Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Расписание спортивных матчей 29 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Атлетико» — «Арсенал», «Ак Барс» против «Магнитки» и яркий баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 апреля 2026 года
Горячее 29 апреля: Кубок Стэнли, Миранчук в Открытом кубке США, плей-офф Единой лиги и НБА, а также Роналду в Саудовской Аравии!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Интрига: «кельты» пройдут дальше?

«Филадельфия» пока сумела выиграть лишь один матч из четырёх (1-3). «Бостону» остаётся сделать последний шаг, чтобы оказаться во втором раунде плей-офф НБА. Тейтум и Браун показывали шикарную игру в недавних встречах. Смогут ли «Сиксерс» противостоять такому мощному дуэту?

Ещё один обладатель награды:
Лучший старт со времён Джордана. Флэгг в борьбе вырвал приз «Новичок года» у Кона Книппела
Лучший старт со времён Джордана. Флэгг в борьбе вырвал приз «Новичок года» у Кона Книппела

⚽️ 2:00: «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед», Открытый кубок США, 1/8 финала, 1-й тур

Открытый кубок США . 1/8. 1-й тур
29 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Интрига: старт команды Миранчука в кубковом соревновании

В США стартует Открытый кубок. И «Атланта» в 1/8 финала встретится с «Шарлотт». Ранее клуб из штата Джорджия прошёл менее статусный «Чаттануго». Теперь же Алексею Миранчуку и его команде предстоит непростая проверка.

Алексею уже доверяют повязку:
🏒 2:30: «Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Интрига: серия закончится?

Все трюки «Бостона» с провокациями и силовым давлением в этой серии не работают – «Баффало» выдерживает давление и чисто в хоккей переигрывает соперника. В четвёртой встрече «Брюинз» совершенно развалились, пропустив четыре шайбы в стартовом отрезке, хотя до этого первые периоды проводили лучше. Удастся ли сделать работу над ошибками?

Штраф Никиты Задорова:
🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Интрига: Кирилл Капризов забьёт?

Капризов отличился в первой игре серии, а в остальных отмечался только результативными передачами. Шайб Кирилла пока что сильно не хватает команде. Серия, как и ожидалось, получается упорной – и «Даллас», и «Миннесота» далеко друг друга не отступают, а две встречи и вовсе закончились в овертайме. Чья возьмёт на этот раз?

Тренин вернулся на лёд:
🏀 4:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Интрига: Вембаньяма и Ко окажутся во втором раунде?

«Портленд» выиграл лишь один матч в серии, в котором сотрясение мозга по ходу игры получил Вембаньяма. Без Виктора «Сан-Антонио» забрал одну встречу и после его возвращения – ещё одну. «Спёрс» осталось совсем немного, чтобы оказаться в следующей стадии плей-офф. Удастся ли порадовать своих болельщиков?

Кто уже прошёл во второй раунд?
Чемпионы НБА катком прошли первый раунд. Результат серии говорит сам за себя — 4-0
Чемпионы НБА катком прошли первый раунд. Результат серии говорит сам за себя — 4-0

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Интрига: «Эдмонтон» закончит сезон?

«Эдмонтон» сенсационно устроился на 1-3 в серии с «Анахаймом», который восемь лет не играл в плей-офф. У «нефтяников» рухнули все связи, а игра в обороне оставляет желать лучшего. Как и игра капитана Коннора Макдэвида. Капитан «Ойлерз» выглядит ужасно и проваливает серию. Сможет ли он в пятой игре спасти команду?

«Эдмонтон» ужасно играет в большинстве:
Макдэвид на грани вылета из плей-офф! Главное оружие «Эдмонтона» сильно барахлит
Макдэвид на грани вылета из плей-офф! Главное оружие «Эдмонтона» сильно барахлит

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

В первом матче «Ак Барс» сделал результат уже в первом периоде, однако во втором «Металлург» сделал выводы и переиграл соперника с тем же счётом. Александр Хмелевски во второй встрече дал шанс казанцам, забросив третью шайбу за два матча, а Андрей Разин уже публично подчёркивает, что американец им постоянно забивает. Отличится ли Александр в третьей встрече подряд?

Что происходило после второго матча?
Самая безумная пресс-конференция в истории КХЛ? Разин усадил рядом журналиста «Чемпионата»
Самая безумная пресс-конференция в истории КХЛ? Разин усадил рядом журналиста «Чемпионата»

🏀 19:30: ЦСКА — «Енисей», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, второй матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Интрига: гости готовы к новой главе?

«Енисей» отлично начал первый матч с ЦСКА, выиграв стартовую четверть. Правда, затем действующий чемпион буквально уничтожил соперника, забрав встречу со счётом 104:66. Красноярцам нужно прибавлять, а есть ли у гостей внутренние резервы для этого?

Обзор первого матча серии:
Сперва было волнительно. Затем ЦСКА показал класс «Енисею» в плей-офф
Сперва было волнительно. Затем ЦСКА показал класс «Енисею» в плей-офф

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, второй матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
Интрига: 16-е поражение подряд в плей-офф или гости покажут зубы?

Капитан «Локомотива-Кубань» Миллер практически в одиночку забрал первый матч серии. «Парма» не смогла остановить разыгрывающего. У Пашутина и его команды было время, чтобы внести коррективы в игру клуба. Покажут ли пермяки зубы в плей-офф? А то серия поражений в постсезоне очень затянулась, так как «Парма» не побеждала в 15 матчах подряд.

Сказ о том, как капитан краснодарцев выиграл матч для команды:
Когда есть такой капитан, ничего не страшно. «Локо» оказался сильнее «Пармы»
Когда есть такой капитан, ничего не страшно. «Локо» оказался сильнее «Пармы»

🎦 ⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Ахли», Саудовская Аравия — Про-Лига, 30-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Саудовская Аравия — Про-Лига . 30-й тур
29 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Ахли
Джидда
Интрига: «Аль-Наср» сделает ещё один шаг к чемпионству?

«Аль-Наср» занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии. Команда на восемь очков опережает «Аль-Хиляль», имея при этом на матч больше. Впереди у команды с Криштиану Роналду в составе серьёзная проверка. «Аль-Наср» примет победителя азиатской Лиги чемпионов — «Аль-Ахли». Который, к слову, также всё ещё сохраняет шансы на титул.

Станут как Леброн и Бронни Джеймс?
«Аль-Наср» может перевести сына Роналду в основную команду
«Аль-Наср» может перевести сына Роналду в основную команду

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Арсенал», плей-офф Лиги чемпионов, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Интрига: какая из команд приблизится к финалу ЛЧ?

«Атлетико» и «Арсенал» разыгрывают второе место в финал Лиги чемпионов. Проблемы есть у обеих команд, поэтому явного фаворита в паре нет. В первом матче в Испании «Атлетико» обязан побеждать, чтобы сохранять хорошие шансы. «Арсенал» же в случае успеха сделает огромный шаг ко второму в истории финалу ЛЧ.

Первое домашнее поражение «Атлетико» при Симеоне в плей-офф ЛЧ:
Трагедия «Барсы» в ЛЧ! В этой битве с «Атлетико» было всё. Видео
Трагедия «Барсы» в ЛЧ! В этой битве с «Атлетико» было всё. Видео
