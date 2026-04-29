Расклады в борьбе за выживание в РПЛ. Под угрозой сразу семь команд — кому проще?

Последние туры МИР РПЛ – в том числе время аутсайдеров. Они умудряются находить внутренние ресурсы и мотивацию и преподносить сюрпризы. Только в последние дни примеров было несколько. «Оренбург» отбивался в первом тайме игры с «Ростовом», но во втором обнулил всё, что было, и забрал три очка. «Крылья» весь матч душили «Локомотив» впереди, Сергей Песьяков поймал кураж и тащил всё, как итог – убедительная победа. «Акрон» оказался целеустремлённее «Балтики». Ещё один локальный вывод: борьба за место в РПЛ куда важнее, чем за третье место. Но это предсказуемая история.

Сейчас 10-е и 16-е места в РПЛ разделяет девять очков. Столько же всё ещё в розыгрыше. Так что никакая из семи команд, занимающих соответствующие строчки, не вылетела, как никто и не обеспечил себе место в элите. И раз уж о календаре претендентов на титул мы говорим регулярно, то самое время разобрать, что там внизу таблицы.

«Акрон»: 10-е место (27 очков)

3 мая, «Краснодар» (дома)

11 мая, «Ростов» (дома)

17 мая, «Крылья Советов» (в гостях)

Как мы видим, главное преимущество «Акрона» на финальном отрезке чемпионата – три домашних матча. Да, формально игра с «Крыльями» будет в гостях, однако пройдёт на знакомой тольяттинцам арене. И здесь однозначно можно сказать, что всё зависит только от них самих. Навяжут сопротивление «Краснодару» – для интриги будет здорово. Пропустят пять – вряд ли кто-то осудит. Ведь единственная задача, которую сейчас решает клуб, – сохранить место в элите без стыковых матчей. А для этого достаточно будет набрать очки с двумя прямыми конкурентами, которые будут после.

«Ростов» в весенней части пока побеждал только раз. При этом играл вничью с топами. Так что невозможно предсказать, в каком настроении ростовчане прибудут в Самару. А «Крылья» явно воодушевлены победой во встрече с «Локо» и возможностью остаться в РПЛ напрямую. Поэтому «Акрону» лучше бы решить все вопросы до последнего матча. Но для этого нужно набирать очки и с «Краснодаром».

«Ростов»: 11-е место (27 очков)

2 мая, «Динамо» Махачкала (г)

11 мая, «Акрон» (г)

17 мая, «Зенит» (д)

А вот ростовчане затянули с таймингом по сохранению прописки в РПЛ. Основные вопросы они должны были решать в матчах с «Сочи», «Оренбургом» или «Ахматом». Но доигрались до трёх поражений, а график в самой концовке точно неблагоприятный. Сначала – выезд к злой Махачкале, которая, с одной стороны, достойно прошла серию матчей с лидерами, с другой – без побед и в зоне стыков. Поэтому на своём поле она сделает всё для победы.

Потом – визит к супермотивированному «Акрону», чьи цели повторяют ростовские. И на финише – «Зенит», который к тому моменту вряд ли оформит чемпионство. Так что даже на своём поле дончанам будет очень трудно. Поэтому те, кто убеждённо рассуждал о гарантированном сохранении «Ростовом» места в РПЛ, явно поторопились. И в том случае, если команда ни разу не выиграет в трёх оставшихся матчах, избежать стыков будет непросто.

«Оренбург»: 12-е место (26 очков)

3 мая, «Сочи» (г)

10 мая, «Крылья Советов» (д)

17 мая, «Краснодар» (г)

Оренбуржцы почти весь сезон болтались в зоне прямого вылета. Но две последние победы во встречах с прямыми конкурентами подарили надежду на спасение даже без стыковых матчей. В этом плане команде повезло: на финише у неё всё действительно упёрлось в противостояния с соседями. При этом выигрывать получается по замысловатым сюжетам. С «Пари НН» команда Ильдара Ахметзянова проигрывала до последней пятнадцатиминутки. Но потом – дубль вышедшего на замену Жезуса. С «Ростовом» всё шло к ничьей, однако в концовке Гузина, тоже появившийся на поле со скамейки, сделал результат.

