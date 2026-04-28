У «Родины» — сверхэмоциональная победа на 90+6-й минуте, у «Факела» — кризис, а Комбаров вылетел. Также есть и новая отставка.

Жара вверху таблицы — на золото теперь претендует вся тройка! Главное за тур Первой лиги

Ещё в начале марта в Лиге Pari не было никакой чемпионской интриги. Более того – мало кто ждал, что «Урал» потеряет второе место. Спурт «Родины» и вялый финишный накат «Факела» сделали своё дело – за три тура до конца плотность в первой тройке достигла максимума. Все детали – в обзоре «Чемпионата».

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Спартак» зацепился за ничью с «Арсеналом»

Сразу обозначим, что 31-й тур стал завершающим в так называемом «тройнике» – каждая команда Первой лиги сыграла три матча за неделю. «Спартак» формально продолжает борьбу за топ-4, хотя, по нашей информации, команда не пройдёт лицензирование под РПЛ. Однако, как сообщает журналист Сергей Ильёв, в клубе есть хорошие бонусы за попадание в первую четвёрку, поэтому футболисты вполне мотивированы на достойный финиш сезона.

«Арсенал» уже не решает какие-либо турнирные задачи. Но в хорошем настроении команда Дмитрия Гунько может дать бой любому сопернику – всё-таки у туляков довольно крепкий состав. Первый тайм на «Арене Химки» получился скучноватым – всего три удара за 45 минут.

Во второй половине «Спартак» остался без вратаря Михаила Гайдаша, которого унесли с поля на носилках. Вместо него вышел Даниэль Саппа, потерявший место в старте после серии ошибок. Аргентинец едва не стал автором голевой передачи на 65-й минуте – выпнул мяч прямо на Амура Калмыкова, который зарядил в перекладину.

Вскоре «Арсенал» вышел вперёд – Кирилл Большаков в стиле Сергея Игнашевича прошил стенку. Мяч залетел в сетку после рикошета от Джордже Пантелича. «Спартак» по классике переломил ход встречи с помощью замен. На 85-й минуте свежий Илья Рубцов заработал пенальти – получил по ногам от Милоша Брновича. К слову, спорная «точка», однако Гунько после игры признал, что арбитр принял правильное решение. К мячу подошёл Калмыков, который забил свой 14-й гол в чемпионате.

Боевая ничья – «Спартак» потерял важные очки, «Арсенал» остался в середине таблицы.

Четвёртая победа «Енисея» подряд

Какой же Сергей Ташуев крутой! Судя по всему, у «Нефтехимика» после двух насыщенных матчей со «Спартаком» (3:1) и «Черноморцем» (4:0) просто закончились силы. В Красноярске команда Кирилла Новикова нанесла всего один удар по чужим воротам (ни одного – в створ). Хотя в концовке были шансы.

«Енисей» захватил инициативу с первых минут – Андрей Мазурин со штрафного пробил в девятку, откуда мяч вытащил Андрей Голубев. Вскоре «Нефтехимик» потерял Николая Толстопятова – защитник получил травму. На 43-й минуте хозяева всё-таки дожали соперников – Андрей Окладников забил в пятой игре подряд. После встречи Ташуев прокомментировал огненную форму форварда.

Сергей Ташуев главный тренер «Ну да, к Окладникову есть интерес. «Манчестер Юнайтед», я слышал… Звонки были».

После перерыва отличился Егор Иванов – замкнул передачу Артёма Погосова. «Нефтехимик» мог вернуть интригу, но Егор Шамов надёжно отыграл в самых опасных эпизодах. Уверенная победа красноярцев.

«Урал» сломал «Челябинск»

Где-то рядом должен быть бланк извинений перед Василием Березуцким. Три победы в чемпионате подряд. Причём бывший защитник ЦСКА отбирает очки у крепких соперников. Сначала – у «Торпедо» (2:0). Теперь пострадал «Челябинск» (2:1). Впрочем, команда Романа Пилипчука сейчас – лишь бледная тень самих себя осеннего образца. Девять игр подряд без побед.

Интересно, что из стартового состава «Челябинска» пропал 35-летний Александр Жиров. Опытный защитник до недавних пор играл все матчи от звонка до звонка. С «Уралом» вышел только на четыре минуты в концовке (усилить атаку, а не оборону).

А вот Березуцкий нащупал оптимальную схему – базовые 4-2-3-1 с тройкой центральных защитников при владении. В Челябинске «Урал» забрал стартовый отрезок. Илья Ишков выстрелил выше перекладины на 11-й минуте. Общее преимущество гостей в гол после углового конвертировал Артём Мамин.

«Челябинск» проснулся во втором тайме – Рамазан Гаджимурадов разозлился и в сольном режиме устроил штурм ворот Селихова. Правда, на 58-й минуте хозяева «привезли» пенальти (тоже сомнительный). Мартин Секулич развёл мяч и Илью Тусеева по углам. Хорватский форвард «Урала» не забивал в чемпионате с прошлого ноября.

