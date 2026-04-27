«Факел» влез в рубку и снова без победы! С «Торпедо» пришлось геройствовать в конце. Видео

Ещё недавно мы чуть ли не приветствовали «Факел» в МИР РПЛ. Команда большую часть сезона уверенно держалась на первом месте в Лиге PARI, но весной всё пошло куда-то не туда. В последних восьми матчах – только две победы, три поражения, в том числе от «Родины» и «Ротора», которые тоже находятся в верхней части таблицы. Преимущество над конкурентами растаяло. «Родина» и «Урал», уже сыграв свои матчи, имели на один и два очка меньше соответственно. Так что воронежцам необходимо было вспомнить, как побеждать. Тем более соперник располагал к этому. «Торпедо» обезопасило себя от борьбы за выживание и закрепилось в середине таблицы. Мотивации на этот сезон, по сути, нет. Все мысли уже о следующем, где наверняка будет поставлена задача вернуться в РПЛ. Хотя весну команда Олега Кононова проводит здорово. Так что «Факелу» никто не гарантировал лёгких очков.

В Москве – снегопад. Конечно, это отразилось на том, что мы увидели на поле. А Кононов ещё и немного удивил составом, устроив небольшую ротацию. Например, в старте оказался вратарь Никита Корец, а не Владислав Солдатенко. Воронежцам же явно не до этого – нужно сохранять первое место. Поэтому на поле оказались все лучшие.

Первые минуты матча явно ушли на то, чтобы согреться. Команды привыкали к погоде и движению мяча, поэтому тот болтался в основном в центре поля. Однако быстрее к обстановке привыкли гости и к 15-й минуте создали два хороших момента. Сначала Гнапи после передачи Магомедова чуть не попал в створ, а потом Пуси обыграл трёх соперников и выкатил под удар Багамаеву. Тут включаться пришлось Корецу. После этого инициатива ушла к торпедовцам. Всё это совпало с вынужденными заменами. Сначала Роганович из-за мышечной травмы не смог продолжить игру, а потом с поля ушёл Бородин.

Однако на 24-й минуте торпедовцы открыли счёт, когда мяч из штрафной вылетел на ногу Орехову, который примерно с 25 метров через небольшой рикошет забил точно в угол.

Вскоре торпедовцы могли забить второй, но мяч после удара Юрганова ударился о перекладину. Матч к концу тайма разбился на эпизоды. Игроки часто просили медицинскую помощь, но казалось, что торпедовцы так и уйдут на перерыв, ведя в счёте. Однако с этим был не согласен Магомедов. Тодорович с фланга сделал отличную передачу в центр штрафной, где полузащитник классно ударил в угол.

Но радость воронежцев была недолгой. Через несколько минут после их гола Гоцук закинул мяч на чужую половину поля на Шитова. Тот опередил Обухова и рухнул на газон. А судья быстро достал красную карточку. Василенко вынужден был снять с поля Пуси и выпустить Фролкина. Дела у воронежцев были не очень.

В перерыве Кононов выпустил на поле Берковского, и игра предсказуемо перешла под контроль хозяев. Но не сказать, что моменты у них возникали регулярно. А если и возникали, то шли в основном как раз через Берковского. Полузащитник сначала сделал момент для Цыпченко, а потом – для Савичева. Но Фролкин всё контролировал. «Факел» пару раз тоже выходил в атаки, однако они выглядели не особо убедительно.

А на 75-й минуте торпедовцы забили. Снова Берковский отдал пас на Апекова, тот остался один в штрафной и пробил Фролкина.

Василенко сделал несколько замен в атаку, но в меньшинстве проводить выпады было сложнее. Игра шла почти без моментов, пока на 89-й минуте Магомедов не вырезал классную передачу на ход Турищеву. Тот убежал от защитников и сравнял счёт.

А вскоре воронежцы и вовсе могли вырвать победу, но оборона торпедовцев справилась. Впрочем, на последней минуте после углового победу должны были забирать хозяева: первый удар пришёлся в перекладину, а потом всё тот же Турищев вынес мяч с линии ворот!

«Факел» спасся от поражения и набрал важное очко – лучший результат из возможных в такой ситуации. Заодно воронежцы увеличили отрыв от второго места до двух очков, а от третьего – до трёх. Впереди четыре тура. И действующим лидерам необходимо вспомнить, как побеждать, если они хотят сохранить первое место.