Почему Шпилевского убрали из «Пари НН» именно после поражения от «Спартака»? И что дальше?

Отставка, которую в РПЛ ждали давно, всё же случилась. Но в очень странный момент

Мы привыкли, что в «Пари НН» не запариваются насчёт времени пребывания главных тренеров. С 2021 года (тогда команда оказалась в Мир РПЛ) клуб делал перестановки по несколько раз в год. Алексей Шпилевский был восьмым приглашённым специалистом за это время . И каждый раз мы слышали одни и те же реплики про долгосрочный проект, кредит доверия. Всё это зачастую приводило к странным расставаниям.

Как увольняли Шпилевского: комментарии сторон и неустойка

Шпилевский не стал исключением. О сценарии, по которому его убирали, мы наверняка услышим ещё не раз. Но, если судить по публичной информации, которую подтверждают наши источники, всё было так:

сразу после матча с «Спартаком» руководство объявило игрокам, что главный тренер покидает свой пост. При этом с самим Шпилевским на тот момент никаких консультаций на этот счёт не было;

когда до главного тренера довели информацию, он сообщил, что будет действовать согласно контракту. А все детали расторжения необходимо проговаривать с его юристами. При этом сам он ещё на пресс-конференции заявил, что готов продолжать работу;

клуб взял паузу, а внутри нижегородского комьюнити болельщики в соцсетях встали на защиту тренера. Даже написали обращение на имя губернатора и министерства спорта с требованием оставить тренера. Ведь при нём, по их мнению, ощущался прогресс, а частая смена кадров явно не ведёт к прогрессу.

Однако к тому моменту принципиальное решение, вероятно, было принято. И во вторник днём клуб объявил об уходе Шпилевского и его штаба. И даже выкатил прямые речи. Вот важное из слов Алексея (помимо рядовой благодарности).

Алексей Шпилевский экс главный тренер «Пари НН» «В такой ситуации мы пришли к обоюдному решению о завершении сотрудничества. При расторжении контрактов наш тренерский штаб сделал несколько шагов навстречу клубу, пойдя на уступки».

А вот что сказал генеральный директор клуба Виталий Карасёв: «Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом – очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию. Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи – сохранить место в РПЛ».

Два важных тезиса из этих комментариев:

Шпилевский не стал трясти из «Пари НН» полную сумму неустойки. Она, по разным данным, могла доходить до € 1 млн. В итоге, по данным Sport Baza, которые подтверждают наши источники, тренерский штаб получит около € 250 тыс.;

перед новым тренером, которым должен стать Вадим Гаранин, клуб ставит задачу сохраниться в РПЛ. Несмотря на ситуацию в таблице.

Главный вопрос к отставке: почему именно сейчас?

Самое странное в решении по Шпилевскому – время. Если бы тренера уволили в ноябрьскую паузу – все бы это поняли. Тогда у команды было 17 поражений, три ничьих и одна победа во всех турнирах. Но отставки не случилось. Были лишь рассуждения о прогрессе и другой игре. Зимой пойти на перемены тоже было реально: обозначить, что результат неудовлетворительный (хотя и были две победы в декабре), что клуб выбрал другой путь. Это было бы логично, даже несмотря на большую неустойку (одной из причин продолжения работы называлась именно она). Но нет, клуб продолжил верить в Шпилевского, сделал пару трансферов, отпустил Боселли в «Краснодар». И зашёл в весну с верой в прогресс.

С прогрессом и верой в Шпилевского дотянули до конца апреля. Когда до конца сезона осталось три матча – тренера убрали.

При этом сейчас «Пари НН» точно не показывает ужасный футбол. Тренер контролирует раздевалку. Игроки понимают и принимают его требования. То есть кризис в результатах завязан не на плохой работе штаба, а скорее на невезении и уровне соперника. «Пари НН» вёл в счёте в Оренбурге, но два нелепых гола в последние 15 минут всё сломали. Похожий сюжет со «Спартаком» – преимущество, потом – пенальти и упущенная ничья во втором тайме. До этого были ничьи с «Динамо» дома и с «Балтикой» в гостях – с командами, которые точно превосходят Нижний в классе.

Алексей Шпилевский с игроками «Пари НН» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Объяснимо, если бы клуб дождался конца сезона, а потом произвёл перестановки. Вне зависимости от результата. Объяснимо, если бы позвал кризисного менеджера, который умеет исправлять ситуацию за три тура. Но решение приняли другое.

Нижнему осталось сыграть с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином». Календарь сложной, не неплохой, если учитывать, что грозненцы и казанцы, по сути, ни за что не борются. Да и ЦСКА – не главный претендент на бронзу, их основная задача – Кубок России.

Что с «Пари НН» будет дальше?

Казалось, Шпилевский ещё способен показать что-то с этой командой и при благоприятном стечении обстоятельств зацепиться за стыковые матчи. Однако с народным любимчиком прощаются. Вместо него клуб должен возглавить Вадим Гаранин. И по этому поводу пока присутствует скорее публичное непонимание.

Основано оно на его единственном опыте в РПЛ, который связан с «Сочи». Тогда он принял команду после ухода Владимира Федотова и предшествующего этому сезона в тройке призёров, столкнулся с резкими изменениями в составе и не оправдал ожиданий. Хотя на момент его увольнения команда шла на девятом месте. А если мы посмотрим на среднее количество набранных очков за матч (1,2 за 23 встречи), то в современной истории клуба он уступает только Федотову (1,8 за 81 встречу) и Морено (1,5 за 59, бо́льшая часть которых пришлась на Первую лигу). Потом Гаранин помог «Енисею» попасть в стыковые матчи, а вскоре на год оказался в «Черноморце». При нём команда избежала вылета, но в начале следующего сезона тренер был уволен.

Вадим Гаранин Фото: РИА Новости

Дальше – период в Медиалиге. И неожиданное возвращение в РПЛ. При этом тренеру наверняка даны гарантии, что в случае вылета он останется. В принципе, логика в действиях руководства просматривается. У «Пари НН» – один из самых молодых составов в лиге, а Гаранин изначально зарекомендовал себя как специалист, умеющий работать с молодёжью.

Однако всё это не отменяет странного решения по Шпилевскому. Конкретно в этот момент сезона оно выглядит неуместно и даже дико.