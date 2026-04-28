Лютые цифры звёзд «МЮ»! У Каземиро такого не было даже в «Реале», а Бруну мчит за рекордом

«Манчестер Юнайтед» уверенно идёт к своей цели – попаданию в Лигу чемпионов. Команда Майкла Кэррика перед матчем с «Брентфордом» занимала третье место с 58 очками. Но рядом – «Ливерпуль» и «Астон Вилла» с аналогичным показателем. Чтобы оторваться от конкурентов, «МЮ» была необходима победа на «Олд Траффорд».

Состав команды при Кэррике угадывается легко. Тренер «Манчестер Юнайтед» выпускает сильнейших и не прибегает к активной ротации. Исключение связаны с травмами. Вот и сейчас Кэррик внёс точечные изменения в сравнении с матчем с «Челси». В старте вместо Нуссайра Мазрауи появился Гарри Магуайр (отбыл дисквалификацию), а Матеуса Кунью (небольшие проблемы с пахом) заменил Амад Диалло.

И именно ивуариец был активнее всех на старте встречи. Уже на второй минуте Диалло совершил сумасшедший промах: Кобби Майну покатил на вингера, а тот из убойной позиции пробил не очень удачно. Мяч по пути зацепил ногу защитника «Брентфорда» Сеппа ван ден Берга и улетел за пределы поля от штанги. Чуть позже включился Гарри Магуайр: после углового англичанин нанёс мощный удар головой, но голкипер гостей Кивин Келлехер сделал сейв. Мяч же чуть не пересёк линию ворот. По трансляции показали графику, на которой видно, что «МЮ» не хватило совсем чуть-чуть.

Однако стартовое давление всё же привело к голу. На 11-й минуте счёт открыл Каземиро. Бразилец откликнулся на скидку от Магуайра после углового, выиграл верховое единоборство и пробил головой под перекладину. Полузащитник «МЮ» забил уже девятый мяч в сезоне АПЛ! Это лучший результат для Каземиро в карьере в национальных чемпионатах. Также 34-летний игрок делит первое место по голам «МЮ» в АПЛ вместе с Брайаном Мбемо и Беньямином Шешко (точнее, делил до конца тайма).

А что началось потом – загадка. «Брентфорд» полностью перехватил инициативу. «Манчестер Юнайтед» же больше думал об обороне. Однако с защитой у манкунианцев не всё так круто – серьёзно влияют травмы. Впрочем, это показал и матч с «Челси», когда только чудо позволило уйти с поля без пропущенного мяча. У одного только Игора Тьяго было три момента за тайм, чтобы сравнять счёт. Хотя каждый раз бразильцу не хватало скорости принятия решения и расторопности. И даже рикошеты от защитника «МЮ» Эйдена Хевена не помогли «Брентфорду» – голкипер хозяев Сенне Ламменс был готов ко всему.

«МЮ» же показал гостям, как нужно реализовывать моменты. Первая по-настоящему опасная атака за долгое время закончилась вторым голом. Манкунианцы убежали в быстрый отрыв, Бруну Фернандеш протащил мяч до штрафной, после чего покатил на Шешко. И словенскому форварду «МЮ» осталось только убрать защитника и точно пробить. С этой задачей Беньямин справился – 2:0. Шешко отличился в 10-й раз и стал лучшим бомбардиром команды в АПЛ. Фернандеш же оформил уже 19-й ассист в сезоне! Он повторил достижение экс-полузащитника «Арсенала» Месута Озила. А до рекорда Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне остался всего один голевой пас. Ждём рекорд АПЛ от гениального португальца?

В перерыве Кэррик решил усилить защиту. На второй тайм вместо Диалло появился Мазрауи. Тренер «Манчестер Юнайтед» понимал, что команде преимущественно предстоит обороняться и включить контратакующий режим. И дополнительный игрок в защиту не помешал. Во вторые 45 минут «МЮ» действительно отдал инициативу «Брентфорду».

Однако у гостей снова возникли проблемы с реализацией. Команда Кита Эндрюса в прошедших семи турах четырежды уходила с поля без забитых мячей. И с «МЮ» снова не везло. Если в первом тайме «порол» Тьяго, то теперь включился Данго Уаттара. На 61-й минуте форвард из Буркина-Фасо пробил выше ворот из хорошей позиции после невольной скидки от бразильского партнёра. А чуть позже Уаттара оказался первым на отскоке в чужой вратарской, но пробил головой в каркас.

На 87-й минуте «Брентфорду» удалось вернуть интригу. После затяжной атаки полузащитник гостей Матиас Йенсен решился на дальний удар. Мяч полетел с огромной силой и по закрученной траектории в нижний угол. Сенне Ламменс не дотянулся – на табло загорелись 2:1. У гостей оставалось семь минут (с учётом добавленного) на полноценный камбэк.

«Манчестер Юнайтед» всё же довёл игру до победы. Команда набрала 61 очко после 34 туров и оторвалась от «Ливерпуля» и «Астон Виллы». А от шестого места «МЮ» отделяют уже 11 очков. За четыре тура растерять такой гандикап попросту нереально. Так что потихоньку поздравляем команду Кэррика с квалификацией в Лигу чемпионов. «Брентфорд» же остался девятым, но всего на два очка отстаёт от зоны Лиги Европы.