Барко, Агкацев, Луис Энрике или герои аутсайдеров. Кто лучший в 27-м туре РПЛ?

В сезоне Мир Российской Премьер-Лиги осталось сыграть всего три тура! Интрига жива в борьбе и за медали, и за выживание. С каждым матчем исход становится всё важнее, а игроки стараются выжать из себя максимум. Естественно, и в прошедшем, 27-м туре несколько футболистов ярко сверкнули. И попали в наш традиционный рейтинг. А выбрать лучшего игрока прошедшего тура предстоит именно вам.
Эсекьель Барко («Спартак»)
Барко образца весны-2026 прекрасен. Аргентинский полузащитник «Спартака» выдал ещё один отличный матч: забил с пенальти плюс оформил ассист с «Пари НН». Благодаря его результативным действиям команда Хуана Карлоса Карседо одержала волевую победу и вплотную приблизилась к идущему третьим «Локомотиву». Также в прошедшей встрече Барко отметился одной успешной обводкой, двумя ключевыми передачами, отдал 79% точных пасов и выиграл пять единоборств.
Вариант для тех, кому не понравились перечисленные выше варианты. Если вы считаете, что лучшим игроком тура стал кто-то другой, смело жмите сюда. Например, неплохой матч выдал капитан «Спартака» Роман Зобнин: снова здорово действовал на позиции крайнего защитника и забил победный мяч в ворота «Пари НН». Отличный матч выдал Фахд Муфи («Оренбург»), напрягавший на своём правом фланге игроков «Ростова». И, конечно, как забыть про Александра Соболева? «Плохой мальчик» отличился впервые за четыре тура, положив победный мяч в ворота «Ахмата».
Иван Олейников («Крылья Советов»)
Олейников отличился в третьем туре РПЛ подряд. После прихода Сергея Булатова на пост главного тренера Иван снова ощутил себя лидером «Крыльев Советов». Во встрече с «Локомотивом» именно его гол стал победным. На 31-й минуте он воспользовался прострелом от Николая Рассказова: сначала Олейников пробил в голкипера Антона Митрюшкина, а затем вторым касанием — точно в створ. Также в прошедшей встрече вингер отдал 85% точных передач, нанёс пять ударов и выиграл два позиционных единоборства.
Станислав Агкацев («Краснодар»)
Снова финиш сезона РПЛ, снова матч с махачкалинским «Динамо» — и снова Станислав Агкацев тащит. В прошлом году вратарь «Краснодара» спас команду в концовке встречи в Каспийске, потащив пенальти. На этот раз Станислав выдал двойной сейв во втором тайме: сначала потащил не самый сложный удар Мохамеда Аззи, а вот добивание было убойным. Однако Агкацев справился с угрозой. И всё это при счёте 1:1! Вскоре после этого «Краснодар» забил победный мяч. Но как бы повернулся ход встречи, если бы не то двойное спасение?
Сергей Песьяков («Крылья Советов»)
Песьяков выдал шикарный матч с «Локомотивом». Голкипер «Крыльев Советов» совершил шесть сейвов и не позволил гостям отличиться. Сергей потащил приличные удары от Алексея Батракова и Даниила Чевардина, успешно сыграл при выходе один на один от Дмитрия Воробьёва и уверенно действовал на стандартах. Классный перформанс Песьякова помог самарцам набрать важные три очка.
Беншимол («Акрон»)
Беншимол принёс «Акрону» важнейшую победу. Команда Заура Тедеева обыграла в гостях «Балтику» (1:0) и поднялась на 10-е место. Тольяттинцы совершили мощнейшую заявку на спасение. И нанесли «Балтике» первое домашнее поражение в сезоне! Беншимол отметился дублем, правда, первый гол форварда не засчитали из-за офсайда. Но во втором тайме он забил чистый мяч: нападающий открылся под заброс от Ифета Джаковаца в штрафной и точно пробил из-под защитника. Также Беншимол отметился сразу четырьмя обводками и выиграл восемь позиционных единоборств.
Никита Кривцов («Краснодар»)
Кривцов уверенно освоил роль правого вингера. И во встрече с махачкалинским «Динамо» стал автором забитого мяча. На 29-й минуте игрок «Краснодара» воспользовался неудачным выносом от Андреса Аларкона и с лёта пробил в дальний угол. Красота! Также Кривцов совершил одну успешную попытку дриблинга, отметился тремя отборами и выиграл 10 из 13 единоборств. В общем, помог «Краснодару» во многих аспектах.
