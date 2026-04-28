Сборная 27-го тура РПЛ. Звёзды «Краснодара» и «Зенита», лидер «Спартака» и тащер «Крыльев»

27-й тур МИР РПЛ подвёл черту под очень напряжённой неделей для всех участников. Каждый из клубов провёл по три матча за короткое время. Давайте посмотрим, кто попал в сборную прошедшего тура. Мы расположили игроков по условной схеме 3-5-2, а место главного тренера досталось тому, кто поспособствовал главной сенсации уикенда.

Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА)

ЦСКА отыграл «на ноль» в матче РПЛ. Редкое событие — такое произошло впервые в 2026 году. Тороп вышел в основе ЦСКА в четвёртом матче РПЛ подряд и на этот раз не пропустил. «Рубин» нанёс три удара в створ ворот красно-синих, но так и не пробил голкипера гостей. Тороп здорово проявил себя после удара Велдина Ходжи на первых минутах – тот вываливался один на один. А ещё запомнилось самоотверженное падение в ноги Мирлинда Даку. Да, этот удар не пошёл в статистику, поскольку албанец залез во «вне игры». Но Тороп узнал об этом только после окончания эпизода. Был ещё расстрел в упор, уверенная игра на выходе. В этом туре отметить можно было и других вратарей, но наш выбор – за Владиславом. Кстати, Игорь Акинфеев точно не сыграет в этом сезоне, так что у Торопа ещё есть шанс пару раз попасть в нашу символическую сборную.

Левый центральный защитник: Сергей Божин («Крылья Советов»)

Мало кто ожидал, что «Крылья» обыграют «Локомотив». А они не просто сделали это, но и не пропустили — 2:0. И это в матче с одной из самых результативных команд чемпионата. Защитник Божин был очень хорош у своих ворот — 9 выигранных единоборств из 10 плюс один отбор. А ещё он отдал 26 точных передач из 30, нанёс один удар и заработал на себе один фол. Особенно классно Божин показал себя в борьбе с Дмитрием Воробьёвым — Сергей выиграл семь единоборств из восьми.

Центральный защитник: Игорь Дивеев («Зенит»)

Защитник «Зенита» хорошо показал себя на обеих половинах поля. Во-первых, Игорь отлично справился со своими прямыми обязанностями. Он выиграл 10 единоборств из 13, совершил два отбора и два перехвата. Во-вторых, Игорь помог Александру Соболеву прервать серию без голов. Защитник результативно скинул мяч головой на форварда, а тот реализовал свой шанс. К слову, сам Игорь дважды пробил по воротам в матче с «Ахматом» (2:0) и один раз попал в створ.

Правый центральный защитник: Кирилл Данилов (ЦСКА)

Для 18-летнего защитника матч в Казани с «Рубином» (0:0) стал чуть ли не лучшим в карьере на уровне РПЛ. Достаточно того, что ЦСКА не пропустил, чего ни разу не было после рестарта. Сам Данилов выиграл 10 единоборств из 16 и совершил четыре отбора. Интересно, пройдёт ли молодой футболист проверку в ближайших матчах с топ-клубами — «Зенитом» и «Спартаком». Там придётся ещё тяжелее. Если Данилов, конечно, получит шанс во встречах с такими соперниками. Хотя почему вдруг Челестини должен перестать ему доверять?

Левый полузащитник: Иван Олейников («Крылья Советов»)

В последнее время Иван смотрится очень здорово. На этот раз он огорчил «Локомотив» и забил в третьем туре подряд. Ранее Олейников отличился во встречах с ЦСКА (1:1) и «Сочи» (1:2). Но в этих встречах волжане набрали всего одно очко, а в матче с «Локо» одержали победу. Иван делает всё, чтобы продолжить карьеру в более статусном клубе. Во встрече с «Локомотивом» он нанёс пять ударов в створ, заработал на себе один фол, отдал 19 точных передач из 23, выиграл четыре единоборства из восьми и совершил один отбор.

Центральный полузащитник: Никита Кривцов («Краснодар»)

Кривцов проводит очень успешный сезон — он забил уже семь мячей в нынешнем чемпионате России. Во встрече с махачкалинским «Динамо» (2:1) Никита идеально попал в дальний угол. Именно с этого удара стартовал очередной камбэк действующего чемпиона. Никита заработал на себе три фола — второй результат в команде. Он выиграл 10 единоборств из 17 и совершил два отбора. Так что можно сказать, что полузащитник преуспел на обеих половинах поля. Особенно хорош Кривцов был в верховых единоборствах — выиграл четыре из пяти.

