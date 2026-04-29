Мадрид принимает полуфинал Лиги чемпионов! «Атлетико» опрокинет ещё и «Арсенал»? LIVE

Друзья, всем привет! Первый полуфинал Лиги чемпионов позади, теперь переходим ко второму противостоянию. Сегодня, 29 апреля, в Мадриде сыграют «Атлетико» и «Арсенал».

«Атлетико» в этом сезоне собрался и делает новый заход на победу в Лиге чемпионов. В прошлые разы не получалось — в середине 2010-х дважды обидно уступили «Реалу». В этот раз мадридских соседей в сетке нет — они уже вылетели от «Баварии». Зато «Атлетико» в игре — и если «Брюгге» и «Тоттенхэм» проблемой стать и не должны были, то «Барселону» многие считали фаворитом.

«Арсенал» же пока повторил прошлогодний результат. Тогда тоже добрались до полуфинала — и вылетели от «Реала». В этот раз сетка явно полегче — проходить пришлось «Байер» и «Спортинг». И всё же без мадридского противостояния не обошлось.

Кто кого? Чья защита окажется плотнее? Кто рискнёт удивить в атаке? Узнаем совсем скоро, а вы следите за матчем вместе с нами.