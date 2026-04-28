Главное отличие «Зенита» от «Краснодара». В борьбе за титул — два абсолютно разных подхода

Когда на исходе часа игры с махачкалинским «Динамо» Хуан Боселли сменил Александра Черникова, казалось, что «Краснодару» больше просто некем усилить игру. На скамейке оставались два защитника — Пальцев и Тормена, несколько молодых ребят и Мозес Кобнан, который в этом сезоне Мир РПЛ сыграл в общей сложности чуть более 100 минут. Счёт к тому моменту был 1:1.

Игравший следом «Зенит» во втором тайме выпустил на поле кучу Джонов — Джона Джона, Джона Дурана и при этом вообще не задействовал Андрея Мостового, игрока, который в большинстве команд лиги был бы основным. Главная разница между «Краснодаром» и «Зенитом» в борьбе за чемпионство лежит именно здесь: одни играют обоймой из 13-14 игроков с добавлением молодёжи, другие имеют возможность использовать по факту два вполне равных состава.

Нельзя при этом сказать, что «Краснодар» остался в таком положении вынужденно. Это так лишь отчасти — например, потеря Дугласа Аугусто действительно больно бьёт по балансу в игре команды. Тем не менее Мурад Мусаев давно и последовательно выступает за короткую ротацию — в последний раз он говорил об этом в эфире «Это футбол, брат!»: тренеру не нравится, когда в сериях упражнений кто-то остаётся вне игры. То есть: если у тебя 21-22 равноценных полевых игрока, то кому-то придётся быть в смене даже в день больших составов, когда идут серии игры 11 на 11. Мусаев ссылается на слова Анчелотти, который как-то сказал, что ему достаточно 16 равноценно хороших полевых и нескольких молодых футболистов. Примерно такая ситуация с составом в «Краснодаре» уже достаточно давно.

Отсылка к Анчелотти имеет смысл в том контексте, что Карло почти всегда в карьере тренировал команды, где были лучшие для своей лиги (а иногда и для всего мира) футболисты. Для «Краснодара» это тоже применимо: в команде на семи-восьми позициях действуют игроки, которые были бы основными в каждой команде РПЛ. Более того, специфика клуба такова, что в команде подобраны а) легионеры; б) очень опытные футболисты (в том числе и легионеры). Из 35 самых возрастных стартовых составов этого сезона 21 на счету «Краснодара». При этом действующий чемпион остаётся и лидером по проценту минут, который приходится на легионеров, — 74%.

Мурад Мусаев и Карло Анчелотти Фото: Getty Images/fckrasnodar.ru

Итак, у тебя опытная команда и много людей, которых купили, чтобы они играли, а не сидели на скамейке в ожидании шанса. Логично, что если кто-то из них окажется вне состава в игровом упражнении, то начнётся недовольство, которое усилится, когда этот футболист не сыграет два-три матча подряд или выйдет со скамейки на 15-20 минут. Кроме того, некоторые игроки относятся к таким выходам на 15-20 минут как к наказанию, и могут демонстративно выражать это. Так получается снежный ком: вроде бы у тебя много качественных игроков, но мотивация у некоторых падает, недовольство растёт, а вместе с этим недовольством слегка нарушается «химия», просто необходимая для борьбы за трофеи.

В этом сезоне АПЛ Пеп Гвардиола почти всегда полагается на 14-15 игроков, хотя качественных футболистов в составе «Ман Сити» на два с лишним состава. Тренер признаёт, что инсайды о недовольстве ряда игроков правдивы, но имеет возможность управлять недовольством через разные турниры — например, он проводит широкую ротацию на кубковый матч после того, как несколько игр подряд состав в АПЛ почти не менялся.

Гвардиола использует все уловки, чтобы оставить веру игроков в процесс незыблемой. Он говорит: «За те пять-шесть встреч, что мы не меняли состав, мы пропустили всего один мяч». Он отсылается к вещам, которые в парадигме Пепа имеют не такое большое значение: всю карьеру этот тренер добивался игры, а затем — результата. Цифры на табло в конкретном матче его интересовали меньше контроля над игрой в глобальном смысле. Но именно в этом случае такая уловка имеет смысл: недовольным объясняют, что в отсутствии ротации есть логика; сыгранность команды возрастает от матча к матчу, и каждый лучше понимает следующий манёвр партнёра.

Примерно так происходит в нынешнем «Краснодаре»: думаю, мало кто будет спорить с тем, что это самая сыгранная команда нашей лиги. Для клуба эта сыгранность имеет ключевое значение, так как в том числе по желанию тренера нет большой скамейки, стиль команды энергозатратен, и давление, которое любит оказывать «Краснодар», требует максимального понимания манёвра и типичных реакций партнёра, а логистика по-прежнему сложна. Сезон начинался при закрытом аэропорте, но и по-прежнему небо над Краснодаром закрывается чаще, чем где-либо в России. И да, состав всё ещё один из самых возрастных в лиге.

Игроки «Краснодара» Фото: fckrasnodar.ru

Разница с «Сити» заключается в том, что у Мусаева нет Рейндерса или Фодена, которые имеют минимальные минуты и точно претендуют на большее игровое время. Состав «Краснодара» читаем, недовольства быть не может, «химия» близка к максимальной, а изменившиеся условия лимита на легионеров позволяют педалировать внутри тему Last Dance: давайте выиграем сезон, потому что дальше, возможно, мы так больше не сыграем.

Подход «Зенита» совершенно позволяет рассчитывать на большее сопротивление в тренировочном процессе. Представьте себе день больших составов в «Краснодаре»: разбавлять основу запасными – значит разрушать сложившиеся связи и связки и снижать осведомлённость о действиях партнёра. Но если выставить 11 оптимальных футболистов, то против них будут пять-шесть соответствующих уровню запасных и несколько молодых игроков. Велика вероятность, что длительные таймы на тренировках будут идти в одни ворота.

У «Зенита» так быть не может, так как состав глубже и конкуренция в каждой тренировке выше. В теории этот подход имеет больше смысла: всю неделю тренируешься при высокой конкуренции — затем тебе проще в игре. Однако, чтобы большие запасные футболисты не теряли мотивации, нужно точечно ротировать состав в матчах, что снижает уровень сыгранности, и иногда человек может просто выпасть из игры. Да, его можно заменить без потери качества, но эта замена будет по факту вынужденной — значит, что-то идёт не так.

Футболисты «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подход «Краснодара»: замены не делаются, если они не вынужденные, а вынужденными они становятся реже, так как сыгранность выше. Самый важный момент, над которым работает штаб Мурада Мусаева, — постоянная мотивация тех, кто в субботу или воскресенье будет запасным. Эта часть работы, о которой редко говорят, но в том, что «Краснодар» второй год подряд ведёт борьбу за чемпионство, она играет ключевую роль. Молодые ребята, кто-то из опорных, плюс те же защитники (Жубал или Тормена, Пальцев) делают для титула не меньше, чем постоянные 11 стартовых футболистов, потому что благодаря самомотивации и работе тренерского штаба они постоянно напрягают основу в тренировочном процессе. Плюс готовы ворваться в игру так, как это сделал Жубал.

И Мусаев в последних встречах управлял бьющим копытом запасным «быком» в стиле Гвардиолы: не выпустить в старте 32-летнего запасного легионера после позднего забитого мяча с «Балтикой», который принёс драгоценное очко, было просто неправильно, даже если сыгранность Тормены с Костой от этого пострадала.