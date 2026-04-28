Сафонов, Хвича и Дембеле vs Кейн, Олисе и Нойер! «ПСЖ» — «Бавария» в полуфинале ЛЧ! LIVE

Это противостояние достойно финала Лиги чемпионов. Следите за огненным матчем с нами!

Полуфиналище Лиги чемпионов! Да, в 1/2 финала вообще-то играют два матча, но мы-то знаем, от какого противостояния ожиданий больше.

Ожиданий тут слишком много. Прежде всего – футбола мирового уровня от команд с лучшей атакой на планете. Дембеле, Баркола, Хвича с одной стороны, Кейн, Диас и Олисе – с другой. Центр поля у «ПСЖ» вообще многие считают лучшим в мире (тут, правда, немного не повезло – Витинья вряд ли будет готов выйти на поле с первых минут). Действующий победитель ЛЧ против команды, которая за 31 матч чемпионата забила 131 гол!

И, конечно, в России мы особенно будем смотреть за Матвеем Сафоновым. Россиянин в основе «ПСЖ» – это уже база 2026 года. Но если вдуматься в этот факт – звучит ведь невероятно! Матвей сегодня может провести свой четвёртый (!) сухой матч в Лиге чемпионов подряд. И не в формате общего этапа ЛЧ, а в плей-офф! Главное — не вспоминать свой предыдущий матч с «Баварией».

В общем, если вы искренне любите футбол, мимо этого полуфинала точно не пройдёте. А мы проведём онлайн-трансляцию матча. Будем следить за скрытым финалом ЛЧ вместе!