Впереди у оренбуржцев снова два конкурента. И если они наберут в этих матчах шесть очков, то последний тур точно превратится в формальность. Могут даже остаться с четырьмя и гарантировать себе место в элите на следующий сезон. Но в то же время два поражения всё усложнят. Так что пока говорить о них как о спасшейся команде очень рано.

«Крылья Советов»: 13-е место (26 очков)

1 мая, «Спартак» (д)

10 мая, «Оренбург» (г)

17 мая, «Акрон» (д)

У «Крыльев» при Сергее Булатове, которого утвердили главным до конца сезона, не особо улучшились результаты, но как минимум появилось желание. Именно благодаря этому в 27-м туре удалось переехать «Локомотив». Самарцы этого просто больше хотели. Однако, несмотря на равное количество очков с «Оренбургом» в актуальной таблице, они находятся в зоне стыковых матчей.

Впереди – воздушный «Спартак», явно желающий занять место в тройке. Там при всём желании будет трудно забрать победу. Однако стратегически на это в клубе могут и не рассчитывать. Для них всё решится в двух последних матчах, где ждут противостояния с прямыми конкурентами. Преимущество в том, что из трёх последних матчей «Крылья» проведут два на своём поле. Впрочем, для «Акрона» самарский стадион тоже домашний.

«Динамо» Махачкала: 14-е место (24 очка)

2 мая, «Ростов» (д)

10 мая, «Ахмат» (г)

17 мая, «Спартак» (д)

На старте весенней части махачкалинцы победили «Рубин» и «Оренбург». Казалось, это даст им буст уверенности в собственных делах. Но дальше их остановил календарь, когда за шесть туров был только один соперник не из топ-6. Впрочем, итог всё равно позитивный, хоть и не особо помогающий в борьбе за выживание – три очка.

На финише всё чуть проще. Первый соперник – «Ростов». Минус для махачкалинцев в том, что дончане до сих пор в опасной зоне. Следовательно, мотивация набрать очки у них достаточная. Потом – «Ахмат», который уже ни за что не борется. И на финише – «Спартак», но настроение команды Карседо к тому моменту считать будет трудно. Либо красно-белые останутся в борьбе за Кубок России и будут готовиться к Суперфиналу, либо из мотивации – только борьба за третье место в РПЛ.

«Пари НН»: 15-е место (22 очка)

3 мая, «Ахмат» (г)

11 мая, ЦСКА (д)

17 мая, «Рубин» (г)

Перед новым тренером «Нижнего» Вадимом Гараниным поставлена задача остаться в РПЛ. Однако сделать это с учётом календаря будет очень сложно. С одной стороны, «Ахмату» в этом сезоне уже ничего не нужно, но с другой – побед у грозненцев нет с 21 марта. А это большой срок, учитывая амбиции клуба. Поэтому бросать играть они точно не будут. А тем более на своём поле постараются победить соперника, который находится в нижней части таблицы.

ЦСКА к моменту очной встречи может завершить для себя сезон, если вылетит из Кубка России. Там под вопросом и будущее главного тренера. Так что визуализировать настроение команды в мае пока сложно. А «Рубин» к указанной дате точно потеряет турнирную мотивацию. Спастись «Нижнему» будет сложно, однако при большой удаче зацепиться за стыковые матчи ещё возможно.

«Сочи»: 16-е место (18 очков)

3 мая, «Оренбург» (д)

10 мая, «Зенит» (г)

17 мая, «Ахмат» (д)

Теоретически сочинцы могут потерять шансы спастись уже 3 мая. Если проиграют «Оренбургу», а Махачкала победит «Ростов». Сюжет не исключительный, ведь победная серия аутсайдера прервалась во встрече с московским «Динамо». Игорь Осинькин заявил, что команда будет бороться до самого конца, однако сейчас не очень понятно, что сочинцы могут противопоставить набравшему ход «Оренбургу».

А дальше ещё хуже – выезд к «Зениту», который точно сохранит максимальный настрой. И отобрать очки у сине-бело-голубых почти невозможно. Так что с «Сочи» можно уже прощаться. В их случае спасёт только чудо.