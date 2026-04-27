Сенсация в РПЛ на финише тура. «Балтика» проиграла дома впервые в сезоне!

«Акрон» и «Балтика» набрали шесть ничьих на двоих. Калининградцы в последний раз видели другой результат на табло 21 марта, когда разгромили «Сочи». После этого забирали исключительно по одному очку. И, по словам Андрея Талалаева, это не потери очков, а наоборот – приобретение. Хотя больше это относится к «Акрону», который после поражения от «Динамо» стал хоть как-то улучшать своё положение в таблице. Но этого всё равно мало. В онлайн-таблице перед игрой с «Балтикой» тольяттинцы опустились в зону стыковых матчей. Так что требовалась не ничья, а победа.

Заур Тедеев точно удивил своего коллегу, когда выпустил в основе Марадишвили, а не Лончара. Россиянин не выходил на поле с 9 марта, а в основе и вовсе с сентября прошлого года. Вместе с Хосоновым и Джаковацем они должны были определять игру в центре поля. «Балтика» закошмарена травмами, поэтому им не до экспериментов. В основе появляются те, кто здоров. А ещё мы выяснили, что лучший бомбардир команды Хиль выбыл минимум до конца сезона.

Удивительно, но лучше с первых минут смотрелись гости. «Балтика» словно растерялась перед своими трибунами. Игроки отдали инициативу, чем спровоцировали агрессивную реакцию Талалаева со скамейки. Он кипел чуть ли не весь тайм. И на то были причины. Мало того что балтийцы не имели преимущества, так они ещё и допускали моменты у собственных ворот. Первый шанс у гостей возник на 13-й минуте, когда мяч заметался по штрафной, отскочил в сторону Болдырева, который чуть не попал в створ. А вскоре Максим суперпередачей со своей половины поля вывел Беншимола один на один с Кукушкиным. Нападающий забил, ассистент не зафиксировал положения «вне игры», но в ситуацию вмешались видеоарбитры. Линия была расчерчена так, что Беншимол действительно оказался на несколько сантиметров в офсайде.

Балтийцы пытались изменить сценарий встречи и даже немного выровнялись по владению мячом. Однако преимущества всё равно не было. Талалаев со скамейки пытался скорректировать игру, но у него не особо выходило. Несколько раз хозяева приближались к воротам и ничего опасного не создавали. А в конце первого тайма возникла ещё одна проблема – Филин после неудачного движения упал на газон и показал, что не может продолжить игру. В перерыве его заменил Андерсон, для которого это всего четвёртый выход на поле в РПЛ.

А Тедеев выпустил Лончара, который заменил чуть ли не самого активного игрока команды – Болдырева. Тольяттинцы держали преимущество, а вскоре всё-таки забили легитимный гол. Гудиев вынес мяч вперёд на Дзюбу, тот технично скинул на Джаковаца, а он – на ускоряющегося Беншимола. В этот раз никакого офсайда не было, нападающий классно попал в угол.

Талалаев тут же отреагировал, выпустив на поле Оффора. Явно рассчитывая изменить игру в атаке. Но моментов от этого не добавилось. С точки зрения их создания калининградцы и правда проводили один из худших матчей в сезоне. Не работали стандарты, а комбинационную игру разрушал соперник, который на чужом поле чувствовал себя в своей тарелке. Однако на 84-й минуте балтийцам, как показалось, повезло. В штрафную влетел Петров и после столкновения рухнул на газон. Танашев тут же указал на «точку», однако его быстро поправили видеоассистенты. Арбитра пригласили к монитору, после чего он изменил своё решение.

Это явно завело «Балтику». И они всё-таки решились на навал. Сначала Рядно стрелял из хорошей позиции, но чуть не попал в девятку, потом момент упустил Ласерда, который оказался перед вратарём и не попал в створ.

«Балтика» проиграла всего в третий раз в сезоне. И впервые – на своём поле. «Акрон» победил впервые с ноября и улучшил свои позиции в борьбе за стыковые матчи. Теперь даже «Ростов» позади.