На 74-й минуте команда Березуцкого осталась вдесятером – Александр Селихов получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Тимофее Комиссарове. Спустя несколько минут Гаджимурадов пробил в перекладину. Первым на добивание успел Гаррик Левин, который отправил мяч в сетку – 1:2. Вышедший на замену Иван Кузнецов (запасной вратарь «Урала») в концовке несколько раз выручил свою команду. «Челябинск» мог додавить, однако «Урал» удержал победу.

Невероятно, но Березуцкий теперь в трёх очках от первого места и в одном – от второго. Погоня продолжается.

«Чайка» официально вылетела

Эх, если бы «Чайка» так выступала осенью! Увы, без полноценных сборов команда плохо вкатилась в сезон. А весной уже не хватило разгона. Команда Дмитрия Комбарова играла в смелый футбол. Пик – победа над «Факелом» (2:0). С «КАМАЗом» молодые парни из «Чайки» тоже устроили весёлую рубку – 26 ударов на двоих. Правда, первый тайм провалили – челнинцы создали пачку моментов. Один из них реализовал Давид Караев.

После перерыва «КАМАЗ» воспользовался ещё одной ошибкой обороны «Чайки». На 62-й минуте Караев прорвался к чужим воротам и отдал голевой пас на Даниила Шамкина. «Чайка» быстро вернулась в игру – Глеб Пополитов заработал пенальти и сам же его реализовал.

Комбаров бросил в бой все доступные резервы, но «КАМАЗ» сосредоточился на обороне и дотерпел до финального свистка. Вторая победа подряд от команды Антона Хазова. С «Чайкой» прощаемся – следующий сезон начнут в Leon-Второй лиге. Заодно узнаем, уедет команда из Песчанокопского или нет. Напомним, идут активные слухи о потенциальной продаже клуба. С весны «Чайка» переехала в Подольск из-за «неготовности» домашнего стадиона.

Победная серия «Ротора» закончилась

Ульяновская «Волга» в этом сезоне покусала многих фаворитов. Не так давно отобрали очки у «Родины» (0:0). Теперь остановили «Ротор», который выдал шесть побед подряд. Команда Дмитрия Парфёнова много владела мячом, однако «Волга» грамотно работала в обороне и быстро выбегала в контратаки.

В первом тайме самые явные шансы были у Имрана Азнаурова и Абу-Саида Эльдарушева. После перерыва картина не изменилась – «Волга» затянула «Ротор» в греко-римскую борьбу. 11 ударов на двоих за весь матч. 2:1 по ударам в створ. Дикая скука, которая стоила «Ротору» двух очков. А ведь был шанс остаться в борьбе за прямой выход. Очевидно, волгоградцы уже могут готовиться к стыкам. Ульяновский клуб набирает очередное ценное очко – уже на семь очков оторвались от зоны вылета.

Внезапная победа «Сокола»

Оказывается, можно и так. После поражения от «Енисея» (0:4) главный тренер «Сокола» Евгений Харлачёв на пресс-конференции заявил о своём уходе из клуба. Но в итоге остался. Каким образом его удержали в Саратове – пока загадка.

Странные «игры разума» дали неожиданный эффект. «Сокол» до встречи с «Черноморцем» проиграл 10 матчей подряд. Не побеждал с 25 ноября 2025 года – тогда одолели дома «Волгу» (1:0) ещё при Младене Кашчелане.

Самое интересное, что «Черноморец» был максимально мотивирован – команда бьётся с «Уфой» за выживание. По первому тайму в Новороссийске казалось, что всё наоборот: «Сокол» – в гонке, «Черноморец» – во Второй лиге. На 26-й минуте Никита Глойдман замкнул подачу Романа Пасевича. Хозяева отошли от шока только после перерыва. Упустили кучу моментов – 14:7 по ударам за матч (7:4 – в створ).

На последних минутах судьи украли чистый пенальти у «Черноморца» – Илья Жигулёв получил по ногам в штрафной, но арбитры разглядели лишь штрафной. Победа «Сокола» в пользу «Уфы». При этом у «Черноморца» тяжелейший календарь на финише – впереди встречи с «Родиной» и «Уралом».

Убедительный разгром от «Шинника»

Кто-то ругал Артёма Булойчика за футбол без голов? «Шинник» во второй раз в сезоне преодолел отметку в два забитых мяча за матч. До этого был только один разгром – в ноябре разнесли «Чайку» (4:1).

«СКА-Хабаровск» проваливает весну. Девять туров подряд без побед. Куча пропущенных голов – 24 за 10 игр. Если бы не конфуз «Черноморца», то СКА свалился бы в борьбу за выживание под самый конец сезона. Прямо сейчас до зоны вылета – шесть очков.

