не Матвею.

Хотя неприятные воспоминания от «Баварии» у россиянина остались. Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» на игру с мюнхенцами в 5-м туре ЛЧ-2024/2025 (ноябрь 2024-го). И тогда именно его ошибка позволила команде Компани одержать минимальную победу. Матвей неудачно вышел из ворот при угловом: дотянулся до мяча, но выбил его в метре от себя — прямо на соперника. А защитник «Баварии» Ким Мин Джэ первым же касанием пробил точно.

После этого Сафонов сыграл в Лиге чемпионов только через год — 10 декабря 2025 года. Теперь у Матвея есть шанс реабилитироваться. Это как важный психологический сеанс: ты сталкиваешься с неприятным воспоминанием, пытаешься пережить его и превратить из травмы в пустяк. Учитывая нынешнюю форму вратаря, в успешный исход «терапии» вполне верится. Да и в этом сезоне, после неудачной игры с «Тулузой», Матвей сразу же выдал топ-игру на «Энфилде».

«ПСЖ» – «Бавария» — битва монстров результативности. Как сложится в очной серии?

Ранее мы уже отметили, что «Бавария» выдаёт исторический сезон по результативности. 113 голов в 31 туре Бундеслиги — рекорд турнира (предыдущий установила она же – в сезоне-1971/1972, когда наколотила 101 мяч). Также «Бавария» — лучшая по голам в топ-5 лигах с огромным отрывом (у идущей второй «Барселоны» 87 мячей).

«ПСЖ» не так крут в чемпионате Франции. Зато в ЛЧ парижане исправно забивают много. В плей-офф у команды Энрике минимум два мяча за матч. А в трёх встречах из шести «ПСЖ» отличился 3+ раза. 17 мячей в шести матчах — лучший результат среди оставшихся в ЛЧ команд. У «Баварии» – 16 голов, но в четырёх играх (мюнхенцы вышли в 1/8 финала напрямую).

Сразу два важнейших футболиста недоступны из-за травм. Как Энрике и Компани справятся без них?

К сожалению, полуфиналы команды проведут не в оптимальных составах. Вингер «Баварии» Серж Гнабри получил разрыв приводящей мышцы правого бедра, из-за которого пропустит три-четыре месяца. Катастрофа: футболист пропускает не только конец сезона, но и чемпионат мира. «Что касается мечты о чемпионате мира, то, к сожалению, для меня она разбилась вдребезги. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома», — сказал сам Гнабри.

Также первый матч, скорее всего, пропустит один из ключевых игроков «ПСЖ» Витинья. 26-летний португалец получил травму пятки в игре с «Лионом» (1:2). Тогда он покидал поле, заметно прихрамывая, и даже снял бутсу с правой ноги. В «ПСЖ» перед матчем с «Баварией» рассказали о ходе восстановления Витиньи — динамика оценивается как положительная. По данным медицинской службы парижан, пятка восстанавливается без осложнений. Футболист уже приступил к занятиям по индивидуальному плану, постепенно набирая форму и приближаясь к возвращению в общую группу. Может, даже попадёт в заявку, но вряд ли будет готов выйти с первых минут в первом матче.

Не до конца восстановился от травмы и главный талант «Баварии» Ленарт Карл. Он получил мышечное повреждение в начале апреля и пропустил шесть матчей. 18-летний футболист пока что тренируется индивидуально, поэтому в первом полуфинале Карл вряд ли появится на поле. Хотя на скамейке уже может оказаться.

Кто заберёт инициативу? «Предадут» ли свой стиль Энрике и Компани?

Предстоящие матчи — битва элитных футболистов и умных тренеров. Вдвойне интригующе, что «Бавария» и «ПСЖ» действуют в схожем стиле. Высокая линия обороны, прессинг, быстрое продвижение мяча. А ещё умнейшая полузащита, быстрые фланги и «ложные» девятки Кейн и Дембеле. Совпадений хватает.

Компани и Энрике не любят отступать от своих идей. Особенно сильно это относится к испанцу. Яркий пример — эпизод из 2024 года. Тогда «ПСЖ» встретился в плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад», а разговор тренера с командой в раздевалке был записан на камеру. Там Энрике кричит на игроков и роняет фразу: «Послушайте, если мне суждено вылететь из Лиги чемпионов, пусть так и будет. Но мы будем играть в футбол».

Действительно, трудно представить, чтобы «ПСЖ» сам отказался от своих идей. Только соперник может заставить парижан прижаться. Как это произошло, например, во втором тайме ответного матча с «Ливерпулем». Но то было в гостях. На «Парк де Пренс» хозяева должны прибрать мяч к себе и постараться доминировать.

Хотя ввязываться в такой футбол с «Баварией» рискованно. Молниеносные Олисе, Диас и Мусиала способны наказать за любую ошибку. И тут вдвойне важно, чтобы «электрички» Хакими и Мендеш успевали за оппонентами. Также в плане владения наверняка негативную роль сыграет отсутствие «дирижёра» Витиньи. Но это вряд ли скажется на идеях Энрике. Хотя с оглядкой на соперника испанец точно внесёт точечные корректировки. И будет ожидать, что его быстрые Кварацхелия, Дембеле, Дуэ и Баркола также будут наказывать соперника за высокую линию.

«Бавария» же попросту не умеет показывать результат в других режимах. Ей обязательно нужно доминировать, иначе выходят провалы. Например, осенью 2024-го мюнхенцев задавила «Барселона» (1:4), весной 2025-го — неожиданно «Интер» в Мюнхене (1:2), а осенью прошлого года в неудобное положение поставил «Арсенал» (1:3).

