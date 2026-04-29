Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Атлетико Мадрид — Арсенал: прямая онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть 1/2 финала ЛЧ, составы, 29 апреля 2026

Мадрид принимает полуфинал Лиги чемпионов! «Атлетико» опрокинет ещё и «Арсенал»? LIVE
Георгий Илющенко
Следим за ЛЧ вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Первый полуфинал Лиги чемпионов позади, теперь переходим ко второму противостоянию. Сегодня, 29 апреля, в Мадриде сыграют «Атлетико» и «Арсенал».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» в этом сезоне собрался и делает новый заход на победу в Лиге чемпионов. В прошлые разы не получалось — в середине 2010-х дважды обидно уступили «Реалу». В этот раз мадридских соседей в сетке нет — они уже вылетели от «Баварии». Зато «Атлетико» в игре — и если «Брюгге» и «Тоттенхэм» проблемой стать и не должны были, то «Барселону» многие считали фаворитом.

«Арсенал» же пока повторил прошлогодний результат. Тогда тоже добрались до полуфинала — и вылетели от «Реала». В этот раз сетка явно полегче — проходить пришлось «Байер» и «Спортинг». И всё же без мадридского противостояния не обошлось.

Кто кого? Чья защита окажется плотнее? Кто рискнёт удивить в атаке? Узнаем совсем скоро, а вы следите за матчем вместе с нами.