Центральный полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

«Спартак» одержал непростую победу в Нижнем Новгороде. В первом тайме Барко реализовал пенальти. Можно до бесконечности рассуждать на тему, насколько он был справедливым, но сам Барко использовал свой шанс уверенно. А после перерыва аргентинец отдал голевой пас на Романа Зобнина, который принёс московской команде победу. Любопытно, что весной Барко забивает только в нечётных турах РПЛ (19-й, 23-й, 25-й, 27-й). В Нижнем Новгороде Эсекьель отдал 30 точных передач в финальную треть поля — больше всех в составе «Спартака». А ещё у него два отбора и один заработанный на себе фол.

Центральный полузащитник: Бителло («Динамо» Москва)

В нашей сборной бразилец оказался на месте центрального полузащитника. Матч с «Сочи» (2:0) Бителло начал на левом фланге атаки, а заканчивал на позиции «десятки». Атакующий футболист «Динамо» отметился результативным пасом — и каким! Отдал пяткой на Муми Нгамалё, а тот перебросил голкипера. Красота! Бителло нанёс два удара, заработал на себе три фола, отдал 27 точных передач в финальную треть поля (лучший результат в «Динамо») и совершил один отбор.

Правый полузащитник: Луис Энрике («Зенит»)

«Зенит» забил два мяча к 11-й минуте матча с «Ахматом» и потом довёл встречу до победы. Автором второго гола стал Луис Энрике, который с близкого расстояния замкнул прострел Педро. А чем ещё запомнился футболист сборной Бразилии? Энрике чаще других бил по воротам (четыре раза), заработал на себе два фола, отдал 30 точных передач из 35, выиграл восемь единоборств из 16 и совершил три отбора. Любопытно, что если Энрике забивает в этом сезоне в РПЛ, то «Зенит» завершает матч без пропущенных мячей.

Центральный нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Лучший бомбардир РПЛ приблизил «Краснодар» ко второму подряд чемпионскому титулу. На этот раз Джон головой вонзил мяч после навеса с фланга и принёс лидеру чемпионата очередные три очка. Голасо в стиле праймового Роналду – как же мощно выпрыгнул колумбиец! Кордоба нанёс семь ударов и заработал четыре фола. Это лучшие показатели среди всех участников матча с махачкалинским «Динамо» (2:1). А ещё колумбиец выиграл 10 единоборств — лучший результат в составе «Краснодара» вместе с Кривцовым. Перед матчем Вадима Евсеева спросили, как сдержать колумбийца. На что тренер махачкалинского «Динамо» ответил, что над этой задачей ломает голову вся лига.

Центральный нападающий: Жилсон Беншимол («Акрон»)

«Акрон» в 27-м туре сенсационно обыграл «Балтику» (1:0). Это первое поражение калининградцев дома в нынешнем сезоне. Автором же победного мяча у команды Заура Тедеева стал форвард Жилсон Беншимол. Сначала гол футболиста «Акрона» в первом тайме отменили из-за офсайда. Но после перерыва тот забил без нарушения правил. На 54-й минуте Беншимол откликнулся на заброс от Ифета Джаковаца, ворвался в штрафную «Балтики» и нанёс точный удар. Благодаря этой победе «Акрон» поднялся на 10-е место в РПЛ за три матча до финиша.

Тренер: Сергей Булатов («Крылья Советов»)

Самарская команда сотворила главную сенсацию тура — обыграла дома претендента на бронзовые медали РПЛ. «Крылья» одержали важнейшую победу во встрече с «Локомотивом» (2:0) и покинули зону стыков. Правда, потом вернулись туда после заключительного матча тура. «Крылья» за весь сезон проиграли дома только два раза. Это девятая команда РПЛ по очкам, набранным на своём поле. А вот в гостях волжане играют ужасно — одна победа в 14 матчах. Сохранит ли Булатов команду в РПЛ? До конца сезона она дважды сыграет дома (со «Спартаком» и «Акроном») и один раз — на выезде (с «Оренбургом»).

Отметим, что на звание лучшего тренера тура всерьёз претендовал и Заур Тедеев, чей «Акрон» организовал «Балтике» первое домашнее поражение в сезоне РПЛ. Плюс нельзя не напомнить об Ильдаре Ахметзянове, настроившем «Оренбург» на важнейшую выездную победу во встрече с «Ростовом».

Кто не попал в сборную

Возможно, мы не включили в состав сборной других игроков, которые это заслужили. Обязательно нужно упомянуть Дмитрия Чистякова («Ростов»), Евгения Ставера («Рубин»), Педро («Зенит»), Муми Нгамалё (Динамо» Москва), Станислава Агкацева («Краснодар»), Романа Зобнина («Спартак») и Сергея Песьякова («Крылья Советов»).