«Шинник» уничтожил гостей за 24 минуты. Сначала забил Илья Порохов, накрутивший всю оборону СКА. Потом после углового отличился Виталий Лысцов. Вскоре Порохов оформил дубль. До перерыва мог дойти и до хет-трика, но подвела реализация.

Во втором тайме «Шинник» расслабился и отдал инициативу. Гости создали несколько шансов, однако так и не пробили Тимофея Митрова. Ярославцы зашли в топ-8.

Алексей Поддубский после этого разгрома СКА покинул. «По соглашению сторон», – сказано в заявлении клуба, но по факту это обычная отставка. Руководить командой до конца сезона будет Михаил Семёнов, который присоединился к штабу команды в январе. Тренерскую карьеру он начал ещё в 2006 году, возглавив дубль «СКА-Энергии». Работал главным тренером в «Амуре» (Благовещенск) и комсомольской «Смене», с которой в сезоне-2015/2016 выиграл зону «Восток» Второй лиги. Потом – в краснодарских «Кубани» и «Урожае», «Балтике», «Волге», «Акроне», «Алании» и«Чайке».

«Родина» вдесятером дожала «Уфу»

Самый киношный матч тура. «Уфа» играла без дисквалифицированных Ильи Агапова и Залимхана Юсупова, но сдержала стартовый натиск «Родины». Самый опасный момент был у Ильи Тимошенко, который зарядил в штангу. Команда Хуана Диаса в первом тайме буквально зажала «Уфу» в штрафной Александра Беленова. Из-за этого было много стыков и рикошетов. Молодой арбитр Олег Гусаков (ему всего 24 года) мог раза три указать на «точку», однако каждый раз принимал решение в пользу гостей. Перед перерывом Беленов потащил опасный удар Йорди Рейны.

Второй тайм начался с выстрела Дилана Ортиса, который едва не пробил Сергея Волкова. А на 64-й минуте «Родина» осталась в меньшинстве – Артём Мещанинов шипами влетел в живот Данила Ахатова и увидел перед собой красную карточку. К тому моменту игра уже превратилась в сиквел гонконгского фильма «Убойный футбол».

«Родина» перестроилась на 4-4-1 и полетела в атаку. На 78-й минуте матч вышел на новый эмоциональный пик. Сначала Тимошенко срубили в чужой штрафной – арбитр вновь промолчал. «Уфа» ответила атакой, которую едва не завершил Алан Хабалов (мяч угодил в перекладину). Затем Станислав Бессмертный попал в штангу ворот Беленова. Вскоре Рейна упустил ещё один шанс – крутил мяч в дальний угол, «Уфу» снова выручил каркас.

Развязка наступила после 90+5-й минуты. «Родина» в отчаянном штурме заработала угловой. Вышедший на замену Теодоро Арсе подал точно на голову Артёма Максименко (тоже появился на поле со скамейки), который вколотил мяч в сетку. Обидное поражение «Уфы» и важнейшие три очка для «Родины».

После встречи Хуан Диас раскритиковал судейство: «Спасибо футболистам, что вытащили эту игру. Но нет слов от того, что происходит во время игры».

Ничья «Факела» в пользу «Родины» и «Урала»

Команда Олега Василенко теряет очки уже в четвёртом туре подряд. «Торпедо» и «Факел» сыграли в открытый и насыщенный футбол – 22 удара на двоих (12:4 – по ударам в створ в пользу автозаводцев).

На 24-й минуте Александр Орехов вывел хозяев вперёд – успел на подбор после выноса Альберта Габараева. Вскоре Владислав Шитов мог сделать счёт 2:0 – попал в перекладину. «Факел» отыгрался на 40-й минуте – Бутта Магомедов замкнул передачу Дарко Тодоровича.

Перед перерывом вратарь «Факела» Игорь Обухов решил поддержать Александра Селихова – получил прямую красную за идентичный фол (выбежал из ворот и срубил Шитова). Во втором тайме команда Олега Кононова обрушила на соперников всю свою мощь. На 75-й минуте вышедший на замену Руслан Апеков вывел хозяев вперёд.

«Факел» продемонстрировал характер – отыгрался вдесятером. Помогли замены – на 89-й минуте Магомедов нашёл в чужой штрафной свежего Максима Турищева, который убежал от Глеба Шевченко и переиграл Никиту Кореца (он заменил Ростислава Солдатенко в старте «Торпедо»). Здесь тоже пахло безумием – на последних секундах бойцы Кононова едва не вырвали победу. Орехов после стандарта пробил в перекладину, на добивание первым успел Кирилл Гоцук. Турищев вынес мяч головой с ленточки.

Несмотря на спасение в концовке, результат для «Факела» всё равно неудовлетворительный. «Родина» и «Урал» теперь совсем рядом.