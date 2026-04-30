Каземиро — роскошный даже в 34 года! Как «МЮ» дальше жить без него?

В это тяжело поверить, но Каземиро только в 34 года набрал свою лучшую форму в «МЮ». Бразилец проводит в Манчестере четвёртый сезон. И если первый был ещё неплохой, то следующие два заставили усомниться в обоснованности этого трансфера из «Реала» за € 60 млн. Однако теперь мы оказались в ситуации, когда футболист уже объявил об уходе из клуба через месяц, но будто бы мог быть весьма полезен и в следующем сезоне.

Последний матч Каземиро получился вообще убойным. И дело даже не в голе, который он забил «Брентфорду». Бразилец действовал практически безошибочно, а его чистый подкат на 68-й минуте стал украшением всего матча. Причём он был сделан в достаточно редкой манере. Обычно в подкаты идут сзади или сбоку от соперника, а тут бразилец встретил Ярмолюка практически лицом к лицу. Пожалуй, большинство обороняющихся футболистов в такой ситуации ставили бы корпус, но не Каземиро. Он действовал более рискованно, однако сыграл чисто в мяч и вернул владение «МЮ».

Каземиро в подкате Фото: Naomi Baker/Getty Images

В концовке матча при счёте 2:1 опорник «МЮ» вообще поймал кураж. У него даже получилось дважды вернуть владение за счёт симуляций. Будем считать, грамотно подставился. Причём оба раза под Коллинза, который просто отказывался верить в происходящее и на эмоциях заработал жёлтую. В компенсированные пять минут, помимо двух заработанных штрафных, Каземиро ещё успел выбить мяч в подкате на левом фланге и вернуть владение на правом. Полузащитник выжигал на таком драйве, что в какой-то момент к нему пришли дать пять четырё партнёра по команде. Заодно он смачно отбил по ладошке и юному фанату в первом ряду.

Бразилец провёл выдающийся матч. Само собой, его признали лучшим игроком встречи. После неё Каземиро ходил по полю практически со слезами на глазах и аплодировал фанатам. Им же он демонстрировал на футболке герб «МЮ», который дважды поцеловал после гола. Эмоциональный момент.

Каземиро целует герб «МЮ» Фото: Visionhaus/Getty Images

Каземиро благодарит трибуны Фото: Visionhaus/Getty Images

Каземиро реагирует на скандирования фанатов Фото: James Gill/Getty Images

Мяч в ворота «Брентфорда» стал девятым для Каземиро в нынешнем чемпионате Англии. К тому моменту никто из игроков «МЮ» не забивал больше. Правда, затем Шешко всё-таки оформил 10-й мяч и единолично возглавил список бомбардиров клуба. Хотя тут ещё нужно помнить о позициях на поле. Шешко – нападающий, а Каземиро – опорный полузащитник, который, как правило, действует вдали от ворот.

Майкл Кэррик главный тренер «Манчестер Юнайтед» «У Каземиро есть талант и хорошая интуиция, он здорово ориентируется в штрафной площади. У него развито шестое чувство, которому нельзя научить, ведь не всегда удаётся подобрать идеальный момент, темп или траекторию движения, чтобы подстроиться под передачу. На поле ты должен занимать правильную позицию, чувствовать пространство, а также прежде всего использовать возникающие моменты. В нынешнем сезоне мы всё это видели в его исполнении»

У бразильца просто шикарная реализация – девять мячей при 5,16 ожидаемого гола. Все, кроме одного, были забиты головой. Лишь в матче с «Брайтоном» он отличился дальним ударом. По состоянию на сегодня кажется, что Каземиро вполне потянул бы ещё как минимум один сезон в «МЮ». И, судя по баннерам на «Олд Траффорд», болельщики этого хотели бы. Только вот после официальных заявлений и клуба, и футболиста едва ли ситуацию можно отыграть назад. Хотя трогательно смотрелось скандирование «Олд Траффорд» на последнем матче: «One more year, one more year, Casemiro» («Ещё один год, ещё один год, Каземиро»).

Плакат болельщика «МЮ» Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

И тут возникают два вопроса, на которые пока нет ответа. Куда уйдёт Каземиро? И кто появится вместо него? Что касается первого – напрашиваются варианты с чемпионатом Саудовской Аравии или МЛС. По информации ESPN, клубы из этих лиг проявляют наибольший интерес к полузащитнику, однако сам он хотел бы остаться в Европе. По данным Фабрицио Романо, первым клубом, который всерьёз обратился к Каземиро, стал «Интер Майами». Сообщается, что команда Месси уже сделала предложение бразильцу.

Каземиро полузащитник «МЮ» «Надеюсь, что не заплачу в свой последний день в клубе, ведь мой период здесь был замечательным. Моя жена уже плакала, когда болельщики просили продлить мой контракт ещё на год. Поэтому просто хочу насладиться остатком своего времени в клубе, навсегда останусь болельщиком «Юнайтед»

А вот кем «МЮ» теперь будет усилять центр поля – ещё более сложный вопрос. Количество фамилий в прессе зашкаливает. По информации AS, Каземиро лично рекомендовал соотечественника Бруну Гимарайнса из «Ньюкасла». Daily Mail утверждает, что список сократился до трёх кандидатов: это Сандро Тонали из «Ньюкасла», Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» и Адам Уортон из «Кристал Пэлас». Футбольный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Тонали находится высоко в списке желаемых покупок «МЮ», как и Андерсон, но по последнему дальше продвинулся «Сити».

Команда Кэррика явно попадёт в Лигу чемпионов. Всё-таки в таблице уже 11 очков отрыва от шестого места за четыре тура до конца чемпионата. Это важно с двух сторон. Во-первых, ЛЧ – это внушительный доход, который позволяет больше тратить на трансферы. Во-вторых, при попадании в главный еврокубок «МЮ» тем более нужно усилить обойму. Сейчас тройка полузащитников Каземиро – Майну – Фернандеш остаётся безальтернативной. Маунт чаще лечится, чем доступен, а Угарте так и не убедил игрой. Да и покинет «МЮ» с вероятностью 95%, по оценке Романо.

Мануэль Угарте и Мэйсон Маунт Фото: Zohaib Alam/Getty Images

Даже если бы Каземиро остался, стоило брать ещё одного полузащитника. А учитывая уход бразильца, скорее всего, клуб пойдёт за двумя игроками в центр поля. И здесь уже вопрос возможностей команды. Упомянутые четыре футболиста (Гимарайнс, Тонали, Андерсон, Уортон) высоко котируются на рынке и могут стоить больше € 100 млн. Едва ли найдутся деньги сразу на две такие сделки. Вероятно, трансфер второго полузащитника будет скромнее. С другой стороны, у «МЮ» есть неплохой ресурс в виде отданных в аренду Рашфорда и Хойлунда, чьи продажи могут принести около € 80 млн.