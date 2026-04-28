ПСЖ — Бавария: прямая онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть 1/2 финала ЛЧ, составы, Сафонов, 28 апреля 2026

Сафонов, Хвича и Дембеле vs Кейн, Олисе и Нойер! «ПСЖ» — «Бавария» в полуфинале ЛЧ! LIVE
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
«ПСЖ» – «Бавария», онлайн-трансляция
Это противостояние достойно финала Лиги чемпионов. Следите за огненным матчем с нами!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Полуфиналище Лиги чемпионов! Да, в 1/2 финала вообще-то играют два матча, но мы-то знаем, от какого противостояния ожиданий больше.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
Ожиданий тут слишком много. Прежде всего – футбола мирового уровня от команд с лучшей атакой на планете. Дембеле, Баркола, Хвича с одной стороны, Кейн, Диас и Олисе – с другой. Центр поля у «ПСЖ» вообще многие считают лучшим в мире (тут, правда, немного не повезло – Витинья вряд ли будет готов выйти на поле с первых минут). Действующий победитель ЛЧ против команды, которая за 31 матч чемпионата забила 131 гол!

И, конечно, в России мы особенно будем смотреть за Матвеем Сафоновым. Россиянин в основе «ПСЖ» – это уже база 2026 года. Но если вдуматься в этот факт – звучит ведь невероятно! Матвей сегодня может провести свой четвёртый (!) сухой матч в Лиге чемпионов подряд. И не в формате общего этапа ЛЧ, а в плей-офф! Главное — не вспоминать свой предыдущий матч с «Баварией».

В общем, если вы искренне любите футбол, мимо этого полуфинала точно не пройдёте. А мы проведём онлайн-трансляцию матча. Будем следить за скрытым финалом ЛЧ вместе!

