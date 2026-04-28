Топ-матчи среды: «Атлетико» — «Арсенал», «Ак Барс» против «Магнитки» и яркий баскетбол

Горячее 29 апреля: Кубок Стэнли, Миранчук в Открытом кубке США, плей-офф Единой лиги и НБА, а также Роналду в Саудовской Аравии!

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: «кельты» пройдут дальше?

«Филадельфия» пока сумела выиграть лишь один матч из четырёх (1-3). «Бостону» остаётся сделать последний шаг, чтобы оказаться во втором раунде плей-офф НБА. Тейтум и Браун показывали шикарную игру в недавних встречах. Смогут ли «Сиксерс» противостоять такому мощному дуэту?

⚽️ 2:00: «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед», Открытый кубок США, 1/8 финала, 1-й тур

Интрига: старт команды Миранчука в кубковом соревновании

В США стартует Открытый кубок. И «Атланта» в 1/8 финала встретится с «Шарлотт». Ранее клуб из штата Джорджия прошёл менее статусный «Чаттануго». Теперь же Алексею Миранчуку и его команде предстоит непростая проверка.

🏒 2:30: «Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: серия закончится?

Все трюки «Бостона» с провокациями и силовым давлением в этой серии не работают – «Баффало» выдерживает давление и чисто в хоккей переигрывает соперника. В четвёртой встрече «Брюинз» совершенно развалились, пропустив четыре шайбы в стартовом отрезке, хотя до этого первые периоды проводили лучше. Удастся ли сделать работу над ошибками?

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: Кирилл Капризов забьёт?

Капризов отличился в первой игре серии, а в остальных отмечался только результативными передачами. Шайб Кирилла пока что сильно не хватает команде. Серия, как и ожидалось, получается упорной – и «Даллас», и «Миннесота» далеко друг друга не отступают, а две встречи и вовсе закончились в овертайме. Чья возьмёт на этот раз?

🏀 4:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: Вембаньяма и Ко окажутся во втором раунде?

«Портленд» выиграл лишь один матч в серии, в котором сотрясение мозга по ходу игры получил Вембаньяма. Без Виктора «Сан-Антонио» забрал одну встречу и после его возвращения – ещё одну. «Спёрс» осталось совсем немного, чтобы оказаться в следующей стадии плей-офф. Удастся ли порадовать своих болельщиков?

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: «Эдмонтон» закончит сезон?

«Эдмонтон» сенсационно устроился на 1-3 в серии с «Анахаймом», который восемь лет не играл в плей-офф. У «нефтяников» рухнули все связи, а игра в обороне оставляет желать лучшего. Как и игра капитана Коннора Макдэвида. Капитан «Ойлерз» выглядит ужасно и проваливает серию. Сможет ли он в пятой игре спасти команду?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

В первом матче «Ак Барс» сделал результат уже в первом периоде, однако во втором «Металлург» сделал выводы и переиграл соперника с тем же счётом. Александр Хмелевски во второй встрече дал шанс казанцам, забросив третью шайбу за два матча, а Андрей Разин уже публично подчёркивает, что американец им постоянно забивает. Отличится ли Александр в третьей встрече подряд?

🏀 19:30: ЦСКА — «Енисей», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, второй матч

Интрига: гости готовы к новой главе?

«Енисей» отлично начал первый матч с ЦСКА, выиграв стартовую четверть. Правда, затем действующий чемпион буквально уничтожил соперника, забрав встречу со счётом 104:66. Красноярцам нужно прибавлять, а есть ли у гостей внутренние резервы для этого?

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, второй матч

Интрига: 16-е поражение подряд в плей-офф или гости покажут зубы?

Капитан «Локомотива-Кубань» Миллер практически в одиночку забрал первый матч серии. «Парма» не смогла остановить разыгрывающего. У Пашутина и его команды было время, чтобы внести коррективы в игру клуба. Покажут ли пермяки зубы в плей-офф? А то серия поражений в постсезоне очень затянулась, так как «Парма» не побеждала в 15 матчах подряд.

🎦 ⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Ахли», Саудовская Аравия — Про-Лига, 30-й тур

Интрига: «Аль-Наср» сделает ещё один шаг к чемпионству?

«Аль-Наср» занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии. Команда на восемь очков опережает «Аль-Хиляль», имея при этом на матч больше. Впереди у команды с Криштиану Роналду в составе серьёзная проверка. «Аль-Наср» примет победителя азиатской Лиги чемпионов — «Аль-Ахли». Который, к слову, также всё ещё сохраняет шансы на титул.

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Арсенал», плей-офф Лиги чемпионов, 1/2 финала, первый матч

Интрига: какая из команд приблизится к финалу ЛЧ?

«Атлетико» и «Арсенал» разыгрывают второе место в финал Лиги чемпионов. Проблемы есть у обеих команд, поэтому явного фаворита в паре нет. В первом матче в Испании «Атлетико» обязан побеждать, чтобы сохранять хорошие шансы. «Арсенал» же в случае успеха сделает огромный шаг ко второму в истории финалу ЛЧ.