Да, с того момента Компани стал опытнее как тренер на топ-уровне. А команда больше не боится немного отдать инициативу. Например, как это случилось в четвертьфинале с мадридским «Реалом». Испанцы периодами доминировали над «Баварией», но немцы находили ответы. Это в целом стало новой фишкой команды. За апрель мюнхенцы уступали в счёте в четырёх встречах. И каждый раз совершали камбэк: в чемпионате это произошло со «Штутгартом» (разница в один гол), с «Фрайбургом» (в два) и «Майнцем» (ушли на 4:3 с 0:3). А с «Реалом» в Мюнхене трижды отыгрались, в итоге победив со счётом 4:3.

Решится ли Компани сыграть на удержание «ПСЖ» в первом полуфинале в гостях? И есть ли в этом смысл? Всё работает и без глобальных подстроек под соперника. Большая интрига. Зрителям же стоит надеяться, что обе команды решат сыграть открыто, в привычном стиле. Тогда можно ждать великие матчи.

Мендеш против Олисе — столкновение двух топов на одном фланге. В прошлом сезоне защитник «ПСЖ» уничтожал всех, а что сейчас?

Одна из ключевых дуэлей предстоящего полуфинала — батл между Нуну Мендешем и Майклом Олисе. В прошлом сезоне португалец уничтожал любого оппонента на своём левом фланге в плей-офф Лиги чемпионов. Нуну «съел» Мохамеда Салаха, Моргана Роджерса, Букайо Саку и Дензела Думфриса. Мендеш даже вошёл в топ-10 лучших игроков мира 2025 года по версии France Football.

Теперь португальцу предстоит тяжелейшее соперничество с Майклом Олисе. Французский вингер — один из двух лучших игроков мира на своей позиции наряду с Ламином Ямалем. Ранее Олисе уже показал свой скилл мадридскому «Реалу» и «Аталанте». На своём правом фланге Майкл чувствует себя королём. И не просто так о нём говорят как о претенденте на «Золотой мяч».

Однако если кто и может закрыть француза, то именно Мендеш. Правда, есть один нюанс: из-за небольшой травмы Нуну пропустил два матча «ПСЖ», с «Лионом» и «Нантом», а в последней встрече с «Анже» вышел только в концовке. 23-летний игрок сейчас находится не на пике формы. Большой стартовый бонус для Олисе. Тем не менее предстоящая битва ожидается как что-то эпичное.

Первый полуфинал судит арбитр, работавший на матче «Баварии» с «Локомотивом». Также он назначал пенальти в пользу «ПСЖ» в нынешней ЛЧ

На первый полуфинал УЕФА назначил главным арбитром швейцарца Сандро Шерера. 37-летний судья по два раза работал на матчах «Баварии» и «ПСЖ». И тут есть пара любопытных деталей. Шерер судил встречу «Баварии» с «Локомотивом» в ЛЧ-2020/2021! Тогда мюнхенцы одержали домашнюю победу со счётом 2:0. После этого Сандро работал на первом четвертьфинале Лиги чемпионов — 2024/2025 между «Баварией» и «Интером». Немцы уступили дома — 1:2.

В этом сезоне Шерер уже судил матч «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Тогда французы разгромили «Аталанту» (4:0) на общем этапе. А на 44-й минуте Сандро назначил пенальти в пользу парижан, который не реализовал Брэдли Баркола. До этого арбитр работал на игре «ПСЖ» в сентябре 2021-го: тогда клуб сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) на групповом этапе.

Пока что три главных матча в карьере Шерера связаны со сборными. Он судил две встречи Евро-2024 (Словения — Дания и Грузия — Португалия), а также финал Лиги наций в 2025 году между Испанией и Португалией. Теперь же его ждёт самая статусная игра между двумя топ-клубами.

В последние годы «Бавария» доминирует в матчах с «ПСЖ». Прервётся ли серия?

За всё время «Бавария» и «ПСЖ» провели между собой 15 матчей в Лиге чемпионов. Девять раз побеждали мюнхенцы, шесть — парижане. И ни одной ничьей! При этом в последних пяти встречах неизменно выигрывала «Бавария». Клубы встречались в 1/4 финала ЛЧ-2020/2021 (хотя за счёт первого матча прошёл дальше «ПСЖ»), в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2022/2023 и на общем этапе ЛЧ в сезоне-2024/2025 и сезоне-2025/2026. Разность мячей — 7:1 в пользу немцев.

Конечно, парижане мечтают о мести. Тем более «ПСЖ» не обыгрывал «Баварию» дома аж с сентября 2017 года. И, естественно, французы до сих пор помнят свой первый финал Лиги чемпионов. В августе 2020-го «Бавария» с минимальным счётом обыграла «ПСЖ» и лишила французов долгожданного трофея.

«Бавария» может стать первым европейским клубом с тремя треблами. А «ПСЖ» — второй командой с победой в ЛЧ в двух сезонах подряд

Наконец, трофейная интрига. «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. Команда находится всего в трёх матчах от второго подряд титула. Ранее подобное удавалось только мадридскому «Реалу» Зинедина Зидана (три победы — с 2016 по 2018 год). Хорошая мотивация для парижан пополнить список.

«Бавария» же идёт за треблом: Бундеслига уже взята, в Кубке Германии мюнхенцы вышли в финал, в ЛЧ — полуфинал. В последний раз они выиграли три главных трофея в сезоне-2019/2020 при Ханс-Дитере Флике. Всего же команда брала требл дважды (ещё в сезоне-2012/2013). И теперь «Бавария» может стать первым европейским клубом, кому это достижение покорится трижды!