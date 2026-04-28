«Как «Краснодар» могут тащить? На его матчах только питерские арбитры». Судейство тура РПЛ

Сезон МИР РПЛ на дикой скорости мчится к развязке. Позади уже 27-й тур, осталось всего три! Сюжетов в минувший уикенд хватало — тут и сенсация в Самаре, и тяжелейшая (возможно, даже чемпионская) победа «Краснодара», и камбэк «Спартака». Фиксируем и очередную волну критики в адрес судей. Но по делу ли недовольство?

Специально для «Чемпионата» судейство в 27-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

«Ростов» — «Оренбург» — 0:1

Кукуяна вернули после матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала в Кубке России. Четыре полных тура он просидел. Хорошо отработал, вопросов абсолютно нет. Старался, в своём строгом стиле работал, а где-то, наоборот, добрее был. Команды его приняли, сложных эпизодов не было.

Оценка Кукуяна — 8,4.

Павел Кукуян в матче «Ростов» — «Оренбург» Фото: ФК «Ростов»

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 2:0

На 44-й минуте Левников правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов». Это ненаказуемая рука — она находилась внизу, в естественном положении.

На 90-й минуте верно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива», но нужно было показать жёлтую карточку Митрюшкину. Это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. В таких моментах надо наказывать. За это минус 0,1 балла.

Оценка Левникова — 8,3.

«Рубин» — ЦСКА — 0:0

На пятой минуте — дискуссионный момент, когда Вуячич попал в голень Облякову. Думаю, в ЭСК будут небольшие споры. Если судить по стоп-кадру, это красная карточка. Однако эпизод надо смотреть в динамике. В момент контакта Вуячич быстро согнул ногу, она ушла вскользь. Мне не хватило продавливания и силы. Только поэтому для меня это не красная. Остальные же критерии для удаления на месте — и скорость, и шипы. Опять же, дискуссионный момент, но для меня это жёлтая, так что поддержу решение Шафеева.

На 13-й минуте Шафеев верно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Там вообще не было нарушения, простой момент.

Оценка Шафеева — 8,4.

Рафаэль Шафеев в матче «Рубин» — ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

«Пари НН» — «Спартак» — 1:2

Третий матч для Капленкова. Простая игра, ничего сложного не было. Но момент с 11-метровым в ворота «Пари НН» на 44-й минуте у меня вызвал вопросы. Нормально, когда VAR не вмешивается в таких эпизодах. Арбитр находится в открытой позиции и принимает решение. Решение дискуссионное — VAR не лезет, это по протоколу. Но по самому решению Капленкова вопросы есть. За что вообще он наказал Бальбоа? За контакт с коленом в пояснице? Видимо, да. Контакт был, никто этого не отрицает. Однако действия Бальбоа были направлены только на игру в мяч. Литвинов же, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение назад, в ногу соперника. И произошло, в моём понимании, игровое столкновение. Все упали, все кричат, арбитр назначает 11-метровый. Я даже не могу сказать, что это легковесный 11-метровый, и хоть как-то его поддержать. Для меня это просто не пенальти. Посмотрим, что скажет ЭСК или Милорад Мажич.

На 90+7-й минуте Капленков продолжил игру после падения в штрафной «Спартака». Произошло оно ещё до подачи с углового, и в этот момент арбитру бы свистнуть и всё переиграть. Эта пара изначально держала друг друга, но Капленков не увидел, потому что перебежал её и оказался в скоплении игроков. Можно было сместиться назад — тогда бы арбитр всё контролировал. Как только футболисты свалились на газон, надо было свистнуть и заново разыграть угловой. Капленков же своими действиями взбудоражил тренерский штаб «Пари НН». Тем не менее это не 11-метровый, потому что в момент падения игрока мяч не находился в игре. В остальном Капленков нормально отработал.

Оценка Капленкова — 7,9.

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала — 2:1

Сложный матч для Абросимова, базовая оценка тут была 8,5. На 17-й минуте не показал жёлтую Диего Косте за попадание локтем по лицу. За такое надо наказывать, у игрока «Краснодара» было дополнительное движение. На 90+5-й минуте за менее явное попадание Абросимов показал вторую жёлтую карточку Миро. Если сравнивать эти моменты, возникают вопросы. И речь не о том, что в случае с Миро арбитр неправ. Просто при его планке эта жёлтая кажется натянутой.

На 35-й минуте Абросимов самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Динамо». У людей есть вопросы по этому моменту. Объясняю: держал соперника только Табидзе. Когда прилетел мяч, движение к нему делал только Кордоба. Табидзе же держал нападающего двумя руками и только потом отпустил. Все основания для 11-метрового за задержку были. Абросимов правильно показал Табидзе жёлтую за срыв перспективной атаки. Для меня это несложный эпизод, арбитры такое должны видеть.

Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга — как их могут тащить? И кому это нужно? А «Зенит», получается, убивают? Это всё разговоры, нужно же о чём-то говорить и писать. После пенальти за руку Умярова все взорвались, кричали про беспредел. После руки Дивеева — то же самое. Сейчас же 11-метровый в пользу «Спартака» — и все молчат. Потому что уже не так интересно.

Оценка Абросимова — 8,4.

Иван Абросимов в матче «Краснодар» — «Динамо» Махачкала Фото: РИА Новости

«Динамо» Москва — «Сочи» — 2:0

Вторая игра для Новикова, молодой арбитр. Хорошая работа, всё нормально. Единственный момент — жёлтая карточка Кравцову на 43-й минуте. Новиков смотрел игрокам в спины и посчитал, что футболист «Сочи» ударил соперника ногой по голове. А на повторах видно, что была игра в мяч и уже потом случился небольшой контакт ноги с кистью. Для меня это не жёлтая — не было грубости, оба футболиста пытались сыграть в мяч. Новиков здесь поторопился. Но ничего страшного.

Оценка Новикова — 8,3.

«Зенит» — «Ахмат» — 2:0

Как ни странно, игра оказалась лёгкой. Возможно, это заслуга самого Буланова, что так поставил себя на поле и всё фиксировал. Футболисты его приняли, не апеллировали. Возможно, «Зенит» перестроился и направил внимание на набор очков, а не на споры с судьёй. Буланов правильно показывал все жёлтые, вопросов нет.

Оценка Буланова — 8,4.

Евгений Буланов в матче «Зенит» — «Ахмат» Фото: РИА Новости

«Балтика» — «Акрон» — 0:1

На 17-й минуте отменили гол «Акрона». Беншимол находился в положении вне игры, линии начертили, вопросов нет.

Ключевой момент — 85-я минута. Ошибся Танашев и назначил 11-метровый в ворота «Акрона», хотя находился в хорошей позиции. Петров неудачно пробил по воротам, и дальше произошло игровое столкновение с защитником. Не знаю, почему Танашев назначил пенальти. Наверное, посчитал, что был удар по ногам или другое воздействие, помешавшее Петрову пробить по воротам. В действительности нарушения не было — Танашев убедился в этом, когда посмотрел повтор. Видимо, несложная игра его убаюкала, поэтому и ошибся. Оценка снижена на 0,5 балла. Общая картина же нормальная.

Оценка Танашева — 7,9 (8,4).