Джон Кордоба («Краснодар»)
И снова Кордоба! Лидер гонки бомбардиров РПЛ забил уже 15-й мяч в сезоне. Этот гол позволил «Краснодару» обыграть махачкалинское «Динамо» (2:1). На 66-й минуте колумбиец продавил в чужой штрафной Андреса Аларкона и с линии вратарской головой поразил ближнюю девятку. Шикарный и, главное, очень важный гол. Также Джон восемь раз пробил по воротам, отметился одним ключевым пасом и заработал на себе четыре фола.
Игорь Дивеев («Зенит»)
В матче с «Ахматом» Игорь Дивеев стал ассистентом. На девятой минуте встречи он оформил первый голевой пас в сезоне: защитник скинул мяч головой на Александра Соболева, а форвард открыл счёт. Затем Дивеев уверенно помог «Зениту» в обороне. На его счету два выноса, два возврата мяча, шесть выигранных верховых единоборств из девяти и 89% точных передач.
Владислав Тороп (ЦСКА)
Тороп признан лучшим игроком матча «Рубина» и ЦСКА. Владислав выдал действительно классное выступление в воротах — на его счету четыре сейва. Уже на пятой минуте Тороп совершил главное спасение: Велдин Ходжа выскочил один на один с голкипером ЦСКА, но тот вышел победителем из дуэли. А созданные «Рубином» 1,16 xG (ожидаемые голы) не помогли одержать казанцам домашнюю победу. Теперь Владиславу нужно сохранить форму до конца сезона, ведь Игорь Акинфеев уже точно не вернётся в строй.
Евгений Ставер («Рубин»)
Один из самых впечатляющих перформансов тура. Ставер совершил аж восемь сейвов во встрече с ЦСКА (0:0). «Рубин» же продлил беспроигрышную серию до восьми туров, а дома команда не уступает с октября 2025 года. Особенно запоминающимся стало спасение на 90+3-й минуте: голкипер казанцев отразил удар Данилы Козлова головой с линии вратарской. Но не только этот момент попал в хайлайты. На протяжении всего матча атака ЦСКА проверяла Евгения. К примеру, в первом тайме он отразил удары Ивана Облякова и Дмитрия Баринова. А после перерыва выручил после попытки Лусиано Гонду.
Луис Энрике («Зенит»)
«Зенит» не отпустил в турнирной таблице «Краснодар», сохранив отставание в одно очко. Петербуржцы на своём поле уверенно разобрались с «Ахматом» (2:0). И во многом это заслуга вингера Луиса Энрике. Во-первых, он забил второй мяч команды на 11-й минуте. Бразилец воспользовался прострелом от Педро, опередил игроков грозненцев и бахнул в створ. А затем он продолжал держать оборону «Ахмата» в напряжении. Энрике совершил три обводки, нанёс четыре удара по воротам, заработал на себе два фола и выиграл аж девять позиционных единоборств из 12.
Бителло («Динамо» Москва)
Бителло оформил уже восьмой ассист в сезоне РПЛ. Во встрече с «Сочи» бразильский полузащитник московского «Динамо» отдал элегантный голевой пас пяткой на Муми Нгамалё. Всего же Бителло отметился 81% точных передач (две — ключевые), одной успешной обводкой, сразу двумя отборами и тремя ударами по воротам. Бразилец вышел на второе место в списке лучших ассистентов. Догнать Эдуарда Сперцяна (14 голевых передач) уже нереально, но финишировать в топ-2 вполне возможно.
Гедеон Гузина («Оренбург»)
Гузина забил всего лишь второй мяч в сезоне. Но какой важный! Гол боснийца на 85-й минуте встречи с «Ростовом» принёс «Оренбургу» минимальную победу. И благодаря ей команда поднялась на 12-е место. Гузина воспользовался ошибкой голкипера ростовчан Рустама Ятимова, неудачно сыгравшего на выходе. Сначала Гедеон выиграл борьбу у защитников и пробил в штангу, а затем на отскоке добил мяч в сетку. Грандиозной статистикой за 18 минут после выхода на замену форвард «Оренбурга» не отметился, однако гол перевешивает.
Кирилл Данилов (ЦСКА)
Данилов выдал лучший матч за основу ЦСКА. 18-летний защитник помог москвичам во встрече с «Рубином». На счету Кирилла – три отбора, четыре перехвата, девять выносов мяча, два заблокированных удара и четыре возврата. Мощь! А ещё Данилов выиграл три позиционных и два верховых единоборства. Также защитник отметился 80% точных передач. И даже полученная жёлтая карточка не испортила впечатления от крутого выступления